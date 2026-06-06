ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлди

·0·Техно
ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлди

Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат кундан-кунга кучайиб бораётган бир пайтда ChatGPT яна бир катта натижа билан диққат марказига чиқди. Маълумотларга кўра, ушбу илова уч йил ичида ойига бир миллиард фаол фойдаланувчи кўрсаткичига етиб, тарихдаги энг тез оммалашган иловалардан бирига айланди.

Бу рақам оддий статистика эмас. Чунки бундай кўрсаткичга эришиш учун Google Maps, TikTok ва YouTube каби улкан платформаларга беш йилдан саккиз йилгача вақт керак бўлган. ChatGPT эса бу маррани анча қисқа муддатда забт этди. Ростини айтганда, технология бозорида бу “тез юриш” эмас, деярли ракета режими.

Маълумот ихтисослашган консалтинг компанияси ҳисоб-китобларига асосланган. Унда фақат мобил илова орқали фойдаланувчи фаол аудитория инобатга олинган. Яъни ChatGPT’нинг веб-версияси, дастурчилар учун интерфейслари ва API орқали фойдаланиш ҳолатлари бу ҳисобга киритилмаган. Демак, умумий экотизим бўйича аудитория янада каттароқ бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, ушбу ҳисоб-китобда яна бир муҳим жиҳат бор: иловани ҳар куни эрталаб очадиган доимий фойдаланувчи ҳам, ундан бир ойда бир марта фойдаланган одам ҳам бир хил тарзда ҳисобланган. Бу мобил иловалар аудиториясини баҳолашда одатий ёндашув ҳисобланади, аммо рақамларни таҳлил қилишда мазкур нуқтани ҳам ёддан чиқармаслик керак.

ChatGPT’нинг бундай тез оммалашиши сунъий интеллект энди фақат мутахассислар ёки дастурчилар учун мўлжалланган восита эмаслигини кўрсатди. Ундан талабалар, журналистлар, тадбиркорлар, маркетологлар, таржимонлар, дастурчилар, контент яратувчилар ва оддий фойдаланувчилар ҳам кундалик ишида фойдаланмоқда.

Илованинг оммавий сегментдаги устунлиги ҳам айнан шу билан боғлиқ. ChatGPT одамларга матн ёзиш, ғоя топиш, маълумотни тушуниш, режа тузиш, таржима қилиш, код ёзиш ва кундалик вазифаларни енгиллаштиришда ёрдам бермоқда. Қисқаси, сунъий интеллект “келажакда бўладиган нарса”дан “ҳозир телефонингда турган ёрдамчи”га айланди.

Бироқ бозорда рақобат ҳам кучаймоқда. ChatGPT бир йил ичида 62 фоизга ўсган бўлса, унинг асосий рақобатчиларидан бири ҳисобланган Anthropic компаниясининг Claude иловаси 640 фоизлик ўсишни намойиш этмоқда. Бу рақам Claude ҳали аудитория жиҳатидан кичикроқ бўлса-да, жуда тез суръатда кенгайиб бораётганини англатади.

Маълумотларга кўра, Claude’нинг фойдаланувчилари сони 56 миллион нафарга етган. Бу ChatGPT билан таққослаганда анча кам кўрсаткич, аммо ўсиш суръати жуда юқори. Айниқса, Claude дастурчилар, корпоратив мижозлар ва мураккаб иш жараёнларида сунъий интеллектдан фойдаланувчилар орасида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда.

Бугунги ҳолатни содда қилиб айтганда, ChatGPT оммавий бозорда етакчи, Claude эса профессионал ва корпоратив муҳитда кучайиб бормоқда. Биринчиси кенг аудитория билан ишламоқда, иккинчиси эса айрим соҳаларда чуқурроқ ечимлар таклиф қилишга уринмоқда.

Бу рақобат сунъий интеллект бозори учун фойдали. Чунки компаниялар фойдаланувчилар учун янада қулай, тезкор, хавфсиз ва ақлли хизматлар таклиф қилишга мажбур бўлади. Натижада сунъий интеллект воситалари тезроқ ривожланади, имкониятлар кенгаяди ва нархлар бўйича ҳам рақобат кучаяди.

Яна бир муҳим жиҳат — ҳар икки компания бир-биридан бир неча ҳафталик фарқ билан биржага чиқишга тайёргарлик кўраётгани айтилмоқда. Агар бу жараён амалга ошса, сунъий интеллект бозорида янги молиявий босқич бошланиши мумкин. Инвесторлар учун AI компаниялари келгуси йилларда энг қизиқ йўналишлардан бири бўлиб қолиши аниқ.

Бироқ бундай тез ўсиш компаниялар олдига катта масъулият ҳам қўяди. Бир миллиард фаол фойдаланувчи — бу нафақат муваффақият, балки хавфсизлик, махфийлик, ахборот ишончлилиги ва технологиядан масъулиятли фойдаланиш бўйича улкан юк ҳамдир. Сунъий интеллект қанчалик оммалашса, унинг жамиятга таъсири ҳам шунчалик кучаяди.

ChatGPT’нинг рекорд даражада тез оммалашиши технологиялар тарихида янги давр бошланганини кўрсатмоқда. Агар аввал интернет, кейин смартфонлар ҳаёт тарзини ўзгартирган бўлса, энди сунъий интеллект кундалик иш, таълим, бизнес ва ижод жараёнларига кириб келмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, ChatGPT уч йил ичида ойига бир миллиард фаол фойдаланувчига етиб, рақамли тарихдаги энг тез ўсган иловалардан бирига айланди. Claude эса кичикроқ аудитория билан бўлса-да, жуда юқори ўсиш суръатини кўрсатмоқда. Демак, сунъий интеллект бозорида ҳақиқий катта пойга энди бошланмоқда.

Бу пойгада ким ғолиб бўлишини вақт кўрсатади. Аммо битта нарса аниқ: сунъий интеллект энди тор доирадаги технология эмас, балки миллиардлаб одамларнинг кундалик ҳаётига кириб келган янги рақамли воқеликдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиБугун, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариБугун, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиБугун, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаБугун, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиБугун, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус