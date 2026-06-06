Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилди
Компутех 2026 кўргазмасида Гигабйте компанияси ўзининг янги Аорус К510 Гласс Инфинитй корпусини намойиш этди. Ушбу микроАТХ форматидаги моделнинг ўзига хос жиҳати унинг ён панелига ўрнатилган 16 дюймли дисплейдир. Мазкур экран нафақат тизим ҳолатини кузатиш учун ахборот панели, балки компьютернинг тўлиқ ҳуқуқли қўшимча монитори сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей 165 Гс янгиланиш частотасига эга Фулл ҲД аниқликдаги ИПС-матрица асосида қурилган. Корпус асосан ЛАН-партй, турли намойишлар ва тадбирларда фойдаланиш ҳамда олиб юриш учун мўлжалланган. Қурилма интеграциялашган, аммо ечиб олинадиган тутқичлар билан жиҳозланган, модулли оёқчалари эса корпусни вертикал ҳолатга ўтказиш имконини беради.
Дисплейни корпуснинг икки томонидан бирига ўрнатиш мумкин, бироқ панелнинг ўзи айланмайди. микроАТХ форматига қарамай, ички ҳажм 25 литрни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, корпус орқа томонида коннекторлари бўлган она платаларни қўллаб-қувватлайди.
Техник имкониятларига кўра, Аорус К510 Гласс Инфинитй стандарт АТХ қувват блоклари, 240 мм гача бўлган суюқлик совутиш тизими радиаторлари ва узунлиги 360 мм гача бўлган видеокарталарни сиғдира олади. Бу эса ҳатто энг кучли GeForce RTX 5090 график карталарини ҳам ўрнатиш имконини беради.
…