Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бири

·0·Маданият
Юлдуз Усмонованинг кўпчилик билмайдиган ажойиб одатларидан бири

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова иштирокидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди. Унда хонанданинг кўпчилик билмайдиган одатларидан бири ҳақида сўз боради.

Видеода айтилишича, санъаткорнинг яқинлари яхши биладиган одатларидан бири — дастурхон атрофида узоқ ўтиришни ёқтирмаслигидир. Хусусан, қорни тўйгач, у тезроқ уйига қайтиш истаги пайдо бўлишини айтган.

“Қорним тўйгандан кейин уйга тезроқ кетгим келиб ўтиради. Ишимни қилай дейман-да”, — дея кулиб изоҳ берган Юлдуз Усмонова.

Шунингдек, хонанда бу фикрини давом эттириб, “Қорин тўйгандан кейин нима гаплашилади, уйга бориш керак-да”, дея ҳазил аралаш қўшимча қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотираси“Боланг барибир ўлади деб қайтариб беришган”- Баҳора Арслонованинг кўз ёшли хотирасиБугун, 19:16Бобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиБобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиКеча, 16:35Ўзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотишЎзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотишКеча, 15:30Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)Кеча, 13:47Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Кеча, 10:27Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Кеча, 07:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!