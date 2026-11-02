90+9-дақиқадаги драма: “Нефтчи” Ўмонда “Трактор” билан жанговар дуранг ўйнади (видео)

·78·Спорт
90+9-дақиқадаги драма: “Нефтчи” Ўмонда “Трактор” билан жанговар дуранг ўйнади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-турида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмонда Эроннинг «Трактор» жамоаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
  • Учрашув давомида Стипе Перица ва Владимир Ёвович голлари эвазига ғалабага яқин келган фарғоналиклар, ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқада ўтказиб юборилган гол сабаб 3 очкодан маҳрум бўлди.
  • Рақиб жамоа 62-дақиқада Фаршад Фаражининг четлатилиши туфайли ўйинни 10 киши бўлиб якунлади.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмонда Эроннинг номдор «Трактор» жамоасига қарши сафар учрашувини ўтказди. Сўнгги сонияларгача муросасиз курашларга бой бўлган баҳс 2:2 ҳисобидаги драматик дуранг билан якунланди.

Иккинчи бўлимда 10 киши бўлиб қолган рақибга қарши фарғоналиклар ғалабага жуда яқин келган эди, бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқада ўтказиб юборилган гол «Нефтчи»ни муҳим 3 очкодан маҳрум қилди.

Ўйин хроникаси: Четлатиш, алмаштиришлар ва 90-дақиқадан кейинги даҳшатли кульминация

Учрашувнинг биринчи бўлими эҳтиёткорлик билан ўтган бўлса-да, иккинчи 45 дақиқаликда мухлислар ҳақиқий триллер гувоҳи бўлди:

  • Перицадан тезкор гол (55-дақиқа): 54-дақиқада майдонга тушган ҳужумчи Стипе Перица орадан бир дақиқа ўтибоқ рақиб дарвозасини ишғол қилди ва «Нефтчи»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • «Трактор»нинг 10 киши қолиши (62-дақиқа): Эрон клуби ҳимоячиси Фаршад Фаражи қўпол ҳаракати учун майдондан четлатилиб, «Трактор»ни қийин аҳволда қолдирди;

  • Штркалнинг жавоби (82-дақиқа): Бир киши кам бўлиб ўйнашига қарамай, мезбонлар ҳужумга зўр бериб, 82-дақиқада Томислав Штркалнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади — 1:1;

  • Йововичдан ғалаба тўпи (90+4-дақиқа): Ўйиннинг сўнгги қўшимча дақиқаларида захирадан тушган яна бир легионер Владимир Йовович дарвозани нишонга олиб, Фарғона клубига ғалаба келтирувчи голни урди — 1:2;

  • 90+9-дақиқадаги шок: Ҳакам ҳуштаги чалиниши арафасида, 90+9-дақиқада Масъуд Заерказемайн ҳисобни яна тенглаштириб, баҳсга якуний нуқтани қўйди — 2:2.

Турнир жадвалидаги вазият

Ўмондаги мураккаб сафар ўйинида қўлга киритилган 1 очкодан сўнг «Нефтчи» ўз ҳисобидаги очколар сонини 4 тага етказиб олди ва Элит ОЧЛ жадвалида кейинги босқич учун курашиш имкониятини сақлаб қолди.

Расмий ўйин қайдномаси

  • Осиё Элит Чемпионлар лигаси, 4-тур

  • «Трактор» (Эрон) — «Нефтчи» (Ўзбекистон) 2:2

  • Голлар: Томислав Штркал 82, Масъуд Заерказемайн 90+9 — Стипе Перица 55, Владимир Йовович 90+4.

  • Четлатиш: Фаршад Фаражи 62 («Трактор»).

Таркиблар:

  • «Трактор»: Парса Жафари, Шожае Халилзаде, Одилжон Ҳамробеков, Тибор Халилович (Масъуд Заерказемайн, 84), Даниал Исмоилифар (Сайид Меҳди Ҳусайни, 84), Содиқ Муҳаррами (Ҳади Ҳабибинежад, 61), Муҳаммад Надери, Фаршад Фаражи, Муҳаммад Данешгар (Маҳди Ҳошемнежад, 46), Шаҳрияр Муғанлу (Томислав Штркаль, 37), Амирҳусайн Ҳусейнзаде.

  • «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Мишель Аугусто, Боян Цигер (Хуршид Ғиёсов, 85), Иброҳимҳалил Йўлдошев, Асилбек Жумаев (Аброрбек Исмоилов, 46), Нурмуҳаммад Абдуғаниев (Стипе Перица, 54), Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратиньо (Владимир Йовович, 76), Маркус Форсс (Жамшид Искандеров, 46).

НефтчиЭлит Осиё Чемпионлар лигасиТрактор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди1 ноябр 23:06“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди26 октябр 21:01Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?26 октябр 15:26“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилди“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилдиКеча 20:32Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди14 сентябр 20:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози