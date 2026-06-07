Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табриклади

·0·Спорт
Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табриклади

Дунёнинг саккизинчи ракеткаси, россиялик теннисчи Мирра Андреева Франция очиқ чемпионати-2026даги ғалабасидан сўнг таъсирли нутқ сўзлади. Финалда у Польша вакиласи Майя Хвалинскани 6:3, 6:2 ҳисобида мағлуб этиб, нуфузли турнирда чемпионликни қўлга киритди.

Учрашув Андреева учун катта босим остида ўтди. Финал ҳар доим алоҳида руҳий синов ҳисобланади. Айниқса, “Ролан Гаррос” каби йирик турнирда ҳал қилувчи баҳсга чиқиш ва унда ишончли ғалаба қозониш спортчидан нафақат техника, балки катта характер ҳам талаб қилади.

Мирра финалда рақибига ортиқча имконият бермади. У биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди, иккинчи сетда эса янада ишончли ҳаракат қилиб, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Бу натижа унинг турнир давомидаги барқарорлиги ва ҳал қилувчи паллада ўзини йўқотмаслигини кўрсатди.

Аммо ғалабадан кейинги энг қизиқ ҳолат тақдирлаш маросимида кузатилди. Андреева нутқида, аввало, ўзини табриклади. У ўз меҳнати, ишончи, сабри ва қийин пайтларда ҳам таслим бўлмагани учун ўзига миннатдорчилик билдирди.

“Мен, ўзимга бўлган ишончим учун ўзимдан миннатдорман... Ҳамиша 100 фоиз куч билан ҳаракат қилганим учун, ҳатто қийин пайтларда ҳам. Ҳар куни инсон ва ўйинчи сифатида яхшироқ бўлишга интилишим учун. Мен бунга эришишим мумкинлигига ишонч билдирганим учун, раҳмат”, — деди Андреева.

Бу сўзлар спортчининг чемпионликкача бўлган йўли осон кечмаганини англатади. Катта турнирда ғалаба қозониш фақат кортдаги бир неча соатлик ўйин билан ўлчанмайди. Бунинг ортида йиллар давомидаги машғулотлар, ички курашлар, шубҳалар, босим ва ўзини қайта-қайта енгиш жараёни туради.

Андреева нутқида сўнгги ҳафталарда асабийлик юқори бўлганини ҳам яширмади. Унинг айтишича, у кўплаб ички кучлари билан курашган, ўзи учун қанчалик қийин бўлганини эса фақат ўзи яхши билади.

“Кўплаб ички кучларим билан курашганим учун. Мен учун қанчалик қийин бўлганини фақат ўзим биламан. Айниқса сўнгги ҳафталарда қанчалик асабий бўлганимни...” — дея таъкидлади теннисчи.

Бу очиқлик мухлислар учун ҳам муҳим. Чунки катта спортчилар кўпинча фақат ғалаба, соврин ва табассум орқали кўринади. Аммо улар ҳам инсон: уларда ҳам қўрқув, чарчоқ, шубҳа ва босим бўлади. Фарқ шундаки, чемпионлар шу ҳолатлар ичида ҳам ўз йўлини давом эттира олади.

Мирра Андреева ўзини меҳнаткашлиги ва ҳар доим максимум имкониятини ишга солиши учун ҳам табриклади. Бу унинг ғалабаси тасодиф эмас, балки доимий интизом ва қаттиқ меҳнат самараси эканини кўрсатади.

“Шунингдек, ўзимга шунчалик меҳнаткашлигим ва ҳамиша максимум имкониятимни ишга солишим учун раҳмат”, — деди Андреева.

Ёш бўлишига қарамай, Андреева аллақачон жаҳон теннисида жиддий фигурага айланиб улгурди. Дунёнинг саккизинчи ракеткаси сифатида у ҳар бир турнирда катта эътибор остида бўлади. Бундай мақомда кортга чиқиш осон эмас, чунки ҳар бир рақиб унга қарши алоҳида тайёргарлик кўради.

Франция очиқ чемпионатидаги ғалаба Мирра учун фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлди. У финалда совуққонлик, аниқлик ва руҳий барқарорлик кўрсатди. Энг муҳими, ҳал қилувчи ўйинда босимга берилмади ва ўз теннисини намойиш эта олди.

Майя Хвалинска ҳам финалгача муносиб йўл босиб келган теннисчи сифатида кортга чиқди. Аммо ҳал қилувчи баҳсда Андреева кўпроқ тайёр, ишончли ва мақсадга яқинроқ кўринди. Икки сетдаги 6:3, 6:2 ҳисоблари унинг устунлигини яққол кўрсатди.

Андрееванинг ўзини табриклаши эса ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилиниши мумкин. Баъзилар буни ғайриоддий нутқ деб қабул қилса, бошқалар унда спортчининг ўзига бўлган ишончи ва ички кучини кўради. Аслида, катта натижага эришган инсон ўз меҳнатини тан олиши ҳам муҳим. Чунки чемпионлик йўлида энг кўп курашни кўпинча инсон ўз ичида олиб боради.

Бу ғалаба Мирра Андреева учун янги босқични бошлаб бериши мумкин. Энди ундан янада каттароқ натижалар кутилади. Чемпион бўлиш қийин, аммо чемпион мақомини сақлаб қолиш ундан ҳам мушкул. Рақиблар уни янада чуқурроқ ўрганади, мухлислар эса ҳар бир турнирда юқори натижа талаб қилади.

Аммо Андрееванинг нутқидан бир нарса аниқ сезилди: у бу босимга тайёрланмоқда. У ўз меҳнатига ишонади, қийинчиликларни тан олади ва ҳар куни яхшироқ бўлишни хоҳлайди. Катта спортда айнан шу руҳият узоқ йўлда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Франция очиқ чемпионати-2026 Мирра Андреева учун нафақат кубок, балки ички ғалаба ҳам бўлди. У рақибини мағлуб этди, босимни енгди ва энг муҳими, ўзини ҳам енгди. Бу эса ҳақиқий чемпионлик белгиси.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табриклади – Zamin.uz, 07.06.2026