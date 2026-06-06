Роббие Фовлер: Гарри Кейн Олтин тўп учун курашда асосий номзодлардан бири
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Роббие Фовлер Гарри Кейн ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Бавария ҳужумчиси 2026-йилги Олтин тўп соврини учун курашда ғолиб чиқиши учун Жаҳон чемпионатида зафар қучиши шарт эмас. Фовлернинг сўзларига кўра, футболчининг клуб ва терма жамоа миқёсидаги ақлбовар қилмас натижалари уни аллақачон дунёнинг энг яхшилари қаторига қўшган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарри Кейн Бавария сафида ўтган мавсумда барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Мюнхен клуби билан Бундеслига ва Германия кубогида зафар қучди. Англия терма жамоаси сафида эса унинг голлари сони 78 тага етди. Кейн Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби 100 талик довонни забт этган афсоналар сафига қўшилишни мақсад қилган.
"Олтин тўп ҳақида гап кетганда, Гарри Кейн албатта тилга олиниши керак. У Германияга кўчиб ўтиб, кўпчиликнинг кутганидан ҳам аъло даражада ўйин кўрсатди. Менимча, Жаҳон чемпионатидаги ғалаба якуний қарорга таъсир қилмайди, чунки у ўз даражасини аллақачон исботлаб бўлган", — дея таъкидлади Фовлер.
Ҳозирда Гарри Кейн Англия терма жамоаси сафида 125 та ўйин ўтказган ҳолда рекордларни янгилашда давом этмоқда. Келаётган йирик турнирларда у нафақат жамоавий совринлар, балки шахсий ютуқлар, хусусан, навбатдаги "Олтин бутса" учун ҳам асосий даъвогар ҳисобланади. Унинг барқарор ўйини уни Ламине Ямал ва Усман Дембеле каби юлдузлар билан бир қаторда энг кучли номзодлар сафига олиб чиқмоқда.
…