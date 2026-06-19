Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетди
Сунъий интеллект технологиялари нафақат матн ва код ёзишда, балки жисмоний дунёдаги мураккаб вазифаларни бажаришда ҳам инсон имкониятларини ортда қолдира бошлади. Anthropic компанияси томонидан ўтказилган Прожект Фетч тажрибасининг янги босқичи шуни кўрсатдики, Claude Опус 4.7 тили модели роботлаштирилган қурилмаларни бошқаришда тажрибасиз операторларга қараганда ўнлаб марта тезроқ ва самаралироқ ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тажрибанинг биринчи босқичида мутахассислар Claude Опус 4.1 моделининг ёрдами билан ва усиз ишлайдиган жамоалар самарадорлигини солиштиришган эди. Ўшанда сунъий интеллект ёрдамида ҳаракат қилган гуруҳлар датчикларга уланиш, бошқарув контроллерини созлаш ва автоном ҳаракатланиш дастурларини яратишда сезиларли устунликка эга бўлишган. Бироқ, ўша пайтда модел ҳали тўлиқ мустақилликка эриша олмаган ва муҳандисликнинг базавий босқичларида инсон кўмагига муҳтож эди.
Янги ўтказилган иккинчи босқичда эса Claude Опус 4.7 модели қисман автономия шароитида синовдан ўтказилди. Натижалар ҳайратланарли: янги модел роботни бошқариш учун зарур бўлган дастурий ечимларни мустақил равишда яратди. Инсоннинг вазифаси фақат компьютерни улаш, бошланғич сўровни киритиш ва буйруқларни тасдиқлаш билан чекланди. ixbt.com маълумотига кўра, Claude Опус 4.7 вазифаларни биринчи босқичдаги ҳар қандай инсоний жамоадан камида 10 баробар тезроқ бажарган.
Сунъий интеллектнинг мислсиз тезлигиТадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, агар фақат иккала гуруҳ (одамлар ва AI) бажарган конкрет вазифалар олинса, Claude моделининг тезлиги сунъий интеллектдан фойдаланмаган одамлардан 37 баробар, у билан ҳамкорликда ишлаган жамоалардан эса 18 баробар юқори бўлган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, модел томонидан яратилган код ҳажми инсонлар ёзган коддан деярли ўн баробар камроқ бўлиб, у анча ихчам ва самарали экани исботланди.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу ютуқ робототехника соҳаси учун махсус оптималлаштириш натижаси эмас. Anthropic экспертларининг фикрича, самарадорликнинг бундай ўсиши моделларнинг умумий масштаблашуви, яни интеллектуал салоҳиятининг ошиши билан боғлиқ. Бу тенденция аввалроқ дастурлаш ва киберхавфсизлик соҳаларида кузатилган эди: аввал модел инсон ғояларини кучайтиради, сўнгра инсон моделга ёрдам беради ва ниҳоят модел янги муҳитда мустақил ишлай бошлайди.
Мавжуд камчиликлар ва келажак истиқболлариГарчи натижалар ҳайратланарли бўлса-да, лойиҳа муаллифлари робототехника масаласи тўлиқ ҳал этилгани йўқлигини билдиришмоқда. Claude модели ҳали ҳам роботнинг ҳаракатларини миллиметрик аниқликда бошқаришда, айниқса коптокни белгиланган ҳудудга қайтариб олиб келиш (фетч) вазифасида қийинчиликларга дуч келмоқда. Баъзида тизим объектларни танишда нооптимал алгоритмларни танлаган ва ҳаракат траекториясининг барқарорлигини таъминлай олмаган.
- Модел мураккаб тескари алоқа тизимларида ҳали инсон интуициясига тенглаша олмайди;
- Атроф-муҳитдан келаётган сигналлар асосида ҳаракатларни доимий тузатиб боришда хатоликлар кузатилади;
- Ҳозирча тизим фақат дастурий таъминот даражасида юқори самарадорлик кўрсатмоқда.
…