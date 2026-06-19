Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?

·0·Техно
Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?

АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида технология олами учун кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг сўзларига кўра, Apple корпорацияси ўзининг келажакдаги чипларини ишлаб чиқариш борасида Intel компанияси билан ҳамкорлик қилишга рози бўлган. Ушбу келишув Америка яримўтказгичлар саноатини қайта тиклаш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Трумп ўз баёнотида Intel компаниясининг АҚШ иқтисодиёти учун аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, аввалги маъмуриятлар даврида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш қувватлари Тайван ва бошқа мамлакатларга ўтиб кетган. "Биз ҳамма нарсани ўзимизда лойиҳалаштирамиз, аммо уларни айнан шу ерда, Америкада ишлаб чиқаришимиз керак", — дея таъкидлади у. Бу жараёнда давлат Intel компаниясининг 10 фоиз улушига эга бўлиши эвазига унга кўмак беришини маълум қилди.

Глобал ишлаб чиқариш занжиридаги ўзгаришлар

Ҳозирги вақтда Apple компаниясининг асосий ишлаб чиқариш ҳамкори Тайваннинг TSMC гиганти ҳисобланади. Агар Intel билан келишув расман тасдиқланса, бу Apple учун битта етказиб берувчига боғлиқликни камайтириш ва таъминот занжирини янада мослашувчан қилиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, Apple аллақачон Intel компаниясидан 18А-П технологик жараёнининг имкониятларини баҳолаш учун зарурий воситаларни қабул қилиб олган.

Тахминларга кўра, ҳамкорлик доирасида Intel заводларида 2027-йилда тақдим этилиши кутилаётган М серияли янги процессорлар ва iPhone смартфонлари учун мўлжалланган А22 чипларининг айрим версиялари ишлаб чиқарилиши мумкин. Шунингдек, Apple ўзининг сунъий интеллектга ихтисослашган чипларида Intel томонидан ишлаб чиқилган ЭМИБ қадоқлаш технологиясидан фойдаланишни режалаштирмоқда.

NVIDIA ва Tesla ҳам Intel билан ҳамкорликда

Доналд Трумпнинг сўзларига кўра, фақатгина Apple эмас, балки бошқа йирик технологик гигантлар ҳам Intel билан ҳамкорликка жалб қилинган. Хусусан, NVIDIA ўзининг биринчи даражали чипларини Intel қувватларида ишлаб чиқаришга розилик берган бўлса, Elon Musk дунёдаги энг йирик ТерраФаб чип заводини Intel муҳандислик жамоаси билан ҳамкорликда қуришга келишган.

Ушбу лойиҳалар натижасида Intel компаниясининг бозор қиймати кескин ошгани айтилмоқда. Трумпнинг таъкидлашича, таклиф киритилган вақтда компания қиймати 100 миллиард доллар атрофида бўлган бўлса, ҳозирда у 600 миллиард доллардан ошиб кетган. Бу эса АҚШ давлат улушининг қиймати 60 миллиард доллардан ортиқни ташкил этишини англатади.

Ҳозирча на Apple, на Intel ушбу ҳамкорлик борасида расмий баёнот бергани йўқ. Соҳа экспертлари ушбу хабарларни эҳтиёткорлик билан қабул қилишмоқда, чунки ишлаб чиқаришни бир заводдан иккинчисига кўчириш мураккаб техник жараён бўлиб, у йиллар давомида тайёргарликни талаб этади. Шунга қарамай, АҚШ ҳукуматининг яримўтказгичлар мустақиллигига интилиши глобал технология бозоридаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

AppleIntelДоналд ТрумпТехнологияЧип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиПроцессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиБугун, 03:52Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиAnthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиБугун, 03:30Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 02:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 02:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди