«Пахтакор»нинг аҳволи оғир: «Ал Иттиҳод»дан мағлубиятга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор» клуби Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-турида Жиддада Саудия Арабистонининг «Ал Иттиҳод» жамоасига 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувнинг 7-дақиқасида Шанқити ҳисобни очган бўлса, 47-дақиқада Илениҳена иккинчи голни киритиб, мезбонларнинг ғалабасини таъминлади.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг 2 очко билан 15-ўринда қолган Тошкент жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятлари сезиларли даражада мураккаблашди.
«Пахтакор» Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-турида Саудия Арабистонининг «Ал Иттиҳод» клубига қарши баҳс олиб борди. Жиддадаги учрашувда мезбонлар икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, муҳим ғалабани қўлга киритди. Тошкент жамоаси эса турнир жадвалидаги аҳволини яхшилай олмади.
Осиёнинг энг нуфузли клуб мусобақасида иштирок этаётган «Пахтакор» учун «Ал Иттиҳод»га қарши баҳс муҳим синовлардан бири эди. Бироқ ўз майдонида ўйнаган саудияликлар учрашувни фаол бошлаб, дастлабки дақиқаларданоқ устунликни ўз қўлига олди.
Натижада «Пахтакор» Жиддадан очкосиз қайтди. Мезбонлар эса икки гол эвазига ғалабани расмийлаштирди.
«Ал Иттиҳод» тезкор гол билан ҳисобни очди
Учрашувнинг 7-дақиқасида Шанқити «Ал Иттиҳод»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бу гол мезбонларга ўйиндаги ташаббусни мустаҳкамлаш имконини берди.
Танаффусдан кейин ҳам «Пахтакор» учун вазият осонлашмади. 47-дақиқада Илениҳена иккинчи голни киритиб, саудияликларнинг устунлигини янада оширди.
Қолган вақт давомида ҳисоб ўзгармади ва «Ал Иттиҳод» 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
«Пахтакор»нинг турнир жадвалидаги аҳволи оғирлашди
Ушбу натижадан кейин «Ал Иттиҳод» очколари сонини 7 тага етказиб, мусобақа жадвалида 8-ўринга кўтарилди.
«Пахтакор» эса 5 турдан кейин ҳам 2 очко билан 15-поғонада қолмоқда. Бу натижа Тошкент клубининг кейинги босқичга чиқиш учун имкониятларини янада мураккаблаштирди.
Энди «Пахтакор» учун қолган баҳсларда очко йўқотишга ҳақ йўқ. Жамоа мусобақадаги вазиятини ўзгартириш учун нафақат ғалаба қозониши, балки рақиблар натижаларига ҳам эътибор қаратишига тўғри келади.
Учрашувнинг тўлиқ натижаси ва таркиблар
Элит Осиё Чемпионлар лигаси. 5-тур
«Ал Иттиҳод» - «Пахтакор» 2:0
Голлар:
7-дақиқа — Шанқити
47-дақиқа — Илениҳена
«Ал Иттиҳод»: Райкович, Данило, Саад Муса, Мухтор Али, Ауар (Вейналдум, 73), Шанқити (Ал Жулайдан, 80), Саҳафи (Ал Ғамди, 80), Фарис Абди, Лопи, Бергвейн (Шеҳри, 84), Илениҳена.
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Каримов, Дилшодбеков (Чинеду, 31), Муҳаммадрасул Абдумажидов, Зайид Таҳсин, Шерзод Насруллаев (Эрманов, 73), Абдурауф Бўриев, Акмал Мозговой (Сайдалиев, 73), Фламарион, Ойбек Бозоров (Иброҳимов, 73), Достонбек Ҳамдамов (Саитов, 73).
«Пахтакор» учун Жиддадаги мағлубият мусобақадаги вазиятни янада қийинлаштирди. Энди Тошкент клуби қолган имкониятлардан унумли фойдаланиб, мухлислар ишончини натижалар билан оқлаши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…