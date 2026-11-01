“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Ўмон майдонида Эроннинг «Трактор» жамоасига қарши баҳс олиб боради.
- Бош мураббий Ислом Исмоилов таркибда Икром Алибоев ва Коффи каби футболчиларнинг йўқлигини тасдиқлаб, уларнинг ўрнини тўлдириш учун жамоада тенг кучга эга икки таркиб мавжудлигини таъкидлади.
- Ярим ҳимоячи Жамшид Искандеров футболчиларнинг ўйинга 100 фоиз тайёрлигини ва юқори жанговар руҳда эканини билдирди.
Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмон майдонида Эроннинг номдор ва тажрибали «Трактор» жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Муҳим тўқнашув олдидан фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов ҳамда жамоа етакчи ярим ҳимоячиси Жамшид Искандеров расмий матбуот анжуманида иштирок этиб, тайёргарлик жараёни, таркибдаги оғир йўқотишлар ва бўлажак ўйиндан кутилаётган мақсадлар ҳақида очиқ гапирди.
Алибоев ва Коффи йўқ: Ислом Исмоилов йўқотишлар ҳақида
«Нефтчи» устози асосий таркибнинг бир нечта ўйинчилари мазкур баҳсда жамоага ёрдам бера олмаслигини тасдиқлади:
Жиддий кадрлар муаммоси: Тажрибали ярим ҳимоячи Икром Алибоев, ҳужумкор легионер Коффи ва яна бир нечта футболчилар эртанги тўқнашувни ўтказиб юборади;
Иккита тенг таркиб омили: Мураббий бу йўқотишлар жамоа учун муаммо туғдирмаслигини таъкидлади: «Ҳар бир футболчининг ўрни баланд, аммо бизда тенг кучга эга икки таркиб мавжуд. Уларнинг ўрнини бемалол тўлдира оладиган йигитларимиз бор».
«Трактор»га қарши кураш ва Эрон футболи даражаси
Рақибнинг кучли томонлари ва ўйин стратегияси борасида бош мураббий қуйидаги фикрларни билдирди:
Миллий терма жамоа ўйинчилари: «Трактор» сафида Эрон миллий жамоаси аъзолари ва кучли легионерлар жамланган. Элит ОЧЛда осон рақибнинг ўзи йўқ;
Барча жабҳаларда устунлик қилиш истаги: «Нефтчи» рақибнинг номидан ҳайиқмай, майдоннинг ҳар бир қаричида устун бўлишга ва ўзи учун керакли натижани қўлга киритишга бор кучи билан ҳаракат қилади.
Жамшид Искандеров: «Жамоа тўлиқ тайёр» ва мухлислар омили
Ярим ҳимоячи Жамшид Искандеров футболчилар лагеридаги руҳий кайфият юқори даражада эканини билдирди:
Юқори жанговар руҳ: «Ўмонга жуда яхши кайфиятда етиб келдик. Мухлислар “Трактор” билан ҳақиқий шиддатли ва қизиқарли футбол кўришади. Жамоамиз баҳсга 100 фоиз тайёр»;
Фарғоналик ишқибозларнинг Ўмондаги далдаси: Ислом Исмоилов жамоани қўллаб-қувватлаш учун стадионга ташриф буюрадиган мухлисларга ва шароит яратган клуб раҳбариятига миннатдорчилик билдирди: «Ҳеч бир арена жонажон “Истиқлол” ўйингоҳимизнинг ўрнини босмаса-да, бу ерда ҳам ўзимизни ўз уйимиздагидек ҳис қилишга интиламиз».
Изоҳлар 0
…