Роббие Фовлер: Гарри Кейн Олтин тўп учун курашда асосий номзодлардан бири

·93·Спорт
Роббие Фовлер: Гарри Кейн Олтин тўп учун курашда асосий номзодлардан бири

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Роббие Фовлер Гарри Кейн ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Бавария ҳужумчиси 2026-йилги Олтин тўп соврини учун курашда ғолиб чиқиши учун Жаҳон чемпионатида зафар қучиши шарт эмас. Фовлернинг сўзларига кўра, футболчининг клуб ва терма жамоа миқёсидаги ақлбовар қилмас натижалари уни аллақачон дунёнинг энг яхшилари қаторига қўшган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарри Кейн Бавария сафида ўтган мавсумда барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Мюнхен клуби билан Бундеслига ва Германия кубогида зафар қучди. Англия терма жамоаси сафида эса унинг голлари сони 78 тага етди. Кейн Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби 100 талик довонни забт этган афсоналар сафига қўшилишни мақсад қилган.

"Олтин тўп ҳақида гап кетганда, Гарри Кейн албатта тилга олиниши керак. У Германияга кўчиб ўтиб, кўпчиликнинг кутганидан ҳам аъло даражада ўйин кўрсатди. Менимча, Жаҳон чемпионатидаги ғалаба якуний қарорга таъсир қилмайди, чунки у ўз даражасини аллақачон исботлаб бўлган", — дея таъкидлади Фовлер.

Ҳозирда Гарри Кейн Англия терма жамоаси сафида 125 та ўйин ўтказган ҳолда рекордларни янгилашда давом этмоқда. Келаётган йирик турнирларда у нафақат жамоавий совринлар, балки шахсий ютуқлар, хусусан, навбатдаги "Олтин бутса" учун ҳам асосий даъвогар ҳисобланади. Унинг барқарор ўйини уни Ламине Ямал ва Усман Дембеле каби юлдузлар билан бир қаторда энг кучли номзодлар сафига олиб чиқмоқда.

Гарри КейнБаварияОлтин ТўпАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди