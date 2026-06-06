Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилинди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича кутилаётган йирик Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) бошланиши арафасида терма жамоалар ва футболчилар билан боғлиқ турли қизиқарли ва гоҳида ачинарли воқеалар кун тартибига чиқмоқда. Ана шундай кутилмаган ва нохуш вазиятлардан бирига Ироқ миллий терма жамоасининг маҳоратли ҳужумчиси Айман Ҳуссайн дуч келди. Океан ортига ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилиш учун етиб келган форвард АҚШ аэропортида маҳаллий хавфсизлик тизимлари томонидан тўхтатилган.
Маълумотларга қараганда, таниқли футболчи чегара назорати масъуллари томонидан ушлаб турилган ва роппа-роса етти соат давомида синчковлик билан сўроқ қилинган. Кенг қамровли текширувлардан сўнг, унга нисбатан ҳеч қандай шубҳа қолмагач, футболчи қўйворилган.
Аянчли чалкашлик ва исмлар ўхшашлиги
Транспорт хавфсизлиги хизматининг ушбу хатти-ҳаракатига нима сабаб бўлгани суриштирилганда, вазият аслида жуда катта хатолик эканлиги маълум бўлди:
Исмлар чалкашлиги: АҚШ махсус хизматлари Айман Ҳуссайнни террорчилик гуруҳларига алоқадорликда гумон қилинаётган ва қидирувда бўлган бошқа бир Ироқ фуқароси билан шунчаки адаштириб юборишган.
Тақдирнинг аччиқ ҳазили: Вазиятнинг энг оғриқли ва ачинарли томони шундаки, Айман Ҳуссайннинг ўзи ва унинг оиласи айнан мана шундай мудҳиш террорчилик ҳаракатларидан йиллар давомида жуда катта зиён кўрган жабрдийдалардан ҳисобланади.
Ҳужумчи оиласининг фожиали ва машаққатли тарихи
Ироқлик юлдузнинг ҳаёти ва оила аъзоларининг қисмати ҳар қандай инсонни ларзага солади. Футболчининг ўтмишидаги қайғули воқеалар хронологияси қуйидагича кўриниш олган:
Тарихий йиллар
Оила аъзолари билан боғлиқ мудҳиш ҳодисалар
Вазиятнинг бугунги оқибати
2008 йил
Ироқ миллий армиясида хизмат қилган отаси вазифасини бажариш чоғида террорчилар томонидан шаҳид этилган.
Болалик давридаёқ оила бошлиғидан айрилган.
2014 йил
Футболчининг катта акаси номаълум жангарилар томонидан ўғирлаб кетилган.
Мана орадан йиллар ўтса-да, унинг тақдири ҳақида ҳанузгача ҳеч қандай маълумот йўқ.
Чексиз ирода ва Мундиалга бўлган кучли иштиёқ
Бошидан кечирган етти соатлик оғир руҳий босим ва сўроқларга, шунингдек, юрагидаги эски яраларнинг янгиланишига қарамай, Айман Ҳуссайн ўзининг темирдек иродасини намойиш этмоқда. Маҳоратли ҳужумчи содир бўлган воқеани ортда қолдириб, бор эътиборини футболга қаратган:
Замин шарҳи: Ироқлик ҳужумчининг ҳаёт йўли — ҳақиқий матонат мактабидир. Отаси ва акасидан айнан террор туфайли айрилган спортчини, АҚШда худди шу жиноятда гумонлаб сўроқ қилиниши адолатдан эмас, албатта. Бироқ Айман Ҳуссайн бугунги кунда ўз халқининг умид чироғи ва миллий қаҳрамони ҳисобланади. Унинг мана шундай қийинчиликлардан сўнг яна сафга қайтиб, машғулотларни давом эттириши Мундиалда Ироқ терма жамоасига қўшимча куч ва кучли мотивация бериши аниқ. Жасур футболчига ЖЧ-2026 ўйинларида ёрқин голлар ва улкан зафарлар тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг таъсирли ва шов-шувли воқеалари, терма жамоалар лагерларидан эксклюзив репортажлар ва футбол юлдузлари ҳаётига оид қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…