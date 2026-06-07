“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотираси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Баҳора Арслонова интервьюларидан бирида ҳаётида бошидан ўтган энг оғир синовлардан бири ҳақида очиқ гапирди. У фарзандининг соғлиғи билан боғлиқ қийин кунларни эслаб, бу ҳолат она учун жуда катта оғриқ бўлганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, ўғлини тез ёрдам билан шифохонага олиб боришганида, болани қабул қилишмаган ва “барибир ўлади” деган гаплар билан қайтариб юборишган. Шундан сўнг онаси унга билдирмасдан болани Зангиотага олиб борган.
Баҳора Арслонова ўша пайтда тўй хизматида бўлганини айтди. Тўй тугагач, онасига қўнғироқ қилганида, ўғли реанимацияда эканини эшитиб, ҳушидан кетгандек йиқилиб тушганини эслади.
“Болам, ўғлинг реанимацияда, ҳали чиққани йўқ”, деган гапни эшитганимда йиқилиб тушдим. Бу она учун жуда оғир оғриқ”, — деди у.
…