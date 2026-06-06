Стартап асосчилари венчур инвесторлар билан боғлиқ даҳшатли ҳикояларни бўлишди

·34·Техно
Стартап асосчилари венчур инвесторлар билан боғлиқ даҳшатли ҳикояларни бўлишди

Технологик стартап асосчилари учун венчур капиталистлардан (ВК) инвестиция сўраш ўзига хос синов ҳисобланади. Бироқ, бу жараён кўпинча кутилмаган ва ғалати вазиятлар билан якунланади. Шу ҳафтада Х ижтимоий тармоғида Грег Исенберг томонидан бошланган муҳокама минглаб фойдаланувчилар эътиборини тортди. Исенберг ўзининг энг нуфузли венчур компанияларидан биридаги учрашувда бош ҳамкорлардан бири 30 дақиқа давомида ухлаб қолгани, аммо ҳеч ким буни сезмагандек учрашувни давом эттирганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қизиғи шундаки, ухлаб қолиш ҳар доим ҳам рад жавобини англатмайди. Зйнга асосчиси Марк Piнкус ва Фирст Роунд Капитал ҳамкори Лиз Вессел каби тадбиркорлар учрашув вақтида ухлаб қолган инвесторлардан кейинчалик сармоя таклифларини (терм шеет) олганликларини маълум қилишди. Вессел ҳатто ўша вақтда машҳур "Мидас" рўйхатига кирган инвесторнинг таклифини рад этганини, бу эса венчур капиталистни ҳайратда қолдирганини таъкидлади.

Муҳокамаларда нафақат уйқу билан боғлиқ, балки молиявий ахлоққа зид ҳолатлар ҳам тилга олинди. Баъзи асосчилар инвесторлар охирги паллада келишувдан воз кечгани ёки пулни ўтказмасдан ғойиб бўлгани (гҳостинг) ҳақида ёзишган. Энг ҳайратланарлиси, айрим инвесторлар сармоя киритмаган бўлса-да, кейинчалик компаниядан ҳисоботлар талаб қилишда давом этишган ёки сотувдан тушган фойдадан улуш сўрашган.

Uber асосчиларидан бири Травис Каланикк ҳам ўзининг қатъиятлилиги билан боғлиқ ҳикоясини улашди. У учрашувдан қочиб кетмоқчи бўлган инвесторнинг ортидан автомобилигача бориб, питч-тақдимотини машинанинг йўловчи ўриндиғида ўтирган ҳолда якунлаганини сўзлаб берди. Бу каби ҳикоялар Силикон водийсидаги инвестиция муҳитининг нақадар мураккаб ва баъзан абсурд эканлигини кўрсатмоқда.

СтартапВенчурИнвестицияСиликон ВодийсиХ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиСунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус