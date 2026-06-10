Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги илова

·0·Техно
Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги илова

Янги стартап одамларнинг севимли овқатланиш масканларини топиш усулини бутунлай ўзгартиришни мақсад қилган. Зест деб номланган янги илова транзакция маълумотлари ва AI (сунъий интеллект) комбинациясидан фойдаланиб, фойдаланувчилар ҳақиқатда қаерда овқатланиши, ичимлик ичиши ёки кофе ичишига асосланган шахсий тавсияларни тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2024-йил ноябрь ойида асос солинган Зест лойиҳаси аллақачон Алексис Оҳаниан (776) ва Стеве Жанг (Киндред Вентурес) каби инвесторлардан 1,8 миллион доллар миқдорида пре-сеед маблағ йиғишга улгурди. Бета-тест босқичидан муваффақиятли ўтган илова эндиликда кенг оммага тақдим этилди. Ишга туширилганидан сўнг бир неча ҳафта ичида у 100 000 дан ортиқ ташрифларни жалб қилди ва фойдаланувчилар базасини кенгайтиришда давом этмоқда.

Зест иловасининг асосий устунлиги шундаки, унинг тавсиялари қуруқ рейтингларга эмас, балки реал дунё маълумотларига асосланади. Фойдаланувчилар ўз кредит карталарини Плаид хизмати орқали иловага боғлайди. Тизим фақат озиқ-овқат ва ичимликлар тоифасидаги харажатларни саралаб олиб, шахсий овқатланиш харитасини яратади. Фаст-фуд масканлари харитани чалкаштирмаслик учун рўйхатдан чиқариб ташланади.

Илова асосчиларидан бири Марио Гомес-Ҳалл (илгари Сатурн иловасида дизайн бўлими раҳбари бўлган) ва техник ҳаммуассис Алекс Моллер (Apple ва бошқа йирик компаниялар тажрибасига эга) лойиҳанинг ижтимоий жиҳатига урғу беришмоқда. Уларнинг фикрича, Зест шунчаки мақтаниш учун бориладиган Мичелин юлдузли ресторанларни эмас, балки одамлар мунтазам ташриф буюрадиган, ҳақиқатда мазали ва ишончли масканларни аниқлашга ёрдам беради.

Фойдаланувчилар нафақат ўз хариталарини яратишлари, балки дўстлари ёки машҳур креяторларнинг профилларини кузатиб, янги жойлар ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу Apple компаниясининг Find My хизмати ёки Снап Мап каби ижтимоий тармоқ элементларини молиявий маълумотлар билан бирлаштириб, истеъмолчиларга ҳақиқий қиймат тақдим этувчи янги авлод сервисига айланмоқда.

ЗестСтартапСунъий IntelлектИловаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиУнитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиБугун, 16:00Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиКиберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиБугун, 15:53Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиНима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиБугун, 15:29Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиДатадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиБугун, 15:24Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус