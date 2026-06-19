Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этди
Германиянинг Bosch технологик гиганти электр велосипедлар бозорида инқилобий қадам ташлаб, ўзининг илк Ҳуб Лине платформасини намойиш этди. Компания тарихида илк бор мотор тўғридан-тўғри орқа ғилдирак ичига ўрнатиладиган (мотор-колесо) форматда ишлаб чиқилди. Шу вақтга қадар Bosch мутахассислари фақат марказий, яни педал қисмига ўрнатиладиган двигателларга эътибор қаратиб келишган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Ҳуб Лине тизими шунчаки алоҳида двигател эмас, балки ишлаб чиқарувчилар учун мўлжалланган яхлит экотизимдир. Қурилманинг энг асосий устунлиги унинг ихчамлигида: двигателнинг оғирлиги бор-йўғи 2,3 килограммни, диаметри эса тахминан 100 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчамлар моторни ғилдирак ичида деярли кўринмас қилади ва велосипеднинг умумий дизайнига путур етказмайди.
Техник имкониятлар ва қувватixbt.com маълумотига кўра, янги мотор 400 В пик қувватига ва 45 Нм айлантирувчи моментга эга. Ҳозирча тақдим этилган версия Европа бозоридаги қатъий қонунчилик талабларига мослаштирилган. Ушбу қувват шаҳар шароитида ҳаракатланиш ва ўртача қияликларни забт этиш учун етарли ҳисобланади.
Двигател билан бир қаторда Bosch янги ПоверТубе 360 аккумуляторини ҳам эълон қилди. Ушбу батарея 360 В*соат сиғимга эга бўлиб, оғирлиги 2,1 килограммга тенг. Ишлаб чиқарувчи мазкур ечимни максимал масофадан кўра, енгиллик ва ихчамлик муҳим бўлган шаҳар электр велосипедлари учун мос деб ҳисобламоқда. Агар фойдаланувчига қўшимча қувват керак бўлса, тизимни ташқи ПоверМоре 250 аккумулятори билан кенгайтириш имконияти мавжуд.
Бошқарув ва ҳамкорликПлатформа таркибидан, шунингдек, янгиланган бошқарув органлари ҳам ўрин олган. Булар орасида ЛEД Контроллер ҳамда 2,4 дюймли дисплейга эга Интувиа 200 қурилмаси бор. Ушбу гаджетлар ҳайдовчига тезлик, қувват захираси ва бошқа муҳим кўрсаткичларни қулай тарзда кузатиб бориш имконини беради.
Таъкидлаш жоизки, Bosch компанияси ўз бренди остида тайёр электр велосипедлар чиқаришни режалаштирмаяпти. Компания учинчи томон ишлаб чиқарувчилари учун бутловчи қисмлар етказиб берувчи сифатида қолади. Австриянинг Велло бренди аллақачон ушбу янги Ҳуб Лине тизимидан фойдаланишини тасдиқлаган биринчи компаниялардан бири бўлди.
Ўзбекистон бозорида ҳам электр велосипедларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Bosch каби етакчи брендларнинг ихчам ва енгил ечимлари келажакда маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қулай транспорт воситаларининг пайдо бўлишига хизмат қилади.
…