Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширди
Рус тили куни муносабати билан Yandex жамоаси ўзининг асосий саҳифасида ҳудудий диалектлар ва ўзига хос сўзларга бағишланган янги интерактив лойиҳани тақдим этди. Ушбу ўйин фойдаланувчиларга Россиянинг турли ҳудудларида қўлланиладиган лексикани қанчалик яхши билишларини текшириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида 46 та ноодатий ҳудудий сўзлар танлаб олинган бўлиб, улар 2025-йилнинг ноябрь ойидан бошлаб Алиса AI виртуал ёрдамчиси билан бўлган 3,8 миллиарддан ортиқ аноним хабарларни таҳлил қилиш асосида шакллантирилган. Компания таҳлилчилари ҳар бир сўзнинг ўзига хослигини турли ҳудудлардаги қўлланилиш частотасини солиштириш орқали аниқлашган.
Фойдаланувчилар ўйинда иштирок этиб, берилган ёрдамчи маълумотлар асосида сўзларни ҳарфлардан йиғишлари керак бўлади. Ўйин якунлангач, иштирокчилар ўз натижаларини кўришлари ва очиқ рейтингда бошқалар билан беллашишлари мумкин.
Бундан ташқари, лойиҳанинг махсус сайтида ҳудудий сўзларнинг изоҳли луғати ва уларнинг қўлланилишига доир мисоллар жойлаштирилган. Шунингдек, ҳар бир сўзнинг этимологияси ва ҳудудий хусусиятлари ҳақида Алиса AI билан суҳбатлашиш имконияти ҳам яратилган.
…