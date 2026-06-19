Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширди

·16·Техно
Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширди

Сунъий интеллект технологиялари соҳасида фаолият юритувчи Baseтен стартапи навбатдаги йирик инвестиция раундини якунлаш арафасида турибди. ВСЖ нашри берган маълумотларга кўра, компания 1,5 миллиард доллар маблағ тўплашни режалаштирмоқда, бу эса унинг умумий бозор қийматини қисқа муддат ичида 13 миллиард долларга етказади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу молиявий муваффақият соҳадаги мутахассислар учун кутилмаган ҳол бўлди, чунки Baseтен атиги беш ой аввал 300 миллион долларлик инвестиция жалб қилган эди. Ўшанда компания 5 миллиард долларга баҳоланган бўлса, янги келишув унинг қийматини ярим йилдан камроқ вақт ичида 160 фоизга оширганини англатади. Бу каби ўсиш суръатлари сунъий интеллект инфратузилмасига бўлган қизиқиш нақадар юқори эканлигини кўрсатмоқда.

Инвестиция стратегиясидаги ўзига хос ёндашув

Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу раунд "сплит-присед" деб аталувчи усулда амалга оширилмоқда. Бу усул стартапларга ўзларининг умумий қийматини қоғозда баландроқ кўрсатиш имконини беради. Маълумотларга кўра, айрим инвесторлар компанияга 13 миллиард долларлик баҳо асосида маблағ киритаётган бўлса, бошқалари учун бу кўрсаткич 11 миллиард доллар қилиб белгиланган. Бундай стратегия етакчи инвесторларнинг нуфузини сақлаб қолиш ва бозорга ижобий сигнал бериш учун қўлланилади.

Янги инвестиция раундига Spark Капитал, Сандс Капитал, Алтиметер Капитал ва Веллингтон Манагемент каби йирик фондлар бошчилик қилмоқда. 2019-йилда асос солинган Baseтен ҳозирда сунъий интеллект соҳасидаги "инференс олтин талвасаси"дан энг кўп фойда кўраётган иштирокчилардан бирига айланди.

Инференс технологияси нима учун муҳим?

Инференс — бу сунъий интеллект модели фойдаланувчи сўровини (промпт) қабул қилганидан кейин амалга оширадиган жараёндир. Baseтен айнан шу босқичда ишлаш тезлигини ошириш ва харажатларни камайтиришга ихтисослашган. Компания сўровларни энг мос келадиган моделларга, хусусан, арзонроқ ва самарали очиқ манбали (опен соурсе) муқобилларга йўналтириш орқали корпоратив мижозлар учун маблағ тежашни вада қилади.

Бугунги кунда OpenAI, Google ва Microsoft каби гигантлар ўз моделларини ривожлантираётган бир пайтда, Baseтен каби стартаплар ушбу моделларни амалиётда қўллаш учун зарур бўлган инфратузилма қатламини қурмоқда. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги технологик компаниялар учун ҳам муҳим, чунки сунъий интеллектни жорий этишда асосий тўсиқ айнан ҳисоблаш қувватларининг қимматлигидир.

Экспертларнинг фикрича, Baseтен жалб қилаётган улкан маблағлар сунъий интеллект бозорида пуфак пайдо бўлаётгани ҳақидаги хавотирларни ҳам уйғотиши мумкин. Бироқ, инференс хизматларига бўлган реал талаб ортиб бораётгани ушбу инвестицияларнинг ўзини оқлашига асос бўлмоқда.

BaseтенСунъий IntelлектИнвестицияСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 21:55Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 21:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 21:21Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 21:18Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди