Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади

·43·Спорт
Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтадиган 425 минг долларлик Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн турнирида иштирок этади.
  • 27–29 октябр кунлари ўтказиладиган мусобақада Синдаров Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Ramешбабу Прагнанандха билан куч синашади.

Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров жаҳон чемпионлиги учун бўладиган баҳс олдидан АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказиладиган Clutch Chess: Champions Showdown турнирида иштирок этади. Бу ҳақда халқаро шахмат нашрлари хабар берди.

Мусобақа 27–29 октябрь кунлари бўлиб ўтади. Синдаровнинг рақиблари америкалик гроссмейстерлар Ҳикару Накамура ва Фабиано Каруана, шунингдек, ҳиндистонлик Рамешбабу Прагнанандха бўлади.

Турнирда тўрт нафар шахматчи иштирок этади. Ҳар бир иштирокчи қолган уч рақибига қарши оқ ва қора доналарда икки мартадан ўйнайди. Шу тариқа, ҳар бир шахматчи бир кунда олтита, мусобақа давомида эса жами 18 та партия ўтказади. Барча баҳслар 10 дақиқа ва ҳар бир юриш учун қўшимча беш сония бериладиган тезкор шахмат форматида бўлиб ўтади.

Мусобақанинг умумий соврин жамғармаси 425 минг долларни ташкил этади. Биринчи ўрин соҳиби 125 минг, иккинчи ўрин эгаси 94 минг, учинчи ўринни олган шахматчи 72 минг, тўртинчи ўрин соҳиби эса 62 минг доллар мукофот олади. Бундан ташқари, ҳар бир ўйин кунидаги ғалабалар учун алоҳида пул мукофотлари ҳам берилади.

Турнирнинг ўзига хос жиҳати — кунлар ўтиши билан ғалаба учун бериладиган очколар сони ортиб боради. Биринчи куни ғалаба бир очко, иккинчи куни икки очко, учинчи куни эса уч очко билан баҳоланади. Бу тизим ортда қолаётган шахматчиларга мусобақанинг сўнгги кунида ҳам вазиятни ўзгартириш имконини беради.

Мазкур турнир Жавоҳир Синдаров учун жаҳон чемпионлиги баҳси олдидан муҳим тайёргарлик босқичи бўлади. Ўзбекистонлик гроссмейстер ноябрь ойида амалдаги жаҳон чемпиони Ҳиндистон вакили Доммаражу Гукешга қарши шахмат тожи учун баҳс олиб боради.

Жавоҳир СиндаровClutch Chess: Champions Showdownшахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиБодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиКеча 14:19Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...9 сентябр 08:56«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди12 сентябр 19:30«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль12 сентябр 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди