Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилинди

·0·Дунё
Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилинди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича кутилаётган йирик Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) бошланиши арафасида терма жамоалар ва футболчилар билан боғлиқ турли қизиқарли ва гоҳида ачинарли воқеалар кун тартибига чиқмоқда. Ана шундай кутилмаган ва нохуш вазиятлардан бирига Ироқ миллий терма жамоасининг маҳоратли ҳужумчиси Айман Ҳуссайн дуч келди. Океан ортига ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилиш учун етиб келган форвард АҚШ аэропортида маҳаллий хавфсизлик тизимлари томонидан тўхтатилган.

Маълумотларга қараганда, таниқли футболчи чегара назорати масъуллари томонидан ушлаб турилган ва роппа-роса етти соат давомида синчковлик билан сўроқ қилинган. Кенг қамровли текширувлардан сўнг, унга нисбатан ҳеч қандай шубҳа қолмагач, футболчи қўйворилган.

Аянчли чалкашлик ва исмлар ўхшашлиги

Транспорт хавфсизлиги хизматининг ушбу хатти-ҳаракатига нима сабаб бўлгани суриштирилганда, вазият аслида жуда катта хатолик эканлиги маълум бўлди:

  • Исмлар чалкашлиги: АҚШ махсус хизматлари Айман Ҳуссайнни террорчилик гуруҳларига алоқадорликда гумон қилинаётган ва қидирувда бўлган бошқа бир Ироқ фуқароси билан шунчаки адаштириб юборишган.

  • Тақдирнинг аччиқ ҳазили: Вазиятнинг энг оғриқли ва ачинарли томони шундаки, Айман Ҳуссайннинг ўзи ва унинг оиласи айнан мана шундай мудҳиш террорчилик ҳаракатларидан йиллар давомида жуда катта зиён кўрган жабрдийдалардан ҳисобланади.

Ҳужумчи оиласининг фожиали ва машаққатли тарихи

Ироқлик юлдузнинг ҳаёти ва оила аъзоларининг қисмати ҳар қандай инсонни ларзага солади. Футболчининг ўтмишидаги қайғули воқеалар хронологияси қуйидагича кўриниш олган:

Тарихий йиллар

Оила аъзолари билан боғлиқ мудҳиш ҳодисалар

Вазиятнинг бугунги оқибати

2008 йил

Ироқ миллий армиясида хизмат қилган отаси вазифасини бажариш чоғида террорчилар томонидан шаҳид этилган.

Болалик давридаёқ оила бошлиғидан айрилган.

2014 йил

Футболчининг катта акаси номаълум жангарилар томонидан ўғирлаб кетилган.

Мана орадан йиллар ўтса-да, унинг тақдири ҳақида ҳанузгача ҳеч қандай маълумот йўқ.

Чексиз ирода ва Мундиалга бўлган кучли иштиёқ

Бошидан кечирган етти соатлик оғир руҳий босим ва сўроқларга, шунингдек, юрагидаги эски яраларнинг янгиланишига қарамай, Айман Ҳуссайн ўзининг темирдек иродасини намойиш этмоқда. Маҳоратли ҳужумчи содир бўлган воқеани ортда қолдириб, бор эътиборини футболга қаратган:

Замин шарҳи: Ироқлик ҳужумчининг ҳаёт йўли — ҳақиқий матонат мактабидир. Отаси ва акасидан айнан террор туфайли айрилган спортчини, АҚШда худди шу жиноятда гумонлаб сўроқ қилиниши адолатдан эмас, албатта. Бироқ Айман Ҳуссайн бугунги кунда ўз халқининг умид чироғи ва миллий қаҳрамони ҳисобланади. Унинг мана шундай қийинчиликлардан сўнг яна сафга қайтиб, машғулотларни давом эттириши Мундиалда Ироқ терма жамоасига қўшимча куч ва кучли мотивация бериши аниқ. Жасур футболчига ЖЧ-2026 ўйинларида ёрқин голлар ва улкан зафарлар тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг таъсирли ва шов-шувли воқеалари, терма жамоалар лагерларидан эксклюзив репортажлар ва футбол юлдузлари ҳаётига оид қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБугун, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиБугун, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Бугун, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиБугун, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиБугун, 15:48Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди