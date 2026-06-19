Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширди

·14·Техно
Ҳиндистонда Telegram блокланиши VPN ва муқобил мессенжерларга талабни кескин оширди

Ҳиндистон ҳукумати имтиҳонлардаги фирибгарликларга қарши кураш доирасида Telegram мессенжерига киришни вақтинча чеклаб қўйиши ортидан мамлакатда VPN хизматлари ва муқобил алоқа иловаларига бўлган талаб мисли кўрилмаган даражада ўсди. Аппфигурес таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, чеклов эълон қилинган кун 2025-йил бошидан буён Ҳиндистонда VPN иловаларини юклаб олиш бўйича энг юқори кўрсаткич қайд этилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Статистик маълумотларга кўра, асосий VPN хизматларининг кунлик юклаб олиниши 49 фоизга ошиб, ўртача 139 мингдан 208 мингга етган. Айниқса, Протон VPN ва Турбо VPN каби сервислар фойдаланувчилар орасида энг оммабопига айланди. Протон VPN иловаси Apple App Store дўконида 113 фоизга, Google Play платформасида эса 64 фоизга кўпроқ юклаб олина бошлади. Шунингдек, НордVPN ва ЭхпрессVPN каби машҳур сервислар ҳам сезиларли ўсишни қайд этган.

Имтиҳон хавфсизлиги ва ҳукумат қарори

Telegram платформасининг 22-июнга қадар чекланишига мамлакатдаги энг йирик кириш имтиҳони — НEEТ (Ундерградуате) олдидан фирибгарларнинг фаоллашгани сабаб бўлди. Ҳиндистон ҳукумати ушбу чора сохта имтиҳон саволларини тарқатиш ва абитуриентларни алдаш ҳолатларининг олдини олиш учун зарур эканлигини таъкидламоқда. Бироқ Telegram маъмурияти ушбу қарорга қарши Деҳли Олий судига мурожаат қилиб, бутун платформани блоклаш ўрнига аниқ контентга қарши курашиш кераклигини билдирган.

TechCrunch нашри хабарига кўра, Протон компанияси Ҳиндистондан рўйхатдан ўтишлар сони одатдаги кўрсаткичдан 120 фоизга ошганини маълум қилган. Компания вакиллари ушбу ҳолатни "ўта диққатга сазовор" деб баҳоламоқда, чунки Ҳиндистон бозори ўзи шундоқ ҳам ушбу сервис учун энг йирикларидан бири ҳисобланади. Канаданинг Виндскрибе сервиси ҳам ўз иловаси юклаб олиниши 89 фоизга кўпайганини тасдиқлади.

Муқобил мессенжерларга кўчиш

Фойдаланувчилар нафақат VPN орқали блокировкани айланиб ўтишга, балки Telegram ўрнига бошқа хавфсиз мессенжерлардан фойдаланишга ҳам ўтмоқдалар. Аппфигурес маълумотларига кўра, Ҳиндистонда Signal иловасини юклаб олиш кўрсаткичи Google Play дўконида 322 фоизга, App Store'да эса 72 фоизга ошган. Шунингдек, Viber мессенжерига бўлган қизиқиш ҳам 216 фоизга ортгани кузатилди.

Экспертларнинг фикрича, бундай тенденция одатда интернет эркинлиги чекланган ёки муайян оммабоп сервислар блокланган ҳудудлар учун хосдир. Сенсор Товер таҳлилчилари июн ойининг ўрталарида VPN категориясидаги барча иловалар бўйича ўсиш суръати олдинги ҳафталардаги пасайишни бутунлай қоплаганини таъкидламоқда.

Ҳозирда Ҳиндистон ҳукумати ва технологик гигантлар ўртасидаги ушбу вазият рақамли хавфсизлик ва ахборот эркинлиги ўртасидаги мувозанат масаласини яна кун тартибига чиқарди. Telegram чеклови вақтинча бўлиши кутилаётган бўлса-да, фойдаланувчиларнинг оммавий равишда муқобил воситаларга ўтиши бозор конъюнктурасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

TelegramVPNҲиндистонТехнологияSignal
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаЭластик компанияси ДедуктивеАИ стартапини 85 миллион долларга сотиб олмоқдаБугун, 05:55Boeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиBoeing коинотда квант тармоғини яратиш йўлида муҳим синовни муваффақиятли якунладиБугун, 05:25Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Apple ва Intel ҳамкорлиги: АҚШ технология саноатида янги давр бошланмоқдами?Бугун, 04:55Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиПроцессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилдиБугун, 03:52Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиAnthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди