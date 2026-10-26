“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди

·11·Спорт
“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Элит Осиё Чемпионлар Лигаси 3-тури доирасида Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
  • Учрашувнинг 17-дақиқасида Жамшид Искандеров пеналтидан ҳисобни очган бўлса-да, меҳмонлар сафида Уссам Ауар мувозанатни тиклади ва Юсуф Эн-Несири 90-дақиқада ғалаба голини киритди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг Исломбек Исмоилов шогирдлари 3 очко билан турнир жадвалининг 9-поғонасида қолди.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар Лигаси гуруҳ босқичининг 3-тури доирасида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг юлдузларга бой «Ал-Иттиҳод» жамоасини қабул қилди. «Истиқлол» стадионида кечган шиддатли ва муросасиз беллашувда меҳмонлар сўнгги дақиқадаги аниқ зарба эвазига 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Учрашувни фаол бошлаган майдон эгалари 17-дақиқада пенальти эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, Саудия клуби мувозанатни тиклаб, ўйин якунида ҳал қилувчи нуқтани қўйишга муваффақ бўлди.

Тўқнашув хроникаси: Искандеровнинг пенальтиси ва меҳмонлар жавоби

«Истиқлол» стадионида мухлислар катта шиддат ва ҳиссиётларга бой беллашувга гувоҳ бўлишди:

  • 17-дақиқа — Жамшид Искандеровнинг зарбаси: Баҳс бошида устунликка эга бўлган мезбонлар 17-дақиқада 11 метрлик жарима тўпи тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Жамшид Искандеров пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, фарғоналикларни олдинга олиб чиқди;

  • 34-дақиқа — Уссам Ауар мувозанатни тиклади: Саудияликлар тезда ўйин тизгинини ўз қўлига олишга интилди ва 34-дақиқада жазоирлик маҳоратли яримҳимоячи Уссам Ауар тарози паллаларини тенглаштирди;

  • 90-дақиқа — Эн-Несиридан сўнгги сониялар зарбаси: Асосий вақт якунланиши арафасида захирадан майдонга тушган Юсуф Эн-Несири жарима зарбасини қойилмақом тарзда дарвозага йўллаб, «Ал-Иттиҳод»га муҳим уч очко тақдим этди.

Турнир жадвалидаги вазият ва кейинги манзил: Маскат сафари

Ушбу натижа жамоаларнинг гуруҳ босқичидаги имкониятларига ўз таъсирини кўрсатди:

  • 9-поғона: Мазкур мағлубиятдан кейин Исломбек Исмоилов шогирдлари 3 очко билан мусобақа жадвалининг 9-поғонасидан жой олиб турибди;

  • Нейтрал майдондаги муҳим баҳс: Фарғона жамоаси навбатдаги 4-тур учрашувини 2 ноябрь куни сафарда Эроннинг «Трактор» клубига қарши ўтказади;

  • Маскат мезбонлиги: Мазкур беллашув нейтрал майдон — Ўмон пойтахти Маскат шаҳрида бўлиб ўтади ва унда олинадиган очколар плей-офф кураши учун ҳал қилувчи бўлиши мумкин.

Элит ОЧЛ. Ғарб минтақаси. 3-тур

Кўрсаткич

«Нефтчи» (Ўзбекистон)

«Ал-Иттиҳод» (Саудия Арабистони)

Ҳисоб

1

2

Голлар

Жамшид Искандеров (17 пен)

Уссам Ауар (34), Юсуф Эн-Несири (90)

Бош мураббий

Исломбек Исмоилов

Йенс Виссинг (Германия)

Стадион

«Истиқлол», Фарғона

26 октябрь, 2026 йил

Ҳозирги очколар

3 очко (9-ўрин)

Ғалабадан сўнг пешқадамлар қаторида

НефтчиАл-ИттиҳодЭлит Осиё Чемпионлар ЛигасиЖамшид Искандеров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Бугун 15:26Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди14 сентябр 20:47«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг13 октябр 00:14Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!20 сентябр 22:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди