Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

·8·Спорт
Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 26 октябр куни Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-турида Ўзбекистоннинг икки клуби навбатдаги учрашувларини ўтказади.
  • Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» клубини қабул қилса, «Пахтакор»
  • Ироқда «Эйр Форс» меҳмони бўлади.
  • Фарғонадаги баҳс Тошкент вақти билан соат 18:45 да, Бағдоддаги ўйин эса 23:15 да бошланади.

Бугун, 26 октябрь куни Осиёнинг энг нуфузли клублар мусобақаси — Элит Осиё Чемпионлар лигасида 3-тур баҳсларига старт берилади. Мазкур тур Ўзбекистон клублари учун муҳим синовларга бой бўлиб, амалдаги мамлакат чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг юлдузли «Ал-Иттиҳод» жамоасини меҳмон қилади.

Пойтахтнинг «Пахтакор» жамоаси эса ушбу оқшомда Ироқ сафарига отланиб, Бағдодда маҳаллий «Эйр Форс» (Ал-Қува Ал-Жавийя) клубига қарши майдонга тушади.

Фарғонадаги супертўқнашув ва Бағдод сафари

Ҳар иккала учрашув ҳам жамоаларнинг гуруҳдаги ўрни ва плей-офф имкониятлари учун стратегик аҳамиятга эга:

  • «Нефтчи» — «Ал-Иттиҳод» (Фарғона): Ортда қолган дастлабки икки турда 3 очко жамғарган Фарғона клуби ўз мухлислари қаршисида Саудия суперклубига қарши саф тортади. Баҳс маҳаллий вақт билан соат 18:45 да бошланади;

  • «Эйр Форс» — «Пахтакор» (Бағдод): Икки дуранг қайд этиб, ҳисобида 2 очкоси бўлган «шерлар» Бағдоддаги муҳташам «Мадина» стадионида муҳим ғалабани қўлга киритишга ҳаракат қилади. Ўйин Тошкент вақти билан 23:15 да старт олади;

  • Мусобақа жадвалидаги вазият: Турнирнинг дастлабки босқичида тўпланган ҳар бир очко қимматли бўлиб, ушбу тур натижалари ўзбек клубларининг кейинги босқич сари қадамларини белгилаб бериши мумкин.

Элит ОЧЛ | 3-тур тақвими ва ўйин вақтлари

(Учрашувларнинг бошланиш вақти Тошкент вақти билан кўрсатилган)

Ўйин

Вақт

Стадион

Шаҳар

Ҳозирги очколар

«Нефтчи» — «Ал-Иттиҳод»

18:45

«Истиқлол»

Фарғона, Ўзбекистон

«Нефтчи» — 3 очко

«Эйр Форс» — «Пахтакор»

23:15

«Мадина»

Бағдод, Ироқ

«Пахтакор» — 2 очко

Элит Осиё Чемпионлар лигасиНефтчиПахтакорАл-Иттиҳод
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг13 октябр 00:14«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди14 сентябр 20:47Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31Камолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ бердиКамолиддин Тожиев “Нефтчи”га қарши драматик мағлубиятдан сўнг кутилмаган изоҳ берди24 октябр 06:52«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?24 октябр 06:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди