ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлари
Apple компаниясининг ҳар йилги Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК 2026) анжумани яқинлашар экан, технология оламида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Тадбир душанба куни Тинч океани вақти билан соат 10:00 да бошланади ва Apple Девелопер иловаси, компания сайти ҳамда YouTube канали орқали жонли эфирга узатилади. Бу йилги конференциянинг асосий эътибори Siri овозли ёрдамчисининг тубдан янгиланиши ва Apple Intelligence тизимининг кенгайишига қаратилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Энг кутилган янгиликлардан бири — Siri'нинг сунъий интеллект асосидаги йирик янгиланишидир. Эндиликда у контекстни яхшироқ тушунадиган, кўп босқичли вазифаларни бажара оладиган ва иловалар билан табиийроқ мулоқот қиладиган ёрдамчига айланади. Маълумотларга кўра, Siri ўз имкониятларини ошириш учун Google'нинг Gemini технологиясидан фойдаланади. Шунингдек, Bloomberg хабарига кўра, ChatGPT, Claude ва Gemini билан рақобатлаша оладиган алоҳида Siri иловаси тақдим этилиши мумкин.
Apple Intelligence доирасида Пҳотос иловаси ҳам сезиларли даражада ақллашади. Фойдаланувчилар табиий тилда сўров юбориш орқали суратларни таҳрирлашлари, кераксиз объектларни ўчириб ташлашлари ва ақлли тавсиялардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Камера иловасида эса янги “Висуал Intelligence” бўлими пайдо бўлиб, у Google Имаге Сеарч ёрдамида объектларни аниқлаш имконини беради. Шунингдек, Имаге Плайгроунд иловаси юқори сифатли тасвирлар яратиш ва янги бадиий услублар билан бойитилади.
Тизимнинг бошқа қисмларида ҳам қизиқарли функциялар кутилмоқда. Масалан, Валлет иловасида чекларни суратга олиш орқали харажатларни бўлишиш (билл-сплиттинг) имконияти яратилади. App Store доирасида эса фойдаланувчилар учун брон қилиш ёки ҳужжатларни бошқариш каби вазифаларни бажарувчи сунъий интеллект агентлари жорий этилиши мумкин. Шунингдек, фойдаланувчи кайфиятига мос AI-обойлар ва матн асосида таклиф қилинадиган Генможи функцияси ҳам фойдаланувчилар ихтиёрига берилиши кутилмоқда.
…