Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилди

·0·Техно
Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилди

Компутех 2026 кўргазмасида Гигабйте компанияси ўзининг янги Аорус К510 Гласс Инфинитй корпусини намойиш этди. Ушбу микроАТХ форматидаги моделнинг ўзига хос жиҳати унинг ён панелига ўрнатилган 16 дюймли дисплейдир. Мазкур экран нафақат тизим ҳолатини кузатиш учун ахборот панели, балки компьютернинг тўлиқ ҳуқуқли қўшимча монитори сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей 165 Гс янгиланиш частотасига эга Фулл ҲД аниқликдаги ИПС-матрица асосида қурилган. Корпус асосан ЛАН-партй, турли намойишлар ва тадбирларда фойдаланиш ҳамда олиб юриш учун мўлжалланган. Қурилма интеграциялашган, аммо ечиб олинадиган тутқичлар билан жиҳозланган, модулли оёқчалари эса корпусни вертикал ҳолатга ўтказиш имконини беради.

Дисплейни корпуснинг икки томонидан бирига ўрнатиш мумкин, бироқ панелнинг ўзи айланмайди. микроАТХ форматига қарамай, ички ҳажм 25 литрни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, корпус орқа томонида коннекторлари бўлган она платаларни қўллаб-қувватлайди.

Техник имкониятларига кўра, Аорус К510 Гласс Инфинитй стандарт АТХ қувват блоклари, 240 мм гача бўлган суюқлик совутиш тизими радиаторлари ва узунлиги 360 мм гача бўлган видеокарталарни сиғдира олади. Бу эса ҳатто энг кучли GeForce RTX 5090 график карталарини ҳам ўрнатиш имконини беради.

ГигабйтеАорусКомпьютерGeForce RTX 5090Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариБугун, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиБугун, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаБугун, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиБугун, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинБугун, 16:25Instagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингInstagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилди – Zamin.uz, 06.06.2026