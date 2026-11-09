Миржалол Қосимов Фарғонадаги драматик мағлубият, тактика ва ОЧЛ ҳақида гапирди

·7·Спорт
Миржалол Қосимов Фарғонадаги драматик мағлубият, тактика ва ОЧЛ ҳақида гапирди

Суперлига доирасида Фарғонада кечган «Нефтчи» ҳамда ОКМК (2:1) клублари ўртасидаги марказий ва драматик тўқнашувдан сўнг, олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этди.

Тажрибали мутахассис очиқ ва шиддатли курашларга бой ўтган баҳс таҳлили, қўлдан бой берилган ғалаба, 100 фоизлик вазиятлар, легионер Иван Пешичнинг келажаги ҳамда ўзбек клубларининг ОЧЛ Элитдаги иштироки бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

«Сен урмасанг, сенга уришади»: Фарғонадаги баҳс нега бой берилди?

Миржалол Қосимов учрашув давомида яратилган вазиятлардан фойдалана олмаслик мағлубиятга сабаб бўлганини очиқ тан олди:

  • Қўлдан чиқарилган имкониятлар: Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ОКМК тўртта мутлақ қулай вазиятга эга бўлган (Абубакир Ризо Турдиалиевда 3 та ва Папавада 1 та). Бироқ «Нефтчи» посбони Ботирали Эргашевнинг сейвлари рақибга руҳий устунлик берган;

  • Оддий вазиятлардаги мураккаблик: «Футболда энг қийини — оддий ўйнаш. Азиз Холмуҳамедов бирга-бир чиқди, ёнида икки жамоадоши очиқ турган эди. Тўпни шеригига узатганида ўйин тақдири ҳал бўларди. Биз урмадик, кейинги ҳужумда эса улар урди. Футболнинг бош қонуни шу», — деди Қосимов;

  • Тактика бўйича аниқлик: Таркибда 5 та ҳимоячи ўйнагани ҳақидаги тахминларни рад этиб, жамоа 4-2-3-1 схемасида ва ҳужумкор услубда ҳаракат қилганини қайд этди.

«Автобус»га қарши ўйнаш ва Иван Пешич масаласи

Матбуот анжуманида тактик қарашлар ва таркибдаги асосий юлдузлар масаласи ҳам кўтарилди:

  • Ҳимоявий футболга қарши қийинчилик: Устознинг таъкидлашича, очиқ футбол кўрсатадиган рақибга қарши тўп суриш анча қулай. Жамоалар «автобус» қўйиб, ёпиқ ҳимояланганда орқада бўшлиқ топиш ва мудофаани ёриб ўтиш бир неча баробар мураккаблашади;

  • Иван Пешичнинг келажаги: Хорватиялик футболчининг шартномаси йил охиригача амал қилиши ва унинг кейинги тақдири бўйича қарорни ўйинчининг ўзи ҳамда клуб раҳбарияти ҳал қилишини ҳазил аралаш изоҳлади.

ОЧЛ Элит: «Қанча кўп квота олсак, бошим осмонга етади»

Миржалол Қосимов қитъа миқёсидаги нуфузли ОЧЛ Элит мусобақасида қатнашаётган «Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг гуруҳдан чиқишига тилакдош эканини билдирди:

  • «Бу фақат Тошкент ёки Фарғонанинг эмас, бутун Ўзбекистон футболининг юзи. Улар қанча кўп очко йиғиб, мамлакатимиз учун халқаро майдонда квоталарни кўпайтирса, ҳаммамиз учун шунча катта ютуқ бўлади», — дея хулоса қилди мураббий.

Миржалол ҚосимовНефтчиОКМКСуперлига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирдиМиржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди16 октябр 06:42Суперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвалиСуперлигада 27-тур: “Нефтчи” – ОКМК баҳси, водий дербилари ва тўлиқ ўйинлар жадвали5 ноябр 11:2090+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди90+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди1 ноябр 18:10Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқладиКубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади26 октябр 07:2590+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди25 октябр 18:07Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?11 октябр 21:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди