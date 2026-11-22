Ислом Исмоилов «Ал Ҳилол»га қарши тактика ва ғалаба мақсади ҳақида гапирди
Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-турида «Нефтчи» Фарғонада Саудия Арабистонининг кучли клуби «Ал Ҳилол»ни қабул қилади. Мураккаб рақибга қарши бўлажак баҳс олдидан фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов жамоанинг тайёргарлиги, тактик ёндашуви ва футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳақида фикр билдирди. У «Нефтчи» ҳеч кимдан чўчимаслигини, майдонга фақат ғалаба учун тушишини таъкидлади.
Осиё футболининг энг кучли клубларидан бири билан бўладиган баҳс «Нефтчи» учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Бироқ Ислом Исмоилов рақибнинг номи, таркиби ёки футболчиларининг индивидуал маҳорати жамоасига босим ўтказишига йўл қўймаслигини билдирди.
«Нефтчи» «Ал Ҳилол»га қарши жасорат ва ишонч билан ўйнайди
Ислом Исмоиловнинг таъкидлашича, «Ал Ҳилол» Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бири эканини тан олиш лозим. Аммо «Нефтчи» ҳам Элит Осиё Чемпионлар лигасида шунчаки иштирок этиш учун майдонга тушмаяпти. Фарғона клубининг ўз мақсадлари, амбициялари ва мухлислар олдидаги масъулияти бор.
«Эртага бизни жуда мураккаб баҳс кутмоқда. "Ал Ҳилол" — Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бири. Рақиб таркиби, футболчиларнинг индивидуал маҳорати ва жамоанинг қўлга киритган ютуқлари хусусида ортиқча тўхталмоқчи эмасман. Бироқ биз ҳам ушбу турнирда шунчаки қатнашмаяпмиз. "Нефтчи" ўз олдига аниқ мақсадлар қўйган, ўзига хос характер ва юксак амбицияларга эга жамоа», — деди мураббий.
У шогирдларидан бўлажак учрашувда жасорат кўрсатиш, охирги дақиқаларгача курашиш ва фарғоналик мухлисларни хурсанд қилишни кутмоқда. Исмоилов жамоасининг салоҳияти бундай вазифани бажариш учун етарли эканини таъкидлаб, баҳсга тўлиқ тайёрлигини билдирди.
«Ҳеч қачон қўрқув бўлмайди»: «Нефтчи» ўз услубидан воз кечмайди
Журналистлар рақибнинг тажрибали футболчилари ва «Нефтчи» учун хавф туғдириши мумкин бўлган жиҳатлар ҳақида сўрашди. Исмоилов эса кучли рақибга қарши ҳам жамоа ўз футбол услубини сақлаб қолишини айтди.
Унинг фикрича, «Нефтчи» ҳар қандай жамоага қарши фақат ҳимояланиш билан чекланмайди. Юқори прессинг ва вертикал футбол — фарғоналикларнинг асосий тактик ёндашувларидан бири бўлиб, «Ал Ҳилол»га қарши учрашувда ҳам шу услубдан фойдаланиш кўзда тутилган.
«Рақиб хусусида юқорида ҳам айтдим. "Ал Ҳилол" кучли жамоа ва буни эътироф этиш лозим. Бироқ рақиб ким бўлишидан қатъи назар, биз ҳар қандай, жумладан, кучли жамоаларга қарши баҳсларда ҳам фақат ҳимояланиш билан чекланмасдан, ўзимизга хос юқори прессинг ва вертикал футбол услубини қўллашга интиламиз.
Ҳар бир жамоанинг кучли ва ожиз томонлари бўлади. Бундан унумли фойдаланишга эътибор берилади. Аммо на жамоада, на менда ҳеч қачон қўрқув бўлмайди. Биз рақибга доимо ҳурмат билан ёндашамиз, бироқ майдонга ўзимизга бўлган ишонч билан чиқамиз», — дея тушунтирди бош мураббий.
Бу баёнот «Нефтчи»нинг бўлажак баҳсда рақибга ташаббусни тўлиқ топшириб, фақат ҳимояда ўтиришни режалаштирмаётганини англатади. Мураббий жамоанинг ўзига хос ўйин услуби ва футболчиларнинг ишончини асосий омиллардан бири сифатида кўрмоқда.
Трансфер қиймати ва номлар майдонда ҳал қилувчи омил эмас
«Ал Ҳилол» футболчиларининг трансфер қиймати, клубнинг халқаро майдондаги мақоми ва аввалги натижалари ОАВда кенг муҳокама қилинмоқда. Бироқ Ислом Исмоилов футболда бу кўрсаткичлар учрашув натижасини олдиндан белгилаб бермаслигини таъкидлади.
«Майдонда футболчиларнинг трансфер қиймати, клубнинг аввалги натижалари ёки мақоми эмас, балки жамоанинг ўзи курашади ва учрашув бошлангач, бу омиллар ўз аҳамиятини йўқотади. Зеро, футбол — жамоавий ўйин.
Биз ушбу ўйинга жисмонан ва руҳан тайёрмиз. Эртага энг яхши ўйинларимиздан бирини намойиш этамиз. Ҳар бир беллашувдаги бош мақсадимиз — ғалаба қозониш. Рақиб ким бўлишидан қатъи назар, ҳеч кимдан чўчимаймиз, барчани ҳурмат қиламиз, аммо майдонга фақат ғалаба учун чиқамиз», — деди Исмоилов.
«Биз ҳали чемпион эмасмиз»: мураббий шошилинч хулосаларга қарши
Матбуот анжуманида «Нефтчи»нинг Суперлигадаги чемпионлик имкониятлари ва келаси мавсумда Элит Осиё Чемпионлар лигасида иштирок этиши масаласи ҳам кўтарилди.
Журналистлар жамоанинг миллий чемпионатдаги вазиятини инобатга олган ҳолда, футболчиларнинг руҳий тайёргарлиги ҳақида сўрашди. Ислом Исмоилов эса чемпионлик ҳали расман ҳал қилинмаганини эслатиб, олдиндан хулоса чиқаришга шошилмаслик кераклигини айтди.
«Ҳозир сиз "деярли" сўзини ишлатдингиз. Лекин биз ҳали расман чемпион эмасмиз. Бундан ташқари, келаси мавсумдаги иштирокимиз ҳам ҳозирча аниқ эмас. Шу боис кейинги йил ҳақида фикр билдиришга ҳали эрта. Беш тур аввал ҳам бизни чемпион деб аташган эди, бироқ чемпионлик ҳали қўлга киритилгани йўқ.
Расмий натижа эълон қилинмагунича бундай гапларга ишонмаймиз. Яна айтаман, эртанги баҳс жуда масъулиятли баҳс. Буни жуда яхши англаб турибмиз», — деди «Нефтчи» бош мураббийи.
Фарғонадаги бўлажак учрашувда «Нефтчи» нафақат кучли рақибга қарши ўз имкониятларини синовдан ўтказади, балки Осиё миқёсидаги амбицияларини ҳам намойиш этишга ҳаракат қилади. Ислом Исмоиловнинг баёнотларидан англашилишича, жамоа майдонга рақибнинг номи ёки мақомидан қатъи назар, ўз ўйинини кўрсатиш ва ғалаба учун курашиш мақсадида тушади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…