Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилди
Жанубий Кореялик тадқиқотчилар бугунги кунда бир нечта электрон компонентларни талаб қиладиган вазифаларни бажаришга қодир бўлган янги турдаги яримўтказгичли транзисторни ишлаб чиқдилар. Ушбу ишланма сунъий интеллект қурилмалари, тақиладиган электроника ва келажакдаги 3D-чиплар учун янада ихчам, тезкор ва энергия тежамкор микросхемаларни яратишга ёрдам бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Замонавий процессорлар ва микросхемалар миллиардлаб транзисторларни ўз ичига олади. Функциялар қанча кўп бўлса, схема шунчалик мураккаблашади ва кўп жой эгаллайди. Поханг фан ва технология университети олимлари бошқача йўлдан боришга қарор қилишди: транзисторлар сонини кўпайтириш ўрнига, уларнинг ҳар бирини янада функционалроқ қилишга эришишди. Янги қурилмани яратишда рух оксиди ва теллурдан фойдаланилди, бу эса яримўтказгич қатламларини 200 даражагача бўлган ҳароратда тайёрлаш имконини беради.
Янги транзисторнинг асосий хусусияти унинг ғайриоддий ишлаш тамойилидир. Оддий электроникада кучланиш ошиши билан транзистордан кўпроқ ток ўтади. Бу ерда эса маълум бир нуқтада тескари эффект юз беради — ток вақтинча камаяди. Тадқиқотчилар битта қурилма доирасида бундай ўтишга икки марта эришишга муваффақ бўлишди. Амалда бу битта транзисторга одатда бир нечта алоҳида компонентларни талаб қиладиган мураккаб сигналларни қайта ишлаш имконини беради.
Технология имкониятларини намойиш этиш учун олимлар сигнал частотасини тўрт баравар оширувчи схема йиғишди. Агар анъанавий электроникада ушбу вазифа учун тўртта транзистор керак бўлса, янги ёндашув биттаси билан кифояланиш имконини берди. Натижада зарур транзисторлар сони 75 фоизга қисқарди, бир сигнал сиклида маълумотларни қайта ишлаш ҳажми эса тўрт баравар ошди.
Муаллифларнинг фикрича, ушбу технология ихчам сунъий интеллект қурилмалари, ақлли соатлар, қулоқчинлар ва датчикларда кенг қўлланилиши мумкин. Лойиҳа Жанубий Корея Фан ва АКТ вазирлиги томонидан молиялаштирилди.
…