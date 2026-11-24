Эмилиан Карас «Ал Иттиҳод»дан мағлубиятдан кейин «Пахтакор»даги муаммони очиқлади
«Пахтакор» Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 5-турида Саудия Арабистонида «Ал Иттиҳод»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдан кейин тошкентликлар бош мураббийи Эмилиан Карас жамоа йўл қўйган хатолар, фойдаланилмаган имкониятлар ва ёш футболчилар ҳақида фикр билдирди.
«Пахтакор» учун Элит Осиё Чемпионлар Лигасидаги вазият тобора мураккаблашмоқда. Жамоа Жидда шаҳрида «Ал Иттиҳод»га қарши кечган баҳсда ҳар икки бўлимни омадсиз бошлаб, рақиб дарвозасидан жавоб тўпини ўтказа олмади. Бош мураббий Эмилиан Карас эса мағлубият сабабларини яширмади: унинг фикрича, жамоага ҳал қилувчи вазиятларда тажриба ва маҳорат етишмаган.
Карас: «Голларга олиб келган хатоларга йўл қўйдик»
Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Эмилиан Карас жамоасининг ўйинини таҳлил қилди. Мураббийнинг таъкидлашича, «Пахтакор» ҳар икки бўлимни ҳам яхши бошлай олмаган ва бу рақибга гол уриш имконини берган.
«Ҳар икки бўлимни ёмон бошладик ва голларга олиб келган хатоларга йўл қўйдик. Кейин ўзимизга келдик.
Бир нечта голли вазиятлар яратдик. Улардан фойдаланишда эса бизга тажриба ва маҳорат етишмади. Мезбонларни ғалаба билан табриклайман», — деди мутахассис.
Караснинг сўзларидан кўриниб турибдики, «Пахтакор» нафақат ҳимоядаги хатолар, балки ҳужумдаги имкониятлардан фойдалана олмагани учун ҳам мағлубиятга учраган.
Нега мураббий биринчи бўлимдаёқ ўзгариш қилди?
«Пахтакор» устози учрашув давомида таркибга эрта ўзгариш киритгани сабабини ҳам тушунтирди. Унинг айтишича, жамоа ҳужумда фаолроқ ҳаракат қилиши ва вазиятни ўзгартириши керак эди.
«Ҳужумга ўтишимиз зарурлиги сабабли биринчи бўлимдаёқ ўзгаришга қўл урдик. Таркибимиздаги ёш футболчилар шундай беллашувларда тажриба тўплашади», — дея изоҳлади Карас.
Демак, мураббий учун бу учрашув нафақат натижа, балки ёш футболчиларнинг юқори даражадаги халқаро баҳсларда тобланиши нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли бўлган.
«Пахтакор» турнир жадвалида қийин аҳволда
«Ал Иттиҳод»дан учралган мағлубиятдан кейин жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолати қуйидагича кўриниш олди:
«Ал Иттиҳод» — 7 очко, 8-ўрин;
«Пахтакор» — 2 очко, 15-ўрин.
Тошкентликлар учун мусобақанинг кейинги учрашувлари айниқса муҳим аҳамият касб этади. Жамоа йўқотилган очколар ўрнини тўлдириши ва турнирдаги имкониятларини сақлаб қолиши учун ғалабаларга эҳтиёж сезмоқда.
«Шерлар»ни «Трактор»га қарши муҳим баҳс кутмоқда
«Пахтакор» Элит Осиё Чемпионлар Лигасидаги навбатдаги учрашувини 7 декабрь куни Эроннинг «Трактор» жамоасига қарши ўтказади.
Беллашув Тошкент вақти билан соат 18:45 да бошланиши режалаштирилган. Бу баҳс тошкентликлар учун турнирдаги вазиятни яхшилаш йўлида муҳим имконият бўлади.
Карас шогирдлари Жиддада йўл қўйилган хатолардан хулоса чиқариб, навбатдаги баҳсда самаралироқ ўйин кўрсатиши керак. Акс ҳолда, жамоанинг мусобақадаги кейинги тақдири янада мураккаблашиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…