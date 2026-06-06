Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўллади
Хорижда истиқомат қилаётган, ҳалол меҳнати ва юксак интеллекти билан юртимиз довруғини кўтараётган ватандошларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш давлатимизнинг доимий диққат марказида бўлиб келган. Шу билан бирга, уларнинг чет элларда ўзини тутиши ва маҳаллий тартиб-қоидаларга амал қилиши бутун бир миллатнинг хориждаги нуфузини белгилайди.
Айни шу мавзуда Ўзбекистон Республикасининг Нью-Йорк шаҳридаги Бош консулхонаси Америка Қўшма Штатлари сарҳадларида яшаб, меҳнат қилаётган ва таълим олаётган юртдошларимизга йўналтирилган жиддий ва зарур мурожаат билан чиқди. Мазкур расмий баёнот океан ортидаги ўзбек жамоатчилиги орасида катта акс-садо бермоқда.
Ижтимоий тармоқлардаги хабарлар ва консулхона чақириғи
Дипломатик ваколатхонанинг алоҳида қайд этишича, кейинги пайтларда халқаро оммавий ахборот воситалари ҳамда турли глобал тармоқларда ўзбекистонлик айрим фуқаролар ёки асли келиб чиқиши Ўзбекистонга тақаладиган шахслар томонидан содир этилган бўлиши мумкин бўлган ноқонуний хатти-ҳаракатлар ҳамда қонунбузарликлар хусусидаги салбий хабарлар сони бирмунча ортиб бормоқда.
Ана шу омилларни инобатга олган ҳолда, Бош консулхона АҚШда бўлиб турган барча Ўзбекистон фуқароларини қуйидаги муҳим жиҳатларга қатъий амал қилишга чақиради:
«Америка Қўшма Штатлари ҳудудида вақтинча ёки доимий яшаётган Ўзбекистон Республикаси фуқароларидан мазкур мамлакат қонунчилигига сўзсиз ва қатъий риоя этишларини сўраймиз. Маҳаллий давлат қонунларига, кўп асрлик анъаналари, маданияти ҳамда жамиятда умумқабул қилинган юриш-туриш ва ахлоқ қоидаларига юксак ҳурмат билан муносабатда бўлиш ҳар бир ватандошимизнинг бурчидир».
Битта хато — бутун жамоатчилик обрўсига путур
Ўзбекистонлик дипломатлар ҳар бир ноқонуний қадам нафақат ўша шахснинг ўзига, балки у ердаги минглаб юртдошларимизга ҳам соя солашини афсус билан таъкидлашган. Нохуш ҳолатларнинг салбий оқибатлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда аниқ кўрсатилган:
Ҳуқуқий ва ижтимоий ҳолат
Юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатлар
Шахсий масъулиятсизлик ва қонунбузарлик
Содир этилган ҳар қандай жиноят ёки ҳуқуқбузарлик қонун олдида фақат шахсий жавобгарликка сабаб бўлади.
Жамоатчилик обрўсига салбий таъсир
АҚШда сидқидилдан ҳалол меҳнат қилаётган, олийгоҳларда таҳсил олаётган ва муваффақиятли тадбиркорлик билан шуғулланаётган аксарият қонунга итоаткор ватандошларимиз ҳақидаги ижобий тасаввурга путур етказади.
Дипломатлар консуллик-ҳуқуқий кўмакка доимо тайёр
Шу билан бир қаторда, Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси ўз ваколатлари ва халқаро ҳуқуқ меъёрлари доирасида АҚШдаги ватандошларимизга зарур бўлган барча консуллик-ҳуқуқий ёрдамларни кўрсатишга тинмай ҳаракат қилаётганини ва бунга ҳар доим тайёрлигини яна бир бор тилга олиб ўтди.
«Биз барча ватандошларимизни ўз хатти-ҳаракатларига нисбатан максимал даражада масъулиятли бўлишга чорлаймиз. Ҳуқуқий муаммоларни келтириб чиқарадиган, энг муҳими — жонажон Ўзбекистонимизнинг ва хориждаги миллионлаб софдил фуқароларимизнинг халқаро майдондаги нуфузига, шаънига доғ тушириши мумкин бўлган ҳар қандай номақбул ишлардан бутунлай тийилишга даъват этамиз», — дейилади расмий хабар якунида.
Замин шарҳи: Бош консулхонанинг ушбу мурожаати жуда ўз вақтида ва ўринли қилинган қадамдир. Бугунги кунда АҚШда минглаб ўзбекистонликлар ИТ соҳасида, илм-фанда ва йирик бизнесда ватанимиз номини юксалтиришмоқда. Бироқ, гуруч курмаксиз бўлмаганидек, баъзи бир шахсларнинг енгил-елпи ҳаёт қидириб қонунларни бузиши бутун бошли миллат меҳнатини чиппакка чиқариши мумкин. Чет элда юрган ҳар бир юртдошимиз ўзини Ўзбекистоннинг кичик бир элчиси деб ҳис қилса, хорижликлар орасида ўзбек халқига бўлган ҳурмат янада юқори бўлади. АҚШдаги барча ватандошларимизга соғлик, омонлик ва ишларида фақат қонуний зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
АҚШ ва Европа мамлакатларидаги ўзбек диаспораси ҳаётига оид энг сўнгги воқеалар, консуллик янгиликлари ва дунё оламидаги энг қайноқ репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…