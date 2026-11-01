“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди

·7·Спорт
“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Ўмон майдонида Эроннинг «Трактор» жамоасига қарши баҳс олиб боради.
  • Бош мураббий Ислом Исмоилов таркибда Икром Алибоев ва Коффи каби футболчиларнинг йўқлигини тасдиқлаб, уларнинг ўрнини тўлдириш учун жамоада тенг кучга эга икки таркиб мавжудлигини таъкидлади.
  • Ярим ҳимоячи Жамшид Искандеров футболчиларнинг ўйинга 100 фоиз тайёрлигини ва юқори жанговар руҳда эканини билдирди.

Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмон майдонида Эроннинг номдор ва тажрибали «Трактор» жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Муҳим тўқнашув олдидан фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов ҳамда жамоа етакчи ярим ҳимоячиси Жамшид Искандеров расмий матбуот анжуманида иштирок этиб, тайёргарлик жараёни, таркибдаги оғир йўқотишлар ва бўлажак ўйиндан кутилаётган мақсадлар ҳақида очиқ гапирди.

Алибоев ва Коффи йўқ: Ислом Исмоилов йўқотишлар ҳақида

«Нефтчи» устози асосий таркибнинг бир нечта ўйинчилари мазкур баҳсда жамоага ёрдам бера олмаслигини тасдиқлади:

  • Жиддий кадрлар муаммоси: Тажрибали ярим ҳимоячи Икром Алибоев, ҳужумкор легионер Коффи ва яна бир нечта футболчилар эртанги тўқнашувни ўтказиб юборади;

  • Иккита тенг таркиб омили: Мураббий бу йўқотишлар жамоа учун муаммо туғдирмаслигини таъкидлади: «Ҳар бир футболчининг ўрни баланд, аммо бизда тенг кучга эга икки таркиб мавжуд. Уларнинг ўрнини бемалол тўлдира оладиган йигитларимиз бор».

«Трактор»га қарши кураш ва Эрон футболи даражаси

Рақибнинг кучли томонлари ва ўйин стратегияси борасида бош мураббий қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Миллий терма жамоа ўйинчилари: «Трактор» сафида Эрон миллий жамоаси аъзолари ва кучли легионерлар жамланган. Элит ОЧЛда осон рақибнинг ўзи йўқ;

  • Барча жабҳаларда устунлик қилиш истаги: «Нефтчи» рақибнинг номидан ҳайиқмай, майдоннинг ҳар бир қаричида устун бўлишга ва ўзи учун керакли натижани қўлга киритишга бор кучи билан ҳаракат қилади.

Жамшид Искандеров: «Жамоа тўлиқ тайёр» ва мухлислар омили

Ярим ҳимоячи Жамшид Искандеров футболчилар лагеридаги руҳий кайфият юқори даражада эканини билдирди:

  • Юқори жанговар руҳ: «Ўмонга жуда яхши кайфиятда етиб келдик. Мухлислар “Трактор” билан ҳақиқий шиддатли ва қизиқарли футбол кўришади. Жамоамиз баҳсга 100 фоиз тайёр»;

  • Фарғоналик ишқибозларнинг Ўмондаги далдаси: Ислом Исмоилов жамоани қўллаб-қувватлаш учун стадионга ташриф буюрадиган мухлисларга ва шароит яратган клуб раҳбариятига миннатдорчилик билдирди: «Ҳеч бир арена жонажон “Истиқлол” ўйингоҳимизнинг ўрнини босмаса-да, бу ерда ҳам ўзимизни ўз уйимиздагидек ҳис қилишга интиламиз».

НефтчиЭлит Осиё Чемпионлар лигасиТракторИслом Исмоилов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди26 октябр 21:01Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?26 октябр 15:26Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?24 октябр 06:49Элит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлдиЭлит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлди28 октябр 07:10“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетди“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетди27 октябр 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози