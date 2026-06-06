Стартап асосчилари венчур инвесторлар билан боғлиқ даҳшатли ҳикояларни бўлишди
Технологик стартап асосчилари учун венчур капиталистлардан (ВК) инвестиция сўраш ўзига хос синов ҳисобланади. Бироқ, бу жараён кўпинча кутилмаган ва ғалати вазиятлар билан якунланади. Шу ҳафтада Х ижтимоий тармоғида Грег Исенберг томонидан бошланган муҳокама минглаб фойдаланувчилар эътиборини тортди. Исенберг ўзининг энг нуфузли венчур компанияларидан биридаги учрашувда бош ҳамкорлардан бири 30 дақиқа давомида ухлаб қолгани, аммо ҳеч ким буни сезмагандек учрашувни давом эттирганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қизиғи шундаки, ухлаб қолиш ҳар доим ҳам рад жавобини англатмайди. Зйнга асосчиси Марк Piнкус ва Фирст Роунд Капитал ҳамкори Лиз Вессел каби тадбиркорлар учрашув вақтида ухлаб қолган инвесторлардан кейинчалик сармоя таклифларини (терм шеет) олганликларини маълум қилишди. Вессел ҳатто ўша вақтда машҳур "Мидас" рўйхатига кирган инвесторнинг таклифини рад этганини, бу эса венчур капиталистни ҳайратда қолдирганини таъкидлади.
Муҳокамаларда нафақат уйқу билан боғлиқ, балки молиявий ахлоққа зид ҳолатлар ҳам тилга олинди. Баъзи асосчилар инвесторлар охирги паллада келишувдан воз кечгани ёки пулни ўтказмасдан ғойиб бўлгани (гҳостинг) ҳақида ёзишган. Энг ҳайратланарлиси, айрим инвесторлар сармоя киритмаган бўлса-да, кейинчалик компаниядан ҳисоботлар талаб қилишда давом этишган ёки сотувдан тушган фойдадан улуш сўрашган.
Uber асосчиларидан бири Травис Каланикк ҳам ўзининг қатъиятлилиги билан боғлиқ ҳикоясини улашди. У учрашувдан қочиб кетмоқчи бўлган инвесторнинг ортидан автомобилигача бориб, питч-тақдимотини машинанинг йўловчи ўриндиғида ўтирган ҳолда якунлаганини сўзлаб берди. Бу каби ҳикоялар Силикон водийсидаги инвестиция муҳитининг нақадар мураккаб ва баъзан абсурд эканлигини кўрсатмоқда.
…