Таварешнинг дубли «Хоразм»га сафарда «Қўқон-1912» устидан ишончли ғалаба келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 29-турида «Хоразм» жамоаси сафарда «Қўқон-1912» устидан 0:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувда меҳмонлар футболчиси Рафаел Тавареш 60 ва 80-дақиқаларда иккита гол уриб, дубл қайд этди.
- Ушбу натижадан сўнг «Хоразм»
- 30 очко билан 13-ўринга кўтарилди, «Қўқон-1912» эса 24 очко билан 15-поғонада қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 29-тури доирасида «Қўқон-1912» ўз майдонида «Хоразм» жамоасини қабул қилиб, 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Меҳмонлар таркибида Рафаел Тавареш учрашув қаҳрамонига айланди.
Учрашув тафсилотлари ва муҳим вазиятлар
Биринчи бўлимда дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, иккинчи таймда меҳмонлар ўз имкониятларидан унумли фойдаланишди:
60-дақиқа (0:1): Рафаел Тавареш аниқ зарбаси билан ҳисобни очди.
80-дақиқа (0:2): Захирадан майдонга тушган Максим Ширяевнинг узатмасидан сўнг Тавареш яна бир бор гол уриб, ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйди ва баҳс тақдирини узил-кесил ҳал қилди.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг жамоаларнинг Суперлига жадвалидаги мавқеи қуйидагича кўриниш олди:
Жамоа
29-турдан сўнг тўплаган очкоси
Турнир жадвалидаги ўрни
«Хоразм»
30 очко
13-ўринга кўтарилди
«Қўқон-1912»
24 очко
15-поғонада қолди
Учрашув қайдномаси
Суперлига. 29-тур«Қўқон-1912» — «Хоразм» 0:2
Голлар: Рафаел Тавареш (60, 80).
Огоҳлантиришлар: Ҳамиджонов (51), Тоштемиров (65), Ахроров (71), Табатадзе (90+2).
«Қўқон-1912» таркиби: Давронов, Тоштемиров (Акрамов, 75), Ёқубов, Гвазава (Сидиқов, 68), Ҳусанов (Табатадзе, 75), Нимели, Соҳибжонов (Гадоев, 68), Пазилдинов, Маликжонов, Гиоргадзе, Ўктамов (Ҳасанов, 68).
«Хоразм» таркиби: Эргашев, Отахонов, Музаффаров (Абдухолиқов, 90+2), Азимов (Абдуҳамидов, 46), Тавареш (Султонов, 90+2), Ортиқбоев, Ҳамиджонов (Ширяев, 75), Ром, Пирмуҳаммадов, Ахроров, Сабино (Бекчанов, 82).
Сизнингча, «Қўқон-1912» сўнгги турларда вазиятни ўнглаб, Суперлигада жон сақлаб қолиш учун етарли очко жамғара оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон Суперлигаси ҳамда миллий футболимиздаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…