Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетди

·0·Техно
Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетди

Сунъий интеллект технологиялари нафақат матн ва код ёзишда, балки жисмоний дунёдаги мураккаб вазифаларни бажаришда ҳам инсон имкониятларини ортда қолдира бошлади. Anthropic компанияси томонидан ўтказилган Прожект Фетч тажрибасининг янги босқичи шуни кўрсатдики, Claude Опус 4.7 тили модели роботлаштирилган қурилмаларни бошқаришда тажрибасиз операторларга қараганда ўнлаб марта тезроқ ва самаралироқ ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажрибанинг биринчи босқичида мутахассислар Claude Опус 4.1 моделининг ёрдами билан ва усиз ишлайдиган жамоалар самарадорлигини солиштиришган эди. Ўшанда сунъий интеллект ёрдамида ҳаракат қилган гуруҳлар датчикларга уланиш, бошқарув контроллерини созлаш ва автоном ҳаракатланиш дастурларини яратишда сезиларли устунликка эга бўлишган. Бироқ, ўша пайтда модел ҳали тўлиқ мустақилликка эриша олмаган ва муҳандисликнинг базавий босқичларида инсон кўмагига муҳтож эди.

Янги ўтказилган иккинчи босқичда эса Claude Опус 4.7 модели қисман автономия шароитида синовдан ўтказилди. Натижалар ҳайратланарли: янги модел роботни бошқариш учун зарур бўлган дастурий ечимларни мустақил равишда яратди. Инсоннинг вазифаси фақат компьютерни улаш, бошланғич сўровни киритиш ва буйруқларни тасдиқлаш билан чекланди. ixbt.com маълумотига кўра, Claude Опус 4.7 вазифаларни биринчи босқичдаги ҳар қандай инсоний жамоадан камида 10 баробар тезроқ бажарган.

Сунъий интеллектнинг мислсиз тезлиги

Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, агар фақат иккала гуруҳ (одамлар ва AI) бажарган конкрет вазифалар олинса, Claude моделининг тезлиги сунъий интеллектдан фойдаланмаган одамлардан 37 баробар, у билан ҳамкорликда ишлаган жамоалардан эса 18 баробар юқори бўлган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, модел томонидан яратилган код ҳажми инсонлар ёзган коддан деярли ўн баробар камроқ бўлиб, у анча ихчам ва самарали экани исботланди.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу ютуқ робототехника соҳаси учун махсус оптималлаштириш натижаси эмас. Anthropic экспертларининг фикрича, самарадорликнинг бундай ўсиши моделларнинг умумий масштаблашуви, яни интеллектуал салоҳиятининг ошиши билан боғлиқ. Бу тенденция аввалроқ дастурлаш ва киберхавфсизлик соҳаларида кузатилган эди: аввал модел инсон ғояларини кучайтиради, сўнгра инсон моделга ёрдам беради ва ниҳоят модел янги муҳитда мустақил ишлай бошлайди.

Мавжуд камчиликлар ва келажак истиқболлари

Гарчи натижалар ҳайратланарли бўлса-да, лойиҳа муаллифлари робототехника масаласи тўлиқ ҳал этилгани йўқлигини билдиришмоқда. Claude модели ҳали ҳам роботнинг ҳаракатларини миллиметрик аниқликда бошқаришда, айниқса коптокни белгиланган ҳудудга қайтариб олиб келиш (фетч) вазифасида қийинчиликларга дуч келмоқда. Баъзида тизим объектларни танишда нооптимал алгоритмларни танлаган ва ҳаракат траекториясининг барқарорлигини таъминлай олмаган.

  • Модел мураккаб тескари алоқа тизимларида ҳали инсон интуициясига тенглаша олмайди;
  • Атроф-муҳитдан келаётган сигналлар асосида ҳаракатларни доимий тузатиб боришда хатоликлар кузатилади;
  • Ҳозирча тизим фақат дастурий таъминот даражасида юқори самарадорлик кўрсатмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic тажрибаси сунъий интеллектнинг жисмоний роботлар билан ўзаро алоқаси янги босқичга чиққанини кўрсатди. Тез орада ушбу технологиялар ишлаб чиқариш, логистика ва хизмат кўрсатиш соҳаларида инсон меҳнатини сезиларли даражада енгиллаштириши ёки бутунлай ўрнини эгаллаши кутилмоқда.

AnthropicClaudeРобототехникаСунъий IntelлектПрожект Фетч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 02:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 02:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 02:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 02:23Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 02:21Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 02:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди