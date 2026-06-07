Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бири
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова иштирокидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди. Унда хонанданинг кўпчилик билмайдиган одатларидан бири ҳақида сўз боради.
Видеода айтилишича, санъаткорнинг яқинлари яхши биладиган одатларидан бири — дастурхон атрофида узоқ ўтиришни ёқтирмаслигидир. Хусусан, қорни тўйгач, у тезроқ уйига қайтиш истаги пайдо бўлишини айтган.
“Қорним тўйгандан кейин уйга тезроқ кетгим келиб ўтиради. Ишимни қилай дейман-да”, — дея кулиб изоҳ берган Юлдуз Усмонова.
Шунингдек, хонанда бу фикрини давом эттириб, “Қорин тўйгандан кейин нима гаплашилади, уйга бориш керак-да”, дея ҳазил аралаш қўшимча қилган.
…