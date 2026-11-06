Жавоҳир Синдаров Гукеш билан бўладиган тарихий Жаҳон тожи баҳси имкониятларини баҳолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан бўлажак Жаҳон чемпионлиги баҳсидаги ғалаба имкониятларини ўзи учун 50,1 фоиз, рақиби учун эса 49,9 фоиз деб баҳолади.
- Ушбу тарихий тўқнашув 2026-йил 24-ноябр куни Швейсариянинг Женева шаҳрида 14 та классик партиядан иборат форматда бошланади.
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown турнирида ғалаба қозонган ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров олдинда турган тарихий Жаҳон чемпионлиги баҳси ҳақидаги саволга кутилмаган ва ўзига хос жавоб қайтарди. Журналистлар ундан амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан бўлажак учрашувдаги ғалаба имкониятларини фоизларда тақсимлашни сўрашди.
Ўзбек шахмати юлдузи ўз имкониятларини рақибидан бор-йўғи 0,2 фоизга юқори баҳолаб, рамзий ва чуқур ҳурматга асосланган тақсимотни очиқлади:
Жавоҳир Синдаров: 50,1%
Гукеш Доммаражу: 49,9%
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу нозик фарқ Синдаровнинг амалдаги чемпионга бўлган чексиз эҳтироми билан бирга, ўз кучи ва тайёргарлигига бўлган юксак ишончини ҳам намоён этмоқда.
Сент-Луисдаги зафар: Чемпионлик ўйини олдидан сўнгги синов
Синдаров мазкур жавобни беришидан олдин Сент-Луисдаги мусобақада ўзининг ажойиб спорт формасида эканини исботлади:
Турнир зафари: 27–29 октябрь кунлари бўлиб ўтган баҳсларда Жавоҳир жами 20,5 очко жамғариб, мусобақанинг мутлақ ғолиби бўлди;
Бош баҳс олдидан репетиция: Бу муваффақият ўзбекистонлик шахматчининг Жаҳон тожи учун жанг олдидан иштирок этган сўнгги расмий мусобақасига айланди.
Женевадаги тарихий тўқнашув: Тарихдаги энг ёш финалчилар
Бутун жаҳон шахмат аҳлининг нигоҳи энди Швейцария томон қаратилади:
Бошланиш санаси ва жойи: 2026 йил 24 ноябрь куни Швейцариянинг Женева шаҳрида Гукеш ва Синдаров ўртасидаги Жаҳон чемпионлиги учрашуви расман старт олади;
Формат: Дуэль 14 та классик партиядан иборат бўлади;
Абсолют рекорд: Мазкур беллашув дунё шахмат тарихида жаҳон тожи учун курашадиган энг ёш икки даъвогар тўқнашувига айланади — Гукеш ҳам, Жавоҳир ҳам айни пайтда бор-йўғи 20 ёшда.
Изоҳлар 0
…