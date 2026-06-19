Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?
АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида технология олами учун кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг сўзларига кўра, Apple корпорацияси ўзининг келажакдаги чипларини ишлаб чиқариш борасида Intel компанияси билан ҳамкорлик қилишга рози бўлган. Ушбу келишув Америка яримўтказгичлар саноатини қайта тиклаш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Трумп ўз баёнотида Intel компаниясининг АҚШ иқтисодиёти учун аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, аввалги маъмуриятлар даврида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш қувватлари Тайван ва бошқа мамлакатларга ўтиб кетган. "Биз ҳамма нарсани ўзимизда лойиҳалаштирамиз, аммо уларни айнан шу ерда, Америкада ишлаб чиқаришимиз керак", — дея таъкидлади у. Бу жараёнда давлат Intel компаниясининг 10 фоиз улушига эга бўлиши эвазига унга кўмак беришини маълум қилди.
Глобал ишлаб чиқариш занжиридаги ўзгаришларҲозирги вақтда Apple компаниясининг асосий ишлаб чиқариш ҳамкори Тайваннинг TSMC гиганти ҳисобланади. Агар Intel билан келишув расман тасдиқланса, бу Apple учун битта етказиб берувчига боғлиқликни камайтириш ва таъминот занжирини янада мослашувчан қилиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, Apple аллақачон Intel компаниясидан 18А-П технологик жараёнининг имкониятларини баҳолаш учун зарурий воситаларни қабул қилиб олган.
Тахминларга кўра, ҳамкорлик доирасида Intel заводларида 2027-йилда тақдим этилиши кутилаётган М серияли янги процессорлар ва iPhone смартфонлари учун мўлжалланган А22 чипларининг айрим версиялари ишлаб чиқарилиши мумкин. Шунингдек, Apple ўзининг сунъий интеллектга ихтисослашган чипларида Intel томонидан ишлаб чиқилган ЭМИБ қадоқлаш технологиясидан фойдаланишни режалаштирмоқда.
NVIDIA ва Tesla ҳам Intel билан ҳамкорликдаДоналд Трумпнинг сўзларига кўра, фақатгина Apple эмас, балки бошқа йирик технологик гигантлар ҳам Intel билан ҳамкорликка жалб қилинган. Хусусан, NVIDIA ўзининг биринчи даражали чипларини Intel қувватларида ишлаб чиқаришга розилик берган бўлса, Elon Musk дунёдаги энг йирик ТерраФаб чип заводини Intel муҳандислик жамоаси билан ҳамкорликда қуришга келишган.
Ушбу лойиҳалар натижасида Intel компаниясининг бозор қиймати кескин ошгани айтилмоқда. Трумпнинг таъкидлашича, таклиф киритилган вақтда компания қиймати 100 миллиард доллар атрофида бўлган бўлса, ҳозирда у 600 миллиард доллардан ошиб кетган. Бу эса АҚШ давлат улушининг қиймати 60 миллиард доллардан ортиқни ташкил этишини англатади.
Ҳозирча на Apple, на Intel ушбу ҳамкорлик борасида расмий баёнот бергани йўқ. Соҳа экспертлари ушбу хабарларни эҳтиёткорлик билан қабул қилишмоқда, чунки ишлаб чиқаришни бир заводдан иккинчисига кўчириш мураккаб техник жараён бўлиб, у йиллар давомида тайёргарликни талаб этади. Шунга қарамай, АҚШ ҳукуматининг яримўтказгичлар мустақиллигига интилиши глобал технология бозоридаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…