Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунлади
Авиация ва космик технологиялар гиганти Boeing компанияси квант алоқа тизимларини янги босқичга олиб чиқувчи Q4С (Қуантум 4 Сателлите) лойиҳасининг ер усти синовларини муваффақиятли якунлаганини эълон қилди. Ушбу технология келажакда бутун дунёни қамраб олувчи ўта хавфсиз квант интернети ва глобал ҳисоблаш тармоқларини яратишда пойдевор вазифасини ўтайди. Синовлар натижасида квант "чалкашлигини кўчириш" механизми юқори аниқликда ишлаши исботланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Квант чалкашлиги — икки фотоннинг бир-бири билан масофадан қатъи назар узвий боғланиб қолиши ҳодисасидир. Бироқ, масофа ортгани сайин ушбу боғлиқлик заифлашиб боради, бу эса ер усти толали алоқа линиялари орқали глобал тармоқ қуришга тўсқинлик қилади. Boeing муҳандислари таклиф этаётган Q4С тизими айнан шу муаммони сунъий йўлдошлар ёрдамида ҳал қилишга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма бир вақтнинг ўзида тўртта чалкаш фотонни генерация қила олади.
Квант технологияларида янги даврМавжуд квант алоқа лойиҳалари асосан икки нуқта ўртасидаги тўғридан-тўғри уланишга таянади. Boeing ёндашуви эса мураккаброқ: у икки алоҳида фотон жуфтлигини ягона тармоққа бирлаштириш имконини беради. Агар ушбу технология коинот шароитида ўзини оқласа, у тақсимланган квант ҳисоблашлари, бузиб кириш имконсиз бўлган алоқа каналлари ва янги авлод навигация тизимлари учун асос бўлади.
Бундай мураккаб аппаратурани яратиш муҳандислар олдига улкан вазифалар қўйди. Одатда квант тажрибалари учун лабораторияларда жуда катта ҳажмдаги, сезгир ва кўп энергия талаб қиладиган ускуналар ишлатилади. Boeing мутахассислари эса бутун тизимни сунъий йўлдошнинг фойдали юк бўлмасига сиғадиган даражада ихчамлаштиришга ва уни коинотдаги оғир шароитларга мослаштиришга муваффақ бўлишди.
2027-йилги миссия ва келажак режалариBoeing Қуантум Сйстеms бўлинмасининг бош илмий ходими Жей Лоуеллнинг (Жай Ловелл) таъкидлашича, энг қийин босқич — қурилманинг вазни, ҳажми ва энергия сарфига қўйилган қатъий чекловлар доирасида квант аниқлигини сақлаб қолиш бўлган. Ўтказилган малака синовлари Q4С тизими коинотга учиш пайтидаги кучли вибрация ва юкламаларга, шунингдек, орбитадаги узоқ муддатли фаолиятга тайёрлигини кўрсатди.
Режага кўра, Q4С миссияси 2027-йилда старт олади. Сунъий йўлдош қуёш синхрон орбитасига чиқарилади, бу эса қурилмани узлуксиз энергия билан таъминлаш учун етарли қуёш нурини олиш имконини беради. Бир йил давом этадиган ушбу намойиш миссияси муваффақиятли ўтса, инсоният глобал квант инфратузилмасини қуришга бир қадам яқинлашади.
Ўзбекистон каби технологик ривожланишга интилаётган мамлакатлар учун бундай янгиликлар стратегик аҳамиятга эга. Келажакда квант тармоқлари банк тизими, давлат хавфсизлиги ва илмий тадқиқотлар соҳасида мутлақо янги хавфсизлик стандартларини жорий этиши кутилмоқда.
…