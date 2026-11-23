«Пахтакор» «Ал Иттиҳод»га қарши қандай таркибда ўйнайди? Асосий таркиб маълум бўлди
Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-турида «Пахтакор» Жиддада Саудия Арабистонининг «Ал Иттиҳод» клубига қарши майдонга тушади. Тошкентликлар учун муҳим аҳамиятга эга бўлган баҳс олдидан икки жамоанинг асосий таркиблари эълон қилинди.
«Пахтакор»нинг асосий таркибида кимлар бор?
Бош мураббий бўлажак учрашув учун қуйидаги футболчиларга ишонч билдирди:
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Каримов, Дилшодбеков, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Зайид Таҳсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Бўриев, Акмал Мозговой, Фламарион, Ойбек Бозоров, Достонбек Ҳамдамов.
Тошкент клуби Жиддадаги баҳсда айнан шу футболчилар билан рақиб дарвозасига йўл топишга ҳаракат қилади. Таркибда тажрибали футболчилар билан бирга жамоанинг ҳужумкор ўйинида муҳим ўрин тутадиган ижрочилар ҳам бор.
«Ал Иттиҳод» ҳам кучли таркибни майдонга туширади
Саудия Арабистонининг «Ал Иттиҳод» клуби ҳам учрашувни асосий таркибда бошлайди.
«Ал Иттиҳод»: Райкович, Данило, Саад Муса, Мухтор Али, Ауар, Шанқити, Саҳафи, Фарис Абди, Лопи, Бергвейн, Иленихена.
Мезбонлар ўз майдонида ғалаба қозонишга интилади. Шу боис «Пахтакор»ни Жиддада жиддий синов кутиб турибди.
Учрашув қачон бошланади?
Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-туридан ўрин олган «Ал Иттиҳод» — «Пахтакор» баҳси бугун Тошкент вақти билан соат 23:15 да старт олади.
Элит ОЧЛ. 5-тур
Жамоалар
Бошланиш вақти
«Ал Иттиҳод» — «Пахтакор»
23:15
«Пахтакор» учун бу баҳс нафақат очколар, балки Осиёнинг кучли клубларидан бирига қарши ўз имкониятларини намойиш этиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим. Энди эътибор майдондаги курашга қаратилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…