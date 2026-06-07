Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табриклади
Дунёнинг саккизинчи ракеткаси, россиялик теннисчи Мирра Андреева Франция очиқ чемпионати-2026даги ғалабасидан сўнг таъсирли нутқ сўзлади. Финалда у Польша вакиласи Майя Хвалинскани 6:3, 6:2 ҳисобида мағлуб этиб, нуфузли турнирда чемпионликни қўлга киритди.
Учрашув Андреева учун катта босим остида ўтди. Финал ҳар доим алоҳида руҳий синов ҳисобланади. Айниқса, “Ролан Гаррос” каби йирик турнирда ҳал қилувчи баҳсга чиқиш ва унда ишончли ғалаба қозониш спортчидан нафақат техника, балки катта характер ҳам талаб қилади.
Мирра финалда рақибига ортиқча имконият бермади. У биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди, иккинчи сетда эса янада ишончли ҳаракат қилиб, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Бу натижа унинг турнир давомидаги барқарорлиги ва ҳал қилувчи паллада ўзини йўқотмаслигини кўрсатди.
Аммо ғалабадан кейинги энг қизиқ ҳолат тақдирлаш маросимида кузатилди. Андреева нутқида, аввало, ўзини табриклади. У ўз меҳнати, ишончи, сабри ва қийин пайтларда ҳам таслим бўлмагани учун ўзига миннатдорчилик билдирди.
“Мен, ўзимга бўлган ишончим учун ўзимдан миннатдорман... Ҳамиша 100 фоиз куч билан ҳаракат қилганим учун, ҳатто қийин пайтларда ҳам. Ҳар куни инсон ва ўйинчи сифатида яхшироқ бўлишга интилишим учун. Мен бунга эришишим мумкинлигига ишонч билдирганим учун, раҳмат”, — деди Андреева.
Бу сўзлар спортчининг чемпионликкача бўлган йўли осон кечмаганини англатади. Катта турнирда ғалаба қозониш фақат кортдаги бир неча соатлик ўйин билан ўлчанмайди. Бунинг ортида йиллар давомидаги машғулотлар, ички курашлар, шубҳалар, босим ва ўзини қайта-қайта енгиш жараёни туради.
Андреева нутқида сўнгги ҳафталарда асабийлик юқори бўлганини ҳам яширмади. Унинг айтишича, у кўплаб ички кучлари билан курашган, ўзи учун қанчалик қийин бўлганини эса фақат ўзи яхши билади.
“Кўплаб ички кучларим билан курашганим учун. Мен учун қанчалик қийин бўлганини фақат ўзим биламан. Айниқса сўнгги ҳафталарда қанчалик асабий бўлганимни...” — дея таъкидлади теннисчи.
Бу очиқлик мухлислар учун ҳам муҳим. Чунки катта спортчилар кўпинча фақат ғалаба, соврин ва табассум орқали кўринади. Аммо улар ҳам инсон: уларда ҳам қўрқув, чарчоқ, шубҳа ва босим бўлади. Фарқ шундаки, чемпионлар шу ҳолатлар ичида ҳам ўз йўлини давом эттира олади.
Мирра Андреева ўзини меҳнаткашлиги ва ҳар доим максимум имкониятини ишга солиши учун ҳам табриклади. Бу унинг ғалабаси тасодиф эмас, балки доимий интизом ва қаттиқ меҳнат самараси эканини кўрсатади.
“Шунингдек, ўзимга шунчалик меҳнаткашлигим ва ҳамиша максимум имкониятимни ишга солишим учун раҳмат”, — деди Андреева.
Ёш бўлишига қарамай, Андреева аллақачон жаҳон теннисида жиддий фигурага айланиб улгурди. Дунёнинг саккизинчи ракеткаси сифатида у ҳар бир турнирда катта эътибор остида бўлади. Бундай мақомда кортга чиқиш осон эмас, чунки ҳар бир рақиб унга қарши алоҳида тайёргарлик кўради.
Франция очиқ чемпионатидаги ғалаба Мирра учун фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлди. У финалда совуққонлик, аниқлик ва руҳий барқарорлик кўрсатди. Энг муҳими, ҳал қилувчи ўйинда босимга берилмади ва ўз теннисини намойиш эта олди.
Майя Хвалинска ҳам финалгача муносиб йўл босиб келган теннисчи сифатида кортга чиқди. Аммо ҳал қилувчи баҳсда Андреева кўпроқ тайёр, ишончли ва мақсадга яқинроқ кўринди. Икки сетдаги 6:3, 6:2 ҳисоблари унинг устунлигини яққол кўрсатди.
Андрееванинг ўзини табриклаши эса ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилиниши мумкин. Баъзилар буни ғайриоддий нутқ деб қабул қилса, бошқалар унда спортчининг ўзига бўлган ишончи ва ички кучини кўради. Аслида, катта натижага эришган инсон ўз меҳнатини тан олиши ҳам муҳим. Чунки чемпионлик йўлида энг кўп курашни кўпинча инсон ўз ичида олиб боради.
Бу ғалаба Мирра Андреева учун янги босқични бошлаб бериши мумкин. Энди ундан янада каттароқ натижалар кутилади. Чемпион бўлиш қийин, аммо чемпион мақомини сақлаб қолиш ундан ҳам мушкул. Рақиблар уни янада чуқурроқ ўрганади, мухлислар эса ҳар бир турнирда юқори натижа талаб қилади.
Аммо Андрееванинг нутқидан бир нарса аниқ сезилди: у бу босимга тайёрланмоқда. У ўз меҳнатига ишонади, қийинчиликларни тан олади ва ҳар куни яхшироқ бўлишни хоҳлайди. Катта спортда айнан шу руҳият узоқ йўлда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Франция очиқ чемпионати-2026 Мирра Андреева учун нафақат кубок, балки ички ғалаба ҳам бўлди. У рақибини мағлуб этди, босимни енгди ва энг муҳими, ўзини ҳам енгди. Бу эса ҳақиқий чемпионлик белгиси.
…