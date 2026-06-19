Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қолади

·19·Спорт
Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қолади

Италиянинг Интер жамоаси бош мураббий Кристиан Киву билан ҳамкорликни давом эттиришини расман эълон қилди. Ўзининг дебют мавсумидаёқ клуб билан улкан муваффақиятларга эришган руминиялик мутахассис эндиликда Сан Сиро стадионида 2028-йилга қадар фаолият олиб боради. Бу қарор клуб раҳбарияти томонидан мураббийнинг қисқа вақт ичида кўрсатган натижаларига бўлган юксак ишонч намунаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Кристиан Киву ўтган мавсумда кутилганидан ҳам юқори натижаларни қайд этди. Унинг қўл остида Нераззурри Италия А Серияси чемпионлигини ва Италия кубогини қўлга киритиб, "олтин дубл"га эришди. 2025-йил июн ойида клубнинг ёшлар жамоасидан (Примавера) асосий таркибга ўтган мураббий, жамоанинг 21-скудетто ва 10-бор мамлакат кубогини ютишида асосий ролни ўйнади.

Тарихий натижалар ва янги рекордлар

Кивунинг дебют мавсуми нафақат совринлар, балки тарихий рекордлар билан ҳам ёдда қолди. У 58 та учрашув давомида жамоани ҳақиқий доминант кучга айлантира олди. Бунинг натижасида у Лега Кальцио Италия Серия А томонидан мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди. Бу эътироф Кивунинг Европадаги энг иқтидорли ва истиқболли мураббийлардан бири эканлигини яна бир бор исботлади.

Шунингдек, руминиялик мутахассис Интер тарихидаги элита мураббийлар сафига қўшилди. У клубдаги биринчи йилидаёқ чемпионликни қўлга киритган бешинчи мураббийга айланди. Бунгача бундай натижани Арпад Веисз, Алфредо Фони, Гиованни Инверниззи ва афсонавий Жозе Моуринью қайд этган эди. Энг муҳими, Киву клуб тарихида ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида бир йилда ҳам лига, ҳам кубокни ютган ягона шахсга айланди.

Интерисмо фалсафаси ва жамоавий руҳ

Майдондаги натижалардан ташқари, Киву клуб қадриятларига содиқлиги билан ҳам мухлислар ва раҳбарият меҳрини қозонди. У ўз ишини бошлаганида "ғурур, садоқат ва Интерисмо"ни (клубга хос руҳ) асосий тамойиллар сифатида белгилаб олган эди. Бу фалсафа кийиниш хонасида соғлом муҳит яратилишига ва футболчиларнинг бир мақсад йўлида бирлашишига хизмат қилди.

Мураббийнинг камтарлиги ҳам алоҳида эътирофга лойиқ. Италия кубоги ва А Серия тантаналари пайтида у совринни биринчилардан бўлиб боши узра кўтаришга шошилмади. Аксинча, у футболчиларнинг диққат марказида бўлишини афзал кўрди. Фақатгина Лаутаро Мартинез ва бошқа етакчи футболчиларнинг талаби билан у кубокни қўлига олди. Бундай ёндашув жамоа ичидаги бирдамликни янада мустаҳкамлади.

Янги шартнома клуб учун узоқ муддатли барқарорликни таъминлайди. Эндиликда Интер раҳбарияти Киву билан биргаликда нафақат Италияда, балки Европа майдонларида, хусусан, Чемпионлар лигасида ҳам зафар қучишни мақсад қилган. Келгуси мавсумларда жамоа таркибини кучайтириш ва ёш иқтидорларни асосий таркибга жалб қилиш жараёни ҳам айнан Киву назорати остида давом этади.

ИнтерКристиан КивуА СерияИталия КубогиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиЖаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиБугун, 21:29Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 21:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 21:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 20:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди