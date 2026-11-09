Миржалол Қосимов Фарғонадаги драматик мағлубият, тактика ва ОЧЛ ҳақида гапирди
Суперлига доирасида Фарғонада кечган «Нефтчи» ҳамда ОКМК (2:1) клублари ўртасидаги марказий ва драматик тўқнашувдан сўнг, олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этди.
Тажрибали мутахассис очиқ ва шиддатли курашларга бой ўтган баҳс таҳлили, қўлдан бой берилган ғалаба, 100 фоизлик вазиятлар, легионер Иван Пешичнинг келажаги ҳамда ўзбек клубларининг ОЧЛ Элитдаги иштироки бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Сен урмасанг, сенга уришади»: Фарғонадаги баҳс нега бой берилди?
Миржалол Қосимов учрашув давомида яратилган вазиятлардан фойдалана олмаслик мағлубиятга сабаб бўлганини очиқ тан олди:
Қўлдан чиқарилган имкониятлар: Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ОКМК тўртта мутлақ қулай вазиятга эга бўлган (Абубакир Ризо Турдиалиевда 3 та ва Папавада 1 та). Бироқ «Нефтчи» посбони Ботирали Эргашевнинг сейвлари рақибга руҳий устунлик берган;
Оддий вазиятлардаги мураккаблик: «Футболда энг қийини — оддий ўйнаш. Азиз Холмуҳамедов бирга-бир чиқди, ёнида икки жамоадоши очиқ турган эди. Тўпни шеригига узатганида ўйин тақдири ҳал бўларди. Биз урмадик, кейинги ҳужумда эса улар урди. Футболнинг бош қонуни шу», — деди Қосимов;
Тактика бўйича аниқлик: Таркибда 5 та ҳимоячи ўйнагани ҳақидаги тахминларни рад этиб, жамоа 4-2-3-1 схемасида ва ҳужумкор услубда ҳаракат қилганини қайд этди.
«Автобус»га қарши ўйнаш ва Иван Пешич масаласи
Матбуот анжуманида тактик қарашлар ва таркибдаги асосий юлдузлар масаласи ҳам кўтарилди:
Ҳимоявий футболга қарши қийинчилик: Устознинг таъкидлашича, очиқ футбол кўрсатадиган рақибга қарши тўп суриш анча қулай. Жамоалар «автобус» қўйиб, ёпиқ ҳимояланганда орқада бўшлиқ топиш ва мудофаани ёриб ўтиш бир неча баробар мураккаблашади;
Иван Пешичнинг келажаги: Хорватиялик футболчининг шартномаси йил охиригача амал қилиши ва унинг кейинги тақдири бўйича қарорни ўйинчининг ўзи ҳамда клуб раҳбарияти ҳал қилишини ҳазил аралаш изоҳлади.
ОЧЛ Элит: «Қанча кўп квота олсак, бошим осмонга етади»
Миржалол Қосимов қитъа миқёсидаги нуфузли ОЧЛ Элит мусобақасида қатнашаётган «Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг гуруҳдан чиқишига тилакдош эканини билдирди:
«Бу фақат Тошкент ёки Фарғонанинг эмас, бутун Ўзбекистон футболининг юзи. Улар қанча кўп очко йиғиб, мамлакатимиз учун халқаро майдонда квоталарни кўпайтирса, ҳаммамиз учун шунча катта ютуқ бўлади», — дея хулоса қилди мураббий.
Изоҳлар 0
…