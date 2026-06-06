Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқда
Собиқ технология менежери ва венчур инвестори Срирам Кришнан июн ойи охирида Доналд Трумп маъмуриятини тарк этади. Кришнан Х платформасидаги постида Америка халқига хизмат қилиш у учун катта шараф бўлганини ва президент раҳнамолигида АҚШ сунъий интеллект (AI) пойгасида етакчиликка эришганини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Оқ уйда сунъий интеллект бўйича катта сиёсий маслаҳатчи бўлиб ишлаган Кришнан иккинчи Трумп маъмуриятига қўшилган кўплаб технология соҳаси вакилларидан бири эди. У фаолияти давомида Microsoft, Twitter, Яҳоо, Facebook ва Снап каби гигантларда маҳсулот жамоаларини бошқарган, шунингдек, Andreessen Horowitz фирмасида ҳамкор сифатида ишлаган.
Кришнан ўз фаолияти давомида эришилган асосий ютуқлар қаторида AI ҳаракатлар режасини (AI Актион План) алоҳида қайд этди. Ушбу режа хавфсизлик ва тартибга солишдан кўра, маълумотлар марказларини қуришга устуворлик бериши билан ажралиб туради. Шунингдек, унинг даврида Трумп сунъий интеллект бўйича бир қатор муҳим ижрочи фармонларни имзолади.
Маслаҳатчи ўз постида собиқ AI ва крипто куратори Давид Саккс билан яқин ҳамкорлик қилганини ҳам айтиб ўтди. Саккс ҳозирда Президентнинг фан ва технологиялар бўйича маслаҳатчилар кенгаши ҳамраиси ҳисобланади. Кришнаннинг сўзларига кўра, Саккснинг АҚШнинг AI соҳасидаги ғалабаси учун қилаётган ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Келажакдаги режалари ҳақида гапирар экан, Кришнан Америка ва унинг иттифоқчилари олдида турган катта муаммоларни ҳал қилувчи янги институтлар барпо этишини маълум қилди. Те Вашингтон Пост нашрига кўра, у ташқи ташкилот тузиш орқали Трумпнинг AI сиёсатига таъсир ўтказишда давом этишни режалаштирмоқда.
…