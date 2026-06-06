ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлари

·21·Техно
ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлари

Apple компаниясининг ҳар йилги Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК 2026) анжумани яқинлашар экан, технология оламида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Тадбир душанба куни Тинч океани вақти билан соат 10:00 да бошланади ва Apple Девелопер иловаси, компания сайти ҳамда YouTube канали орқали жонли эфирга узатилади. Бу йилги конференциянинг асосий эътибори Siri овозли ёрдамчисининг тубдан янгиланиши ва Apple Intelligence тизимининг кенгайишига қаратилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Энг кутилган янгиликлардан бири — Siri'нинг сунъий интеллект асосидаги йирик янгиланишидир. Эндиликда у контекстни яхшироқ тушунадиган, кўп босқичли вазифаларни бажара оладиган ва иловалар билан табиийроқ мулоқот қиладиган ёрдамчига айланади. Маълумотларга кўра, Siri ўз имкониятларини ошириш учун Google'нинг Gemini технологиясидан фойдаланади. Шунингдек, Bloomberg хабарига кўра, ChatGPT, Claude ва Gemini билан рақобатлаша оладиган алоҳида Siri иловаси тақдим этилиши мумкин.

Apple Intelligence доирасида Пҳотос иловаси ҳам сезиларли даражада ақллашади. Фойдаланувчилар табиий тилда сўров юбориш орқали суратларни таҳрирлашлари, кераксиз объектларни ўчириб ташлашлари ва ақлли тавсиялардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Камера иловасида эса янги “Висуал Intelligence” бўлими пайдо бўлиб, у Google Имаге Сеарч ёрдамида объектларни аниқлаш имконини беради. Шунингдек, Имаге Плайгроунд иловаси юқори сифатли тасвирлар яратиш ва янги бадиий услублар билан бойитилади.

Тизимнинг бошқа қисмларида ҳам қизиқарли функциялар кутилмоқда. Масалан, Валлет иловасида чекларни суратга олиш орқали харажатларни бўлишиш (билл-сплиттинг) имконияти яратилади. App Store доирасида эса фойдаланувчилар учун брон қилиш ёки ҳужжатларни бошқариш каби вазифаларни бажарувчи сунъий интеллект агентлари жорий этилиши мумкин. Шунингдек, фойдаланувчи кайфиятига мос AI-обойлар ва матн асосида таклиф қилинадиган Генможи функцияси ҳам фойдаланувчилар ихтиёрига берилиши кутилмоқда.

AppleSiriВWDК 2026Сунъий IntelлектiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинКеча, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус