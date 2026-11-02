90+9-дақиқадаги драма: “Нефтчи” Ўмонда “Трактор” билан жанговар дуранг ўйнади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-турида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмонда Эроннинг «Трактор» жамоаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Учрашув давомида Стипе Перица ва Владимир Ёвович голлари эвазига ғалабага яқин келган фарғоналиклар, ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқада ўтказиб юборилган гол сабаб 3 очкодан маҳрум бўлди.
- Рақиб жамоа 62-дақиқада Фаршад Фаражининг четлатилиши туфайли ўйинни 10 киши бўлиб якунлади.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмонда Эроннинг номдор «Трактор» жамоасига қарши сафар учрашувини ўтказди. Сўнгги сонияларгача муросасиз курашларга бой бўлган баҳс 2:2 ҳисобидаги драматик дуранг билан якунланди.
Иккинчи бўлимда 10 киши бўлиб қолган рақибга қарши фарғоналиклар ғалабага жуда яқин келган эди, бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқада ўтказиб юборилган гол «Нефтчи»ни муҳим 3 очкодан маҳрум қилди.
Ўйин хроникаси: Четлатиш, алмаштиришлар ва 90-дақиқадан кейинги даҳшатли кульминация
Учрашувнинг биринчи бўлими эҳтиёткорлик билан ўтган бўлса-да, иккинчи 45 дақиқаликда мухлислар ҳақиқий триллер гувоҳи бўлди:
Перицадан тезкор гол (55-дақиқа): 54-дақиқада майдонга тушган ҳужумчи Стипе Перица орадан бир дақиқа ўтибоқ рақиб дарвозасини ишғол қилди ва «Нефтчи»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 0:1;
«Трактор»нинг 10 киши қолиши (62-дақиқа): Эрон клуби ҳимоячиси Фаршад Фаражи қўпол ҳаракати учун майдондан четлатилиб, «Трактор»ни қийин аҳволда қолдирди;
Штркалнинг жавоби (82-дақиқа): Бир киши кам бўлиб ўйнашига қарамай, мезбонлар ҳужумга зўр бериб, 82-дақиқада Томислав Штркалнинг аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади — 1:1;
Йововичдан ғалаба тўпи (90+4-дақиқа): Ўйиннинг сўнгги қўшимча дақиқаларида захирадан тушган яна бир легионер Владимир Йовович дарвозани нишонга олиб, Фарғона клубига ғалаба келтирувчи голни урди — 1:2;
90+9-дақиқадаги шок: Ҳакам ҳуштаги чалиниши арафасида, 90+9-дақиқада Масъуд Заерказемайн ҳисобни яна тенглаштириб, баҳсга якуний нуқтани қўйди — 2:2.
Турнир жадвалидаги вазият
Ўмондаги мураккаб сафар ўйинида қўлга киритилган 1 очкодан сўнг «Нефтчи» ўз ҳисобидаги очколар сонини 4 тага етказиб олди ва Элит ОЧЛ жадвалида кейинги босқич учун курашиш имкониятини сақлаб қолди.
Расмий ўйин қайдномаси
Осиё Элит Чемпионлар лигаси, 4-тур
«Трактор» (Эрон) — «Нефтчи» (Ўзбекистон) 2:2
Голлар: Томислав Штркал 82, Масъуд Заерказемайн 90+9 — Стипе Перица 55, Владимир Йовович 90+4.
Четлатиш: Фаршад Фаражи 62 («Трактор»).
Таркиблар:
«Трактор»: Парса Жафари, Шожае Халилзаде, Одилжон Ҳамробеков, Тибор Халилович (Масъуд Заерказемайн, 84), Даниал Исмоилифар (Сайид Меҳди Ҳусайни, 84), Содиқ Муҳаррами (Ҳади Ҳабибинежад, 61), Муҳаммад Надери, Фаршад Фаражи, Муҳаммад Данешгар (Маҳди Ҳошемнежад, 46), Шаҳрияр Муғанлу (Томислав Штркаль, 37), Амирҳусайн Ҳусейнзаде.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Мишель Аугусто, Боян Цигер (Хуршид Ғиёсов, 85), Иброҳимҳалил Йўлдошев, Асилбек Жумаев (Аброрбек Исмоилов, 46), Нурмуҳаммад Абдуғаниев (Стипе Перица, 54), Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратиньо (Владимир Йовович, 76), Маркус Форсс (Жамшид Искандеров, 46).
Изоҳлар 0
…