Кембридж университети сунъий интеллект томонидан яратилган илк вакцинани синовдан ўтказди
Университй оф Камбридге олимлари ўзига хос инқилобий натижани эълон қилишди: вакцина тарихида илк бор унинг асосий компоненти бўлган антиген тўлиқ сунъий интеллект ёрдамида лойиҳалаштирилди ва инсонларда муваффақиятли синовдан ўтказилди. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу "суперантиген" модели тиббиётда янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Клиник синовларнинг биринчи босқичида Саутгемптон ва Кембридждаги тиббиёт марказларида 18 ёшдан 50 ёшгача бўлган 39 нафар соғлом кўнгилли иштирок этди. Ушбу вакцина Сарбековирус гуруҳига мансуб вируслар, жумладан, КОВИД-19 пандемиясини келтириб чиқарган САRS-КоВ-2, САRS вируси ва кўршапалаклар орасида тарқалган хавфли коронавирусларга қарши қаратилган.
Синов натижалари шуни кўрсатдики, вакцина нафақат маълум вирусларга, балки уларнинг яқин қариндошларига қарши ҳам кучли иммун жавобини шакллантирган. Мутахассисларнинг фикрича, антигеннинг тузилиш принципи келажакда пайдо бўлиши мумкин бўлган, ҳали фанга номаълум вируслардан ҳам ҳимоя қилиш имкониятига эга.
Proфессор Жонатан Ҳеенейнинг сўзларига кўра, ушбу технология вакцина яратиш ёндашувини тубдан ўзгартиради. Анъанавий усуллар вирус эволюциясидан ортда қолиб, унга мослашишга мажбур бўлса, сунъий интеллектга асосланган янги ёндашув вирусдан ўзиб кетиш ва универсал ҳимоя яратишга интилади.
Антигенни яратишда Сарбековирус гуруҳидаги вирусларнинг генетик кетма-кетлиги ҳақидаги глобал маълумотлар асосида ўқитилган машинали ўрганиш алгоритмларидан фойдаланилди. Модел вирусларнинг умумий таркибий қисмларини аниқлаб, бир вақтнинг ўзида бир нечта патогенларга қарши ишловчи иммун компонентини лойиҳалаштирди. Навбатдаги босқичда олимлар вакцинанинг самарадорлигини янада кенгроқ кўнгиллилар гуруҳида текширишни режалаштирмоқда.
…