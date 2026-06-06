Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилди

·0·Техно
Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилди

Жанубий Кореялик тадқиқотчилар бугунги кунда бир нечта электрон компонентларни талаб қиладиган вазифаларни бажаришга қодир бўлган янги турдаги яримўтказгичли транзисторни ишлаб чиқдилар. Ушбу ишланма сунъий интеллект қурилмалари, тақиладиган электроника ва келажакдаги 3D-чиплар учун янада ихчам, тезкор ва энергия тежамкор микросхемаларни яратишга ёрдам бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Замонавий процессорлар ва микросхемалар миллиардлаб транзисторларни ўз ичига олади. Функциялар қанча кўп бўлса, схема шунчалик мураккаблашади ва кўп жой эгаллайди. Поханг фан ва технология университети олимлари бошқача йўлдан боришга қарор қилишди: транзисторлар сонини кўпайтириш ўрнига, уларнинг ҳар бирини янада функционалроқ қилишга эришишди. Янги қурилмани яратишда рух оксиди ва теллурдан фойдаланилди, бу эса яримўтказгич қатламларини 200 даражагача бўлган ҳароратда тайёрлаш имконини беради.

Янги транзисторнинг асосий хусусияти унинг ғайриоддий ишлаш тамойилидир. Оддий электроникада кучланиш ошиши билан транзистордан кўпроқ ток ўтади. Бу ерда эса маълум бир нуқтада тескари эффект юз беради — ток вақтинча камаяди. Тадқиқотчилар битта қурилма доирасида бундай ўтишга икки марта эришишга муваффақ бўлишди. Амалда бу битта транзисторга одатда бир нечта алоҳида компонентларни талаб қиладиган мураккаб сигналларни қайта ишлаш имконини беради.

Технология имкониятларини намойиш этиш учун олимлар сигнал частотасини тўрт баравар оширувчи схема йиғишди. Агар анъанавий электроникада ушбу вазифа учун тўртта транзистор керак бўлса, янги ёндашув биттаси билан кифояланиш имконини берди. Натижада зарур транзисторлар сони 75 фоизга қисқарди, бир сигнал сиклида маълумотларни қайта ишлаш ҳажми эса тўрт баравар ошди.

Муаллифларнинг фикрича, ушбу технология ихчам сунъий интеллект қурилмалари, ақлли соатлар, қулоқчинлар ва датчикларда кенг қўлланилиши мумкин. Лойиҳа Жанубий Корея Фан ва АКТ вазирлиги томонидан молиялаштирилди.

ТехнологияТранзисторМикросхемаСунъий IntelлектЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиБугун, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариБугун, 18:24Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаБугун, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиБугун, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинБугун, 16:25Instagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингInstagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилди – Zamin.uz, 06.06.2026