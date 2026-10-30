Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сент-Луисдаги Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026 турнирида Жавоҳир Синдаров Ramешбабу Прагнанандҳадан реванш олиб, умумий ҳисобда 8,5 очко билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
- Ҳамюртимиз мусобақанинг иккинчи кунида Фабиано Каруана ва Ҳикару Накамура билан ҳам баҳслар олиб борди.
- Турнир регламентига кўра, учинчи кунда ҳар бир ғалаба 3 очкога тенглаштирилади, бу эса Синдаровга чемпионлик учун курашни давом эттириш имконини беради.
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича жаҳон элитаси иштирокида ўтказилаётган нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown 2026 турнири ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Умумий мукофот жамғармаси 425 минг долларни ташкил этувчи ушбу супертурнирда дунёнинг тўрт нафар энг кучли гроссмейстери, жумладан, ўзбекистонлик шахмат юлдузи Жавоҳир Синдаров ҳам бош соврин учун баҳс олиб бормоқда.
Мазкур мусобақа ҳамюртимиз учун амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджуга қарши бўлиб ўтадиган тарихий Жаҳон тожи матчи олдидан сўнгги ва энг масъулиятли синов вазифасини ўтамоқда.
Иккинчи кун баҳслари: Шиддатли реванш ва муросасиз кураш
Турнирнинг иккинчи куни ҳамюртимиз учун анча мураккаб ва драматик воқеаларга бой кечди:
Прагнанандҳага қарши реванш: Куннинг илк партиясида Синдаров ҳиндистонлик Рамешбабу Прагнанандҳага имкониятни бой берди, бироқ иккинчи партияда қора доналарда ҳаракат қилганига қарамай, рақибини мағлуб этиб, муносиб реванш олди;
Каруана ва Накамура билан тўқнашув: Иккинчи турда Жавоҳир мезбонлар вакили Фабиано Каруанага қарши бир мағлубият ва бир дуранг қайд этди. Учинчи тур доирасидаги Ҳикару Накамурага қарши иккала баҳсда ҳам дуранг натижа қайд этилди;
Жадвалдаги ҳолат: Икки кунлик ўйинлар натижасига кўра, Синдаров 8,5 очко жамғариб, Каруана билан биргаликда 2-ўринни бўлишиб турибди. Ҳиндистонлик Прагнанандҳа 11 очко билан пешқадамликка чиқиб олган бўлса, Накамура ҳисобида 8 очко мавжуд. Жавоҳир ҳозирча 3 000 доллар миқдоридаги шахсий мукофот пулини ҳам нақд қилиб қўйди.
Қоидалар ва ҳал қилувчи учинчи кун: Битта ғалабанинг баҳоси 3 очко
Мусобақа регламенти унинг сўнгги дақиқаларигача юқори интригани таъминлайди:
Тезкор вақт назорати: Ҳар бир иштирокчи жами 18 тадан рапид партия ўтказади, вақт назорати эса 10 дақиқа ва ҳар бир юришга 5 сония қўшиб бериш тизимида ишлайди;
Кундан-кунга ошувчи очколар тизими: Турнирнинг ноёб жиҳати шундаки, ғалаба учун бериладиган очколар қиймати кун сайин ошиб боради: 1-кун — 1 очко, 2-кун — 2 очко, 3-кун эса 3 очко этиб белгиланган;
Тақдирни ўзгартирувчи имконият: Учинчи кунда қўлга киритилган атиги битта ғалаба биринчи кундаги учта ғалабага тенглашади. Бу эса ҳозирги очколар фарқини бир лаҳзада йўққа чиқариб, исталган гроссмейстерга якунда чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиш имкониятини беради.
Сент-Луисдаги сўнгги тур баҳслари Жавоҳир Синдаров учун нафақат 425 минг долларлик соврин жамғармаси, балки бўлажак Жаҳон тожи тўқнашуви олдидан руҳий устунликни қўлга киритишда улкан синов майдонига айланади.
Изоҳлар 0
…