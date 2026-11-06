Жавоҳир Синдаров Гукеш билан бўладиган тарихий Жаҳон тожи баҳси имкониятларини баҳолади

·21·Спорт
Жавоҳир Синдаров Гукеш билан бўладиган тарихий Жаҳон тожи баҳси имкониятларини баҳолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан бўлажак Жаҳон чемпионлиги баҳсидаги ғалаба имкониятларини ўзи учун 50,1 фоиз, рақиби учун эса 49,9 фоиз деб баҳолади.
  • Ушбу тарихий тўқнашув 2026-йил 24-ноябр куни Швейсариянинг Женева шаҳрида 14 та классик партиядан иборат форматда бошланади.

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown турнирида ғалаба қозонган ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров олдинда турган тарихий Жаҳон чемпионлиги баҳси ҳақидаги саволга кутилмаган ва ўзига хос жавоб қайтарди. Журналистлар ундан амалдаги жаҳон чемпиони ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан бўлажак учрашувдаги ғалаба имкониятларини фоизларда тақсимлашни сўрашди.

Ўзбек шахмати юлдузи ўз имкониятларини рақибидан бор-йўғи 0,2 фоизга юқори баҳолаб, рамзий ва чуқур ҳурматга асосланган тақсимотни очиқлади:

  • Жавоҳир Синдаров: 50,1%

  • Гукеш Доммаражу: 49,9%

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу нозик фарқ Синдаровнинг амалдаги чемпионга бўлган чексиз эҳтироми билан бирга, ўз кучи ва тайёргарлигига бўлган юксак ишончини ҳам намоён этмоқда.

Сент-Луисдаги зафар: Чемпионлик ўйини олдидан сўнгги синов

Синдаров мазкур жавобни беришидан олдин Сент-Луисдаги мусобақада ўзининг ажойиб спорт формасида эканини исботлади:

  • Турнир зафари: 27–29 октябрь кунлари бўлиб ўтган баҳсларда Жавоҳир жами 20,5 очко жамғариб, мусобақанинг мутлақ ғолиби бўлди;

  • Бош баҳс олдидан репетиция: Бу муваффақият ўзбекистонлик шахматчининг Жаҳон тожи учун жанг олдидан иштирок этган сўнгги расмий мусобақасига айланди.

Женевадаги тарихий тўқнашув: Тарихдаги энг ёш финалчилар

Бутун жаҳон шахмат аҳлининг нигоҳи энди Швейцария томон қаратилади:

  • Бошланиш санаси ва жойи: 2026 йил 24 ноябрь куни Швейцариянинг Женева шаҳрида Гукеш ва Синдаров ўртасидаги Жаҳон чемпионлиги учрашуви расман старт олади;

  • Формат: Дуэль 14 та классик партиядан иборат бўлади;

  • Абсолют рекорд: Мазкур беллашув дунё шахмат тарихида жаҳон тожи учун курашадиган энг ёш икки даъвогар тўқнашувига айланади — Гукеш ҳам, Жавоҳир ҳам айни пайтда бор-йўғи 20 ёшда.

Жавоҳир СиндаровГукеш ДоммаражуClutch Chess: Champions ShowdownЖаҳон шахмат чемпионлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиЖавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади26 октябр 18:36Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаЖавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқда30 октябр 00:04Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошладиЖаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади28 октябр 22:34Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиЖавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади26 октябр 16:26Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?27 октябр 22:53Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози