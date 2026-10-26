“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Элит Осиё Чемпионлар Лигаси 3-тури доирасида Саудия Арабистонининг «Ал-Иттиҳод» жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Учрашувнинг 17-дақиқасида Жамшид Искандеров пеналтидан ҳисобни очган бўлса-да, меҳмонлар сафида Уссам Ауар мувозанатни тиклади ва Юсуф Эн-Несири 90-дақиқада ғалаба голини киритди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг Исломбек Исмоилов шогирдлари 3 очко билан турнир жадвалининг 9-поғонасида қолди.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар Лигаси гуруҳ босқичининг 3-тури доирасида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг юлдузларга бой «Ал-Иттиҳод» жамоасини қабул қилди. «Истиқлол» стадионида кечган шиддатли ва муросасиз беллашувда меҳмонлар сўнгги дақиқадаги аниқ зарба эвазига 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Учрашувни фаол бошлаган майдон эгалари 17-дақиқада пенальти эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, Саудия клуби мувозанатни тиклаб, ўйин якунида ҳал қилувчи нуқтани қўйишга муваффақ бўлди.
Тўқнашув хроникаси: Искандеровнинг пенальтиси ва меҳмонлар жавоби
«Истиқлол» стадионида мухлислар катта шиддат ва ҳиссиётларга бой беллашувга гувоҳ бўлишди:
17-дақиқа — Жамшид Искандеровнинг зарбаси: Баҳс бошида устунликка эга бўлган мезбонлар 17-дақиқада 11 метрлик жарима тўпи тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Жамшид Искандеров пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, фарғоналикларни олдинга олиб чиқди;
34-дақиқа — Уссам Ауар мувозанатни тиклади: Саудияликлар тезда ўйин тизгинини ўз қўлига олишга интилди ва 34-дақиқада жазоирлик маҳоратли яримҳимоячи Уссам Ауар тарози паллаларини тенглаштирди;
90-дақиқа — Эн-Несиридан сўнгги сониялар зарбаси: Асосий вақт якунланиши арафасида захирадан майдонга тушган Юсуф Эн-Несири жарима зарбасини қойилмақом тарзда дарвозага йўллаб, «Ал-Иттиҳод»га муҳим уч очко тақдим этди.
Турнир жадвалидаги вазият ва кейинги манзил: Маскат сафари
Ушбу натижа жамоаларнинг гуруҳ босқичидаги имкониятларига ўз таъсирини кўрсатди:
9-поғона: Мазкур мағлубиятдан кейин Исломбек Исмоилов шогирдлари 3 очко билан мусобақа жадвалининг 9-поғонасидан жой олиб турибди;
Нейтрал майдондаги муҳим баҳс: Фарғона жамоаси навбатдаги 4-тур учрашувини 2 ноябрь куни сафарда Эроннинг «Трактор» клубига қарши ўтказади;
Маскат мезбонлиги: Мазкур беллашув нейтрал майдон — Ўмон пойтахти Маскат шаҳрида бўлиб ўтади ва унда олинадиган очколар плей-офф кураши учун ҳал қилувчи бўлиши мумкин.
Элит ОЧЛ. Ғарб минтақаси. 3-тур
Кўрсаткич
«Нефтчи» (Ўзбекистон)
«Ал-Иттиҳод» (Саудия Арабистони)
Ҳисоб
1
2
Голлар
Жамшид Искандеров (17 пен)
Уссам Ауар (34), Юсуф Эн-Несири (90)
Бош мураббий
Исломбек Исмоилов
Йенс Виссинг (Германия)
Стадион
«Истиқлол», Фарғона
26 октябрь, 2026 йил
Ҳозирги очколар
3 очко (9-ўрин)
Ғалабадан сўнг пешқадамлар қаторида
Изоҳлар 0
…