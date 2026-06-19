Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этди

·0·Техно
Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этди

Германиянинг Bosch технологик гиганти электр велосипедлар бозорида инқилобий қадам ташлаб, ўзининг илк Ҳуб Лине платформасини намойиш этди. Компания тарихида илк бор мотор тўғридан-тўғри орқа ғилдирак ичига ўрнатиладиган (мотор-колесо) форматда ишлаб чиқилди. Шу вақтга қадар Bosch мутахассислари фақат марказий, яни педал қисмига ўрнатиладиган двигателларга эътибор қаратиб келишган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Ҳуб Лине тизими шунчаки алоҳида двигател эмас, балки ишлаб чиқарувчилар учун мўлжалланган яхлит экотизимдир. Қурилманинг энг асосий устунлиги унинг ихчамлигида: двигателнинг оғирлиги бор-йўғи 2,3 килограммни, диаметри эса тахминан 100 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчамлар моторни ғилдирак ичида деярли кўринмас қилади ва велосипеднинг умумий дизайнига путур етказмайди.

Техник имкониятлар ва қувват

ixbt.com маълумотига кўра, янги мотор 400 В пик қувватига ва 45 Нм айлантирувчи моментга эга. Ҳозирча тақдим этилган версия Европа бозоридаги қатъий қонунчилик талабларига мослаштирилган. Ушбу қувват шаҳар шароитида ҳаракатланиш ва ўртача қияликларни забт этиш учун етарли ҳисобланади.

Двигател билан бир қаторда Bosch янги ПоверТубе 360 аккумуляторини ҳам эълон қилди. Ушбу батарея 360 В*соат сиғимга эга бўлиб, оғирлиги 2,1 килограммга тенг. Ишлаб чиқарувчи мазкур ечимни максимал масофадан кўра, енгиллик ва ихчамлик муҳим бўлган шаҳар электр велосипедлари учун мос деб ҳисобламоқда. Агар фойдаланувчига қўшимча қувват керак бўлса, тизимни ташқи ПоверМоре 250 аккумулятори билан кенгайтириш имконияти мавжуд.

Бошқарув ва ҳамкорлик

Платформа таркибидан, шунингдек, янгиланган бошқарув органлари ҳам ўрин олган. Булар орасида ЛEД Контроллер ҳамда 2,4 дюймли дисплейга эга Интувиа 200 қурилмаси бор. Ушбу гаджетлар ҳайдовчига тезлик, қувват захираси ва бошқа муҳим кўрсаткичларни қулай тарзда кузатиб бориш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, Bosch компанияси ўз бренди остида тайёр электр велосипедлар чиқаришни режалаштирмаяпти. Компания учинчи томон ишлаб чиқарувчилари учун бутловчи қисмлар етказиб берувчи сифатида қолади. Австриянинг Велло бренди аллақачон ушбу янги Ҳуб Лине тизимидан фойдаланишини тасдиқлаган биринчи компаниялардан бири бўлди.

Ўзбекистон бозорида ҳам электр велосипедларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Bosch каби етакчи брендларнинг ихчам ва енгил ечимлари келажакда маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қулай транспорт воситаларининг пайдо бўлишига хизмат қилади.

BoschЭлектр ВелосипедҲуб ЛинеТехнологияСмарт Транспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиПроцессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиБугун, 03:52Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиAnthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиБугун, 03:30Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 02:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 02:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 02:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди