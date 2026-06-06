Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтди

·0·Спорт
Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтди

Жаҳон футболи тарихидаги энг совриндор ва қудратли жамоалардан бири ҳисобланган Италия миллий терма жамоаси атрофидаги инқирозли вазият дунё спортининг бош мавзусига айланди. Ишқибозлар узоқ кутган Мундиал йўлланмаси навбатдаги бор қўлдан бой берилди. «Скуадра Адзурра»нинг кетма-кет учинчи маротаба Жаҳон чемпионати финал босқичидан қуруқ қолиши мамлакат футболи учун ҳақиқий фожиа сифатида қабул қилинмоқда.

Ушбу тарихий муваффақиятсизликдан сўнг, терма жамоа бош мураббийи Женнаро Гаттузо ўз лавозимини расман тарк этди. Мавжуд вазият юзасидан Италия футболи афсонаси ва тажрибали мутахассис Фабио Капелло оммавий ахборот воситалари ходимларининг саволларига жавоб берар экан, миллий жамоа рулига ким келиши кераклиги борасида ўз фикрларини очиқ-ойдин баён қилди.

Антонио Контенинг қайтиши энг мақбул вариантми?

Италиялик машҳур эксперт Фабио Капеллонинг фикрича, айни дамда таркибни оғир инқироздан олиб чиқиб, жамоага аввалги шижоат ва характерни қайтара оладиган ягона номзод мавжуд. Омадсизликдан сўнг юзага келган шароитда қуйидаги омиллар муҳим аҳамият касб этмоқда:

  • Гаттузонинг кетиши: Жаҳон чемпионатига чиқа олмагач, Женнаро Гаттузо истеъфо берди ва терма жамоа рули бўшаб қолди.

  • Контенинг эркин мақоми: Айни шу кунларда кутилмаганда маҳоратли мутахассис Антонио Конте ҳам Неаполнинг «Наполи» клуби бош мураббийлигидан кетганини эълон қилди.

  • Тарихий муваффақият: Конте муқаддам, яъни 2014–2016 йиллар давомида Италия терма жамоасини бошқарган бўлиб, ўша даврда чекланган таркиб билан ҳам Европа яшил майдонларида жуда мазмунли ва таҳсинга лойиқ натижалар кўрсата олган эди.

Италия футболидаги сўнгги ўзгаришлар хронологияси

Терма жамоа ва ички биринчиликдаги сўнгги мураббийлик ҳаракатларини қуйидаги содда ва интеграциялашган жадвал орқали яққол кўришингиз мумкин:

Мураббийнинг исм-шарифи

Охирги иш жойи

Ҳозирги мақоми / Капеллонинг истаги

Женнаро Гаттузо

Италия терма жамоаси

Мундиалга чиқа олмагач, истеъфога чиқди.

Антонио Конте

«Наполи» клуби

Шартномани тугатиб, эркин агентга айланди. Терма жамоага асосий номзод.

Замин шарҳи: Кетма-кет учта Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш Италиядек буюк футбол мамлакати учун чидаб бўлмас зарбадир. Гаттузонинг кетиши ва айни шу пайтда Антонио Контенинг «Наполи»дан бўшаши тасодиф эмасдек гўё. Фабио Капелло жуда тўғри таъкидлаган: Конте ўзининг қаттиққўллиги ва тактик интизоми билан мана шундай пароканда ҳолатга тушган жамоаларни тезда оёққа турғизиб юбориши билан машҳур. 2014-2016 йиллардаги сермаҳсул фаолият бунга яққол мисол бўла олади. «Скуадра Адзурра» раҳбарияти Капеллонинг тавсиясига қулоқ тутиб, Контени тезроқ жамоага қайтарса, Италия футболида қайта уйғониш даври бошланиши мумкин.

Европа футболининг энг шов-шувли мураббийлик истеъфолари, Италия терма жамоасининг янги режалари ва эксклюзив спорт шарҳларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Бугун, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиБугун, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди