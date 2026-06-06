ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлди
Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат кундан-кунга кучайиб бораётган бир пайтда ChatGPT яна бир катта натижа билан диққат марказига чиқди. Маълумотларга кўра, ушбу илова уч йил ичида ойига бир миллиард фаол фойдаланувчи кўрсаткичига етиб, тарихдаги энг тез оммалашган иловалардан бирига айланди.
Бу рақам оддий статистика эмас. Чунки бундай кўрсаткичга эришиш учун Google Maps, TikTok ва YouTube каби улкан платформаларга беш йилдан саккиз йилгача вақт керак бўлган. ChatGPT эса бу маррани анча қисқа муддатда забт этди. Ростини айтганда, технология бозорида бу “тез юриш” эмас, деярли ракета режими.
Маълумот ихтисослашган консалтинг компанияси ҳисоб-китобларига асосланган. Унда фақат мобил илова орқали фойдаланувчи фаол аудитория инобатга олинган. Яъни ChatGPT’нинг веб-версияси, дастурчилар учун интерфейслари ва API орқали фойдаланиш ҳолатлари бу ҳисобга киритилмаган. Демак, умумий экотизим бўйича аудитория янада каттароқ бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, ушбу ҳисоб-китобда яна бир муҳим жиҳат бор: иловани ҳар куни эрталаб очадиган доимий фойдаланувчи ҳам, ундан бир ойда бир марта фойдаланган одам ҳам бир хил тарзда ҳисобланган. Бу мобил иловалар аудиториясини баҳолашда одатий ёндашув ҳисобланади, аммо рақамларни таҳлил қилишда мазкур нуқтани ҳам ёддан чиқармаслик керак.
ChatGPT’нинг бундай тез оммалашиши сунъий интеллект энди фақат мутахассислар ёки дастурчилар учун мўлжалланган восита эмаслигини кўрсатди. Ундан талабалар, журналистлар, тадбиркорлар, маркетологлар, таржимонлар, дастурчилар, контент яратувчилар ва оддий фойдаланувчилар ҳам кундалик ишида фойдаланмоқда.
Илованинг оммавий сегментдаги устунлиги ҳам айнан шу билан боғлиқ. ChatGPT одамларга матн ёзиш, ғоя топиш, маълумотни тушуниш, режа тузиш, таржима қилиш, код ёзиш ва кундалик вазифаларни енгиллаштиришда ёрдам бермоқда. Қисқаси, сунъий интеллект “келажакда бўладиган нарса”дан “ҳозир телефонингда турган ёрдамчи”га айланди.
Бироқ бозорда рақобат ҳам кучаймоқда. ChatGPT бир йил ичида 62 фоизга ўсган бўлса, унинг асосий рақобатчиларидан бири ҳисобланган Anthropic компаниясининг Claude иловаси 640 фоизлик ўсишни намойиш этмоқда. Бу рақам Claude ҳали аудитория жиҳатидан кичикроқ бўлса-да, жуда тез суръатда кенгайиб бораётганини англатади.
Маълумотларга кўра, Claude’нинг фойдаланувчилари сони 56 миллион нафарга етган. Бу ChatGPT билан таққослаганда анча кам кўрсаткич, аммо ўсиш суръати жуда юқори. Айниқса, Claude дастурчилар, корпоратив мижозлар ва мураккаб иш жараёнларида сунъий интеллектдан фойдаланувчилар орасида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда.
Бугунги ҳолатни содда қилиб айтганда, ChatGPT оммавий бозорда етакчи, Claude эса профессионал ва корпоратив муҳитда кучайиб бормоқда. Биринчиси кенг аудитория билан ишламоқда, иккинчиси эса айрим соҳаларда чуқурроқ ечимлар таклиф қилишга уринмоқда.
Бу рақобат сунъий интеллект бозори учун фойдали. Чунки компаниялар фойдаланувчилар учун янада қулай, тезкор, хавфсиз ва ақлли хизматлар таклиф қилишга мажбур бўлади. Натижада сунъий интеллект воситалари тезроқ ривожланади, имкониятлар кенгаяди ва нархлар бўйича ҳам рақобат кучаяди.
Яна бир муҳим жиҳат — ҳар икки компания бир-биридан бир неча ҳафталик фарқ билан биржага чиқишга тайёргарлик кўраётгани айтилмоқда. Агар бу жараён амалга ошса, сунъий интеллект бозорида янги молиявий босқич бошланиши мумкин. Инвесторлар учун AI компаниялари келгуси йилларда энг қизиқ йўналишлардан бири бўлиб қолиши аниқ.
Бироқ бундай тез ўсиш компаниялар олдига катта масъулият ҳам қўяди. Бир миллиард фаол фойдаланувчи — бу нафақат муваффақият, балки хавфсизлик, махфийлик, ахборот ишончлилиги ва технологиядан масъулиятли фойдаланиш бўйича улкан юк ҳамдир. Сунъий интеллект қанчалик оммалашса, унинг жамиятга таъсири ҳам шунчалик кучаяди.
ChatGPT’нинг рекорд даражада тез оммалашиши технологиялар тарихида янги давр бошланганини кўрсатмоқда. Агар аввал интернет, кейин смартфонлар ҳаёт тарзини ўзгартирган бўлса, энди сунъий интеллект кундалик иш, таълим, бизнес ва ижод жараёнларига кириб келмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, ChatGPT уч йил ичида ойига бир миллиард фаол фойдаланувчига етиб, рақамли тарихдаги энг тез ўсган иловалардан бирига айланди. Claude эса кичикроқ аудитория билан бўлса-да, жуда юқори ўсиш суръатини кўрсатмоқда. Демак, сунъий интеллект бозорида ҳақиқий катта пойга энди бошланмоқда.
Бу пойгада ким ғолиб бўлишини вақт кўрсатади. Аммо битта нарса аниқ: сунъий интеллект энди тор доирадаги технология эмас, балки миллиардлаб одамларнинг кундалик ҳаётига кириб келган янги рақамли воқеликдир.
…