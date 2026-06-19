Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунлади

·13·Техно
Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунлади

Авиация ва космик технологиялар гиганти Boeing компанияси квант алоқа тизимларини янги босқичга олиб чиқувчи Q4С (Қуантум 4 Сателлите) лойиҳасининг ер усти синовларини муваффақиятли якунлаганини эълон қилди. Ушбу технология келажакда бутун дунёни қамраб олувчи ўта хавфсиз квант интернети ва глобал ҳисоблаш тармоқларини яратишда пойдевор вазифасини ўтайди. Синовлар натижасида квант "чалкашлигини кўчириш" механизми юқори аниқликда ишлаши исботланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Квант чалкашлиги — икки фотоннинг бир-бири билан масофадан қатъи назар узвий боғланиб қолиши ҳодисасидир. Бироқ, масофа ортгани сайин ушбу боғлиқлик заифлашиб боради, бу эса ер усти толали алоқа линиялари орқали глобал тармоқ қуришга тўсқинлик қилади. Boeing муҳандислари таклиф этаётган Q4С тизими айнан шу муаммони сунъий йўлдошлар ёрдамида ҳал қилишга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма бир вақтнинг ўзида тўртта чалкаш фотонни генерация қила олади.

Квант технологияларида янги давр

Мавжуд квант алоқа лойиҳалари асосан икки нуқта ўртасидаги тўғридан-тўғри уланишга таянади. Boeing ёндашуви эса мураккаброқ: у икки алоҳида фотон жуфтлигини ягона тармоққа бирлаштириш имконини беради. Агар ушбу технология коинот шароитида ўзини оқласа, у тақсимланган квант ҳисоблашлари, бузиб кириш имконсиз бўлган алоқа каналлари ва янги авлод навигация тизимлари учун асос бўлади.

Бундай мураккаб аппаратурани яратиш муҳандислар олдига улкан вазифалар қўйди. Одатда квант тажрибалари учун лабораторияларда жуда катта ҳажмдаги, сезгир ва кўп энергия талаб қиладиган ускуналар ишлатилади. Boeing мутахассислари эса бутун тизимни сунъий йўлдошнинг фойдали юк бўлмасига сиғадиган даражада ихчамлаштиришга ва уни коинотдаги оғир шароитларга мослаштиришга муваффақ бўлишди.

2027-йилги миссия ва келажак режалари

Boeing Қуантум Сйстеms бўлинмасининг бош илмий ходими Жей Лоуеллнинг (Жай Ловелл) таъкидлашича, энг қийин босқич — қурилманинг вазни, ҳажми ва энергия сарфига қўйилган қатъий чекловлар доирасида квант аниқлигини сақлаб қолиш бўлган. Ўтказилган малака синовлари Q4С тизими коинотга учиш пайтидаги кучли вибрация ва юкламаларга, шунингдек, орбитадаги узоқ муддатли фаолиятга тайёрлигини кўрсатди.

Режага кўра, Q4С миссияси 2027-йилда старт олади. Сунъий йўлдош қуёш синхрон орбитасига чиқарилади, бу эса қурилмани узлуксиз энергия билан таъминлаш учун етарли қуёш нурини олиш имконини беради. Бир йил давом этадиган ушбу намойиш миссияси муваффақиятли ўтса, инсоният глобал квант инфратузилмасини қуришга бир қадам яқинлашади.

Ўзбекистон каби технологик ривожланишга интилаётган мамлакатлар учун бундай янгиликлар стратегик аҳамиятга эга. Келажакда квант тармоқлари банк тизими, давлат хавфсизлиги ва илмий тадқиқотлар соҳасида мутлақо янги хавфсизлик стандартларини жорий этиши кутилмоқда.

BoeingКвант ТехнологиясиКосмосQ4СИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Бугун, 04:55Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиПроцессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиБугун, 03:52Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиAnthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиБугун, 03:30Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди