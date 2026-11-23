0:2 дан 2:2 гача: «Нефтчи» «Ал Ҳилол»га қарши баҳсда қандай қилиб очко қўлга киритди?
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-турида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ал Ҳилол» жамоасини қабул қилди. «Истиқлол» стадионида кечган голларга бой ва шиддатли учрашувда 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.
Учрашувнинг биринчи бўлимида меҳмонлар устунликка эришди: 21-дақиқада Олли Уоткинс ҳисобни очган бўлса, 28-дақиқада Габриэл Мартинелли фарқни оширди. Бироқ Ислом Исмоилов шогирдлари иккинчи бўлимда ўйин суръатини кескин кучайтириб, вазиятни ўзгартирди.
Иккинчи бўлимдаги камбэк ва турнирдаги ҳолат
Танаффусдан сўнг 49-дақиқада Аброр Исмоилов аниқ зарбаси билан ҳисобдаги фарқни қисқартирди. 70-дақиқада эса рақиб футболчиси Акчичек ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва «Нефтчи» мувозанатни тиклади — 2:2.
Мазкур натижадан сўнг «Нефтчи» очколари сонини 5 тага етказиб, турнир жадвалида 9-ўринда бормоқда. Риёд клуби «Ал Ҳилол» эса 10 очко билан 2-поғонада жойлашган.
Кўрсаткичлар
«Нефтчи»
«Ал Ҳилол»
Якуний ҳисоб
2
2
Голлар
Аброр Исмоилов (49'), Акчичек (70' автогол)
Олли Уоткинс (21'), Габриэл Мартинелли (28')
Очко ва ўрин
5 очко (9-ўрин)
10 очко (2-ўрин)
Сана ва стадион
23 ноябрь, Фарғона, «Истиқлол»
23 ноябрь, Фарғона, «Истиқлол»
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
Элит ОЧЛ. 5-тур«Нефтчи» — «Ал Ҳилол» 2:2
23 ноябрь, Фарғона, «Истиқлол»
Голлар: Аброр Исмоилов (49), Акчичек (70 автогол) — Олли Уоткинс (21), Габриэл Мартинелли (28).
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Фаррух Сайфиев, Мичел Аугусто, Анвар Ғофуров, Иброҳимхалил Йўлдошев, Икром Алибоев, Ян Сассе (Коуао, 67), Жамшид Искандеров (Владимир Йовович, 67), Аброр Исмоилов (Ратинио, 67), Алишер Одилов (Хуршид Ғиёсов, 81), Маркус Форсс (Зоран Марушич, 81).
«Ал Ҳилол»: Буну, Акчичек, Лажами (Тамбакти, 78), Кулибали, Эрнандес (Ал Ҳарби, 70), Невеш, Милинкович-Савич, Канно (Ал Довсари, 70), Мартинелли, Саммервилл, Уоткинс.
Сизнингча, «Ал Ҳилол»га қарши кечган ушбу жанговар дуранг «Нефтчи»га Элит ОЧЛнинг кейинги турларида янада юқори мақсадлар учун курашишга қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…