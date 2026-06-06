Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилди

·0·Дунё
Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилди

Туркиянинг Измир шаҳри Бош прокуратураси курдлар ҳақида ҳазил айтган тадбиркор P.K.га нисбатан расмий тергов бошлаганини маълум қилди.

Прокуратура матбуот хизмати тарқатган баёнотга кўра, тадбиркорнинг айтган гаплари юзасидан Туркия Жиноят кодексининг 216-моддаси доирасида иш қўзғатилган. Ушбу модда аҳолининг муайян қатламини ижтимоий келиб чиқиши, ирқи, дини, мазҳаби, жинси ёки ҳудудий фарқлари асосида оммавий тарзда ҳақорат қилиш ҳолатларини қамраб олади.

“Haberler” нашри хабар беришича, мазкур воқеа Туркиянинг энг йирик саноат гуруҳларидан бири ҳисобланган “Koç Holding” конгломератининг фахрий раиси Мустафо Раҳми Коч билан боғлиқ. У Измирнинг Балчова туманида жойлашган шифохонанинг очилиш маросимида курд аёли ҳақида латифа айтиб берган.

Маълум қилинишича, ҳазил мазмуни аёл жинси ва курд миллатига мансублик, шунингдек, тиббий махфийлик мавзулари билан боғлиқ бўлган.

Тадбирдаги нутқдан олинган видео ижтимоий тармоқларда тез суръатларда тарқалиб, жамоатчилик ҳамда сиёсий доираларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кескин танқидлардан сўнг Мустафо Раҳми Коч ўз чиқишида ҳеч кимни ранжитиш ёки ҳақорат қилиш мақсадини кўзламаганини таъкидлаб, жамоатчиликдан узр сўради.

Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар фақат тадбиркорнинг ўзи билан чекланиб қолмади. Тадбирда қатнашган Туркиянинг собиқ бош вазири Бинали Йилдирим ҳам танқидлар марказида қолди. Фойдаланувчилар Коч нутқ сўзлаётган вақтда Йилдиримнинг кулиб тургани акс этган кадрларга алоҳида эътибор қаратди.

Мустафо Раҳми Кочнинг чиқишига Туркия Адлия вазири Акин Гурлек ҳам муносабат билдирди.

“Адолат мезони инсоннинг бойлиги, лавозими ёки жамиятдаги мақомига қараб ўзгармайди. Бундай сўзларнинг ҳазил ёки юмор кўринишида айтилгани аёлларимиз ва жамиятимизнинг муайян қатламига нисбатан қилинган бу ноўрин муносабатни оқламайди”, дея ёзди вазир ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.

Ҳукмрон Адолат ва тараққиёт партияси вакили Ўмер Челик ҳам бу масала юзасидан фикр билдириб, эътиқод, этник келиб чиқиш, маданий мансублик, шахсий ўзлик ёки жинс асосида камситиш ва ҳақорат қилишга йўл қўйиб бўлмаслигини таъкидлади.

“Koç Holding” расмий маълумотларига кўра, мазкур конгломерат Туркия иқтисодиётида муҳим ўрин тутади. Компаниянинг асосий фаолият йўналишлари энергетика, автомобиль саноати, истеъмол маҳсулотлари ҳамда молия соҳаларини қамраб олади. Холдингнинг умумий даромади мамлакат ялпи ички маҳсулотининг тахминан 7 фоизига тенг бўлса, экспортдаги улуши қарийб 8 фоизни ташкил этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиБугун, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Бугун, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиБугун, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиБугун, 15:48Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБугун, 15:13Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишдиАргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишдиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди