Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтди
Жаҳон футболи тарихидаги энг совриндор ва қудратли жамоалардан бири ҳисобланган Италия миллий терма жамоаси атрофидаги инқирозли вазият дунё спортининг бош мавзусига айланди. Ишқибозлар узоқ кутган Мундиал йўлланмаси навбатдаги бор қўлдан бой берилди. «Скуадра Адзурра»нинг кетма-кет учинчи маротаба Жаҳон чемпионати финал босқичидан қуруқ қолиши мамлакат футболи учун ҳақиқий фожиа сифатида қабул қилинмоқда.
Ушбу тарихий муваффақиятсизликдан сўнг, терма жамоа бош мураббийи Женнаро Гаттузо ўз лавозимини расман тарк этди. Мавжуд вазият юзасидан Италия футболи афсонаси ва тажрибали мутахассис Фабио Капелло оммавий ахборот воситалари ходимларининг саволларига жавоб берар экан, миллий жамоа рулига ким келиши кераклиги борасида ўз фикрларини очиқ-ойдин баён қилди.
Антонио Контенинг қайтиши энг мақбул вариантми?
Италиялик машҳур эксперт Фабио Капеллонинг фикрича, айни дамда таркибни оғир инқироздан олиб чиқиб, жамоага аввалги шижоат ва характерни қайтара оладиган ягона номзод мавжуд. Омадсизликдан сўнг юзага келган шароитда қуйидаги омиллар муҳим аҳамият касб этмоқда:
Гаттузонинг кетиши: Жаҳон чемпионатига чиқа олмагач, Женнаро Гаттузо истеъфо берди ва терма жамоа рули бўшаб қолди.
Контенинг эркин мақоми: Айни шу кунларда кутилмаганда маҳоратли мутахассис Антонио Конте ҳам Неаполнинг «Наполи» клуби бош мураббийлигидан кетганини эълон қилди.
Тарихий муваффақият: Конте муқаддам, яъни 2014–2016 йиллар давомида Италия терма жамоасини бошқарган бўлиб, ўша даврда чекланган таркиб билан ҳам Европа яшил майдонларида жуда мазмунли ва таҳсинга лойиқ натижалар кўрсата олган эди.
Италия футболидаги сўнгги ўзгаришлар хронологияси
Терма жамоа ва ички биринчиликдаги сўнгги мураббийлик ҳаракатларини қуйидаги содда ва интеграциялашган жадвал орқали яққол кўришингиз мумкин:
Мураббийнинг исм-шарифи
Охирги иш жойи
Ҳозирги мақоми / Капеллонинг истаги
Женнаро Гаттузо
Италия терма жамоаси
Мундиалга чиқа олмагач, истеъфога чиқди.
Антонио Конте
«Наполи» клуби
Шартномани тугатиб, эркин агентга айланди. Терма жамоага асосий номзод.
Замин шарҳи: Кетма-кет учта Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш Италиядек буюк футбол мамлакати учун чидаб бўлмас зарбадир. Гаттузонинг кетиши ва айни шу пайтда Антонио Контенинг «Наполи»дан бўшаши тасодиф эмасдек гўё. Фабио Капелло жуда тўғри таъкидлаган: Конте ўзининг қаттиққўллиги ва тактик интизоми билан мана шундай пароканда ҳолатга тушган жамоаларни тезда оёққа турғизиб юбориши билан машҳур. 2014-2016 йиллардаги сермаҳсул фаолият бунга яққол мисол бўла олади. «Скуадра Адзурра» раҳбарияти Капеллонинг тавсиясига қулоқ тутиб, Контени тезроқ жамоага қайтарса, Италия футболида қайта уйғониш даври бошланиши мумкин.
Европа футболининг энг шов-шувли мураббийлик истеъфолари, Италия терма жамоасининг янги режалари ва эксклюзив спорт шарҳларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…