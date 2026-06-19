Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширди
Сунъий интеллект технологиялари соҳасида фаолият юритувчи Baseтен стартапи навбатдаги йирик инвестиция раундини якунлаш арафасида турибди. ВСЖ нашри берган маълумотларга кўра, компания 1,5 миллиард доллар маблағ тўплашни режалаштирмоқда, бу эса унинг умумий бозор қийматини қисқа муддат ичида 13 миллиард долларга етказади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу молиявий муваффақият соҳадаги мутахассислар учун кутилмаган ҳол бўлди, чунки Baseтен атиги беш ой аввал 300 миллион долларлик инвестиция жалб қилган эди. Ўшанда компания 5 миллиард долларга баҳоланган бўлса, янги келишув унинг қийматини ярим йилдан камроқ вақт ичида 160 фоизга оширганини англатади. Бу каби ўсиш суръатлари сунъий интеллект инфратузилмасига бўлган қизиқиш нақадар юқори эканлигини кўрсатмоқда.
Инвестиция стратегиясидаги ўзига хос ёндашувҚизиқарли жиҳати шундаки, ушбу раунд "сплит-присед" деб аталувчи усулда амалга оширилмоқда. Бу усул стартапларга ўзларининг умумий қийматини қоғозда баландроқ кўрсатиш имконини беради. Маълумотларга кўра, айрим инвесторлар компанияга 13 миллиард долларлик баҳо асосида маблағ киритаётган бўлса, бошқалари учун бу кўрсаткич 11 миллиард доллар қилиб белгиланган. Бундай стратегия етакчи инвесторларнинг нуфузини сақлаб қолиш ва бозорга ижобий сигнал бериш учун қўлланилади.
Янги инвестиция раундига Spark Капитал, Сандс Капитал, Алтиметер Капитал ва Веллингтон Манагемент каби йирик фондлар бошчилик қилмоқда. 2019-йилда асос солинган Baseтен ҳозирда сунъий интеллект соҳасидаги "инференс олтин талвасаси"дан энг кўп фойда кўраётган иштирокчилардан бирига айланди.
Инференс технологияси нима учун муҳим?Инференс — бу сунъий интеллект модели фойдаланувчи сўровини (промпт) қабул қилганидан кейин амалга оширадиган жараёндир. Baseтен айнан шу босқичда ишлаш тезлигини ошириш ва харажатларни камайтиришга ихтисослашган. Компания сўровларни энг мос келадиган моделларга, хусусан, арзонроқ ва самарали очиқ манбали (опен соурсе) муқобилларга йўналтириш орқали корпоратив мижозлар учун маблағ тежашни вада қилади.
Бугунги кунда OpenAI, Google ва Microsoft каби гигантлар ўз моделларини ривожлантираётган бир пайтда, Baseтен каби стартаплар ушбу моделларни амалиётда қўллаш учун зарур бўлган инфратузилма қатламини қурмоқда. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги технологик компаниялар учун ҳам муҳим, чунки сунъий интеллектни жорий этишда асосий тўсиқ айнан ҳисоблаш қувватларининг қимматлигидир.
Экспертларнинг фикрича, Baseтен жалб қилаётган улкан маблағлар сунъий интеллект бозорида пуфак пайдо бўлаётгани ҳақидаги хавотирларни ҳам уйғотиши мумкин. Бироқ, инференс хизматларига бўлган реал талаб ортиб бораётгани ушбу инвестицияларнинг ўзини оқлашига асос бўлмоқда.
…