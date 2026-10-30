Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда

·15·Спорт
Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сент-Луисдаги Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026 турнирида Жавоҳир Синдаров Ramешбабу Прагнанандҳадан реванш олиб, умумий ҳисобда 8,5 очко билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
  • Ҳамюртимиз мусобақанинг иккинчи кунида Фабиано Каруана ва Ҳикару Накамура билан ҳам баҳслар олиб борди.
  • Турнир регламентига кўра, учинчи кунда ҳар бир ғалаба 3 очкога тенглаштирилади, бу эса Синдаровга чемпионлик учун курашни давом эттириш имконини беради.

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича жаҳон элитаси иштирокида ўтказилаётган нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown 2026 турнири ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Умумий мукофот жамғармаси 425 минг долларни ташкил этувчи ушбу супертурнирда дунёнинг тўрт нафар энг кучли гроссмейстери, жумладан, ўзбекистонлик шахмат юлдузи Жавоҳир Синдаров ҳам бош соврин учун баҳс олиб бормоқда.

Мазкур мусобақа ҳамюртимиз учун амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджуга қарши бўлиб ўтадиган тарихий Жаҳон тожи матчи олдидан сўнгги ва энг масъулиятли синов вазифасини ўтамоқда.

Иккинчи кун баҳслари: Шиддатли реванш ва муросасиз кураш

Турнирнинг иккинчи куни ҳамюртимиз учун анча мураккаб ва драматик воқеаларга бой кечди:

  • Прагнанандҳага қарши реванш: Куннинг илк партиясида Синдаров ҳиндистонлик Рамешбабу Прагнанандҳага имкониятни бой берди, бироқ иккинчи партияда қора доналарда ҳаракат қилганига қарамай, рақибини мағлуб этиб, муносиб реванш олди;

  • Каруана ва Накамура билан тўқнашув: Иккинчи турда Жавоҳир мезбонлар вакили Фабиано Каруанага қарши бир мағлубият ва бир дуранг қайд этди. Учинчи тур доирасидаги Ҳикару Накамурага қарши иккала баҳсда ҳам дуранг натижа қайд этилди;

  • Жадвалдаги ҳолат: Икки кунлик ўйинлар натижасига кўра, Синдаров 8,5 очко жамғариб, Каруана билан биргаликда 2-ўринни бўлишиб турибди. Ҳиндистонлик Прагнанандҳа 11 очко билан пешқадамликка чиқиб олган бўлса, Накамура ҳисобида 8 очко мавжуд. Жавоҳир ҳозирча 3 000 доллар миқдоридаги шахсий мукофот пулини ҳам нақд қилиб қўйди.

Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда

Қоидалар ва ҳал қилувчи учинчи кун: Битта ғалабанинг баҳоси 3 очко

Мусобақа регламенти унинг сўнгги дақиқаларигача юқори интригани таъминлайди:

  • Тезкор вақт назорати: Ҳар бир иштирокчи жами 18 тадан рапид партия ўтказади, вақт назорати эса 10 дақиқа ва ҳар бир юришга 5 сония қўшиб бериш тизимида ишлайди;

  • Кундан-кунга ошувчи очколар тизими: Турнирнинг ноёб жиҳати шундаки, ғалаба учун бериладиган очколар қиймати кун сайин ошиб боради: 1-кун — 1 очко, 2-кун — 2 очко, 3-кун эса 3 очко этиб белгиланган;

  • Тақдирни ўзгартирувчи имконият: Учинчи кунда қўлга киритилган атиги битта ғалаба биринчи кундаги учта ғалабага тенглашади. Бу эса ҳозирги очколар фарқини бир лаҳзада йўққа чиқариб, исталган гроссмейстерга якунда чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиш имкониятини беради.

Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда

Сент-Луисдаги сўнгги тур баҳслари Жавоҳир Синдаров учун нафақат 425 минг долларлик соврин жамғармаси, балки бўлажак Жаҳон тожи тўқнашуви олдидан руҳий устунликни қўлга киритишда улкан синов майдонига айланади.

Жавоҳир СиндаровClutch Chess: Champions ShowdownшахматГукеш Доммараджу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошладиЖаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади28 октябр 22:34Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиЖавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади26 октябр 16:26Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиЖавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади26 октябр 18:36ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилдиФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди3 октябр 07:22Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)28 октябр 16:18Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиБодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгилади25 октябр 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди