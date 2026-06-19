Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қолади
Италиянинг Интер жамоаси бош мураббий Кристиан Киву билан ҳамкорликни давом эттиришини расман эълон қилди. Ўзининг дебют мавсумидаёқ клуб билан улкан муваффақиятларга эришган руминиялик мутахассис эндиликда Сан Сиро стадионида 2028-йилга қадар фаолият олиб боради. Бу қарор клуб раҳбарияти томонидан мураббийнинг қисқа вақт ичида кўрсатган натижаларига бўлган юксак ишонч намунаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Кристиан Киву ўтган мавсумда кутилганидан ҳам юқори натижаларни қайд этди. Унинг қўл остида Нераззурри Италия А Серияси чемпионлигини ва Италия кубогини қўлга киритиб, "олтин дубл"га эришди. 2025-йил июн ойида клубнинг ёшлар жамоасидан (Примавера) асосий таркибга ўтган мураббий, жамоанинг 21-скудетто ва 10-бор мамлакат кубогини ютишида асосий ролни ўйнади.
Тарихий натижалар ва янги рекордларКивунинг дебют мавсуми нафақат совринлар, балки тарихий рекордлар билан ҳам ёдда қолди. У 58 та учрашув давомида жамоани ҳақиқий доминант кучга айлантира олди. Бунинг натижасида у Лега Кальцио Италия Серия А томонидан мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди. Бу эътироф Кивунинг Европадаги энг иқтидорли ва истиқболли мураббийлардан бири эканлигини яна бир бор исботлади.
Шунингдек, руминиялик мутахассис Интер тарихидаги элита мураббийлар сафига қўшилди. У клубдаги биринчи йилидаёқ чемпионликни қўлга киритган бешинчи мураббийга айланди. Бунгача бундай натижани Арпад Веисз, Алфредо Фони, Гиованни Инверниззи ва афсонавий Жозе Моуринью қайд этган эди. Энг муҳими, Киву клуб тарихида ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида бир йилда ҳам лига, ҳам кубокни ютган ягона шахсга айланди.
Интерисмо фалсафаси ва жамоавий руҳМайдондаги натижалардан ташқари, Киву клуб қадриятларига содиқлиги билан ҳам мухлислар ва раҳбарият меҳрини қозонди. У ўз ишини бошлаганида "ғурур, садоқат ва Интерисмо"ни (клубга хос руҳ) асосий тамойиллар сифатида белгилаб олган эди. Бу фалсафа кийиниш хонасида соғлом муҳит яратилишига ва футболчиларнинг бир мақсад йўлида бирлашишига хизмат қилди.
Мураббийнинг камтарлиги ҳам алоҳида эътирофга лойиқ. Италия кубоги ва А Серия тантаналари пайтида у совринни биринчилардан бўлиб боши узра кўтаришга шошилмади. Аксинча, у футболчиларнинг диққат марказида бўлишини афзал кўрди. Фақатгина Лаутаро Мартинез ва бошқа етакчи футболчиларнинг талаби билан у кубокни қўлига олди. Бундай ёндашув жамоа ичидаги бирдамликни янада мустаҳкамлади.
Янги шартнома клуб учун узоқ муддатли барқарорликни таъминлайди. Эндиликда Интер раҳбарияти Киву билан биргаликда нафақат Италияда, балки Европа майдонларида, хусусан, Чемпионлар лигасида ҳам зафар қучишни мақсад қилган. Келгуси мавсумларда жамоа таркибини кучайтириш ва ёш иқтидорларни асосий таркибга жалб қилиш жараёни ҳам айнан Киву назорати остида давом этади.
…