Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқда

·24·Техно
Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқда

Собиқ технология менежери ва венчур инвестори Срирам Кришнан июн ойи охирида Доналд Трумп маъмуриятини тарк этади. Кришнан Х платформасидаги постида Америка халқига хизмат қилиш у учун катта шараф бўлганини ва президент раҳнамолигида АҚШ сунъий интеллект (AI) пойгасида етакчиликка эришганини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Оқ уйда сунъий интеллект бўйича катта сиёсий маслаҳатчи бўлиб ишлаган Кришнан иккинчи Трумп маъмуриятига қўшилган кўплаб технология соҳаси вакилларидан бири эди. У фаолияти давомида Microsoft, Twitter, Яҳоо, Facebook ва Снап каби гигантларда маҳсулот жамоаларини бошқарган, шунингдек, Andreessen Horowitz фирмасида ҳамкор сифатида ишлаган.

Кришнан ўз фаолияти давомида эришилган асосий ютуқлар қаторида AI ҳаракатлар режасини (AI Актион План) алоҳида қайд этди. Ушбу режа хавфсизлик ва тартибга солишдан кўра, маълумотлар марказларини қуришга устуворлик бериши билан ажралиб туради. Шунингдек, унинг даврида Трумп сунъий интеллект бўйича бир қатор муҳим ижрочи фармонларни имзолади.

Маслаҳатчи ўз постида собиқ AI ва крипто куратори Давид Саккс билан яқин ҳамкорлик қилганини ҳам айтиб ўтди. Саккс ҳозирда Президентнинг фан ва технологиялар бўйича маслаҳатчилар кенгаши ҳамраиси ҳисобланади. Кришнаннинг сўзларига кўра, Саккснинг АҚШнинг AI соҳасидаги ғалабаси учун қилаётган ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Келажакдаги режалари ҳақида гапирар экан, Кришнан Америка ва унинг иттифоқчилари олдида турган катта муаммоларни ҳал қилувчи янги институтлар барпо этишини маълум қилди. Те Вашингтон Пост нашрига кўра, у ташқи ташкилот тузиш орқали Трумпнинг AI сиёсатига таъсир ўтказишда давом этишни режалаштирмоқда.

Срирам КришнанОқ УйСунъий IntelлектДоналд ТрумпMicrosoft
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинКеча, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус