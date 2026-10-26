Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 26 октябр куни Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-турида Ўзбекистоннинг икки клуби навбатдаги учрашувларини ўтказади.
- Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» клубини қабул қилса, «Пахтакор»
- Ироқда «Эйр Форс» меҳмони бўлади.
- Фарғонадаги баҳс Тошкент вақти билан соат 18:45 да, Бағдоддаги ўйин эса 23:15 да бошланади.
Бугун, 26 октябрь куни Осиёнинг энг нуфузли клублар мусобақаси — Элит Осиё Чемпионлар лигасида 3-тур баҳсларига старт берилади. Мазкур тур Ўзбекистон клублари учун муҳим синовларга бой бўлиб, амалдаги мамлакат чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг юлдузли «Ал-Иттиҳод» жамоасини меҳмон қилади.
Пойтахтнинг «Пахтакор» жамоаси эса ушбу оқшомда Ироқ сафарига отланиб, Бағдодда маҳаллий «Эйр Форс» (Ал-Қува Ал-Жавийя) клубига қарши майдонга тушади.
Фарғонадаги супертўқнашув ва Бағдод сафари
Ҳар иккала учрашув ҳам жамоаларнинг гуруҳдаги ўрни ва плей-офф имкониятлари учун стратегик аҳамиятга эга:
«Нефтчи» — «Ал-Иттиҳод» (Фарғона): Ортда қолган дастлабки икки турда 3 очко жамғарган Фарғона клуби ўз мухлислари қаршисида Саудия суперклубига қарши саф тортади. Баҳс маҳаллий вақт билан соат 18:45 да бошланади;
«Эйр Форс» — «Пахтакор» (Бағдод): Икки дуранг қайд этиб, ҳисобида 2 очкоси бўлган «шерлар» Бағдоддаги муҳташам «Мадина» стадионида муҳим ғалабани қўлга киритишга ҳаракат қилади. Ўйин Тошкент вақти билан 23:15 да старт олади;
Мусобақа жадвалидаги вазият: Турнирнинг дастлабки босқичида тўпланган ҳар бир очко қимматли бўлиб, ушбу тур натижалари ўзбек клубларининг кейинги босқич сари қадамларини белгилаб бериши мумкин.
Элит ОЧЛ | 3-тур тақвими ва ўйин вақтлари
(Учрашувларнинг бошланиш вақти Тошкент вақти билан кўрсатилган)
Ўйин
Вақт
Стадион
Шаҳар
Ҳозирги очколар
«Нефтчи» — «Ал-Иттиҳод»
18:45
«Истиқлол»
Фарғона, Ўзбекистон
«Нефтчи» — 3 очко
«Эйр Форс» — «Пахтакор»
23:15
«Мадина»
Бағдод, Ироқ
«Пахтакор» — 2 очко
Изоҳлар 0
…