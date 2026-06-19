Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилди

·10·Техно
Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилди

Замонавий сунъий интеллект тизимлари ва юқори унумдорликка эга ҳисоблаш қурилмалари дуч келадиган энг катта муаммолардан бири — бу ҳаддан ташқари қизиб кетишдир. Корея илғор технологиялар институти (КАИСТ) олимлари ушбу масалага мутлақо янгича ёндашув таклиф қилиб, сув билан совутиш тизимини бевосита кремний кристалли ичига жойлаштиришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий тизимларда иссиқлик ташқи радиаторлар ва иссиқлик тарқатувчи қопқоқлар орқали чиқариб юборилади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланмада сув махсус микроскопик каналлар орқали бевосита чипнинг ичида айланади. Бу усул иссиқликни манбанинг ўзидаёқ бартараф этиш имконини беради, бу эса совутиш самарадорлигини кескин оширади.

Тизимнинг асоси кўплаб кириш ва чиқиш нуқталарига эга бўлган мураккаб микроканаллар тармоғидан иборат. Улар кристалл юзаси бўйлаб бир текис тақсимланган бўлиб, оддий хона ҳароратидаги сув ёрдамида чипнинг ҳар бир нуқтасини бир хил совутишни таъминлайди. Бу эса процессорнинг айрим қисмлари ҳаддан ташқари қизиб кетиши (локал термал нуқталар) хавфини йўқотади.

Рекорд даражадаги самарадорлик ва қувват

Ўтказилган синовлар натижаси муҳандисларни ҳайратда қолдирди. Квадрат сантиметрга 2000 ваттгача бўлган улкан иссиқлик юкламаси остида ҳам кристалл ҳарорати 100 °К даражадан ошмаган. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу тизимнинг унумдорлик коэффициенти 2020-йилда ўрнатилган аввалги жаҳон рекордидан қарийб ўн баравар юқоридир.

Янги технологиянинг яна бир муҳим устунлиги унинг иқтисодий жиҳатдан қулайлигидир. Бундай чипларни ишлаб чиқариш учун экзотик ёки ўта қиммат материаллар талаб этилмайди. Энг муҳими, жараённи мавжуд яримўтказгич заводларининг ишлаб чиқариш линияларига жиддий модернизациясиз интеграция қилиш мумкин.

Ушбу кашфиёт келажакда NVIDIA каби компанияларнинг кучли график процессорлари, йирик маълумотлар марказлари ва суперкомпьютерлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Совутиш тизимининг ихчамлашиши ва самарадорлиги ошиши натижасида қурилмаларнинг энергия сарфи камаяди ва уларнинг ишлаш муддати узаяди.

Ҳозирда олимлар ушбу технологияни тижоратлаштириш ва йирик технологик гигантлар билан ҳамкорликда оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш устида иш олиб бормоқда. Яқин йилларда биз компьютерларимизда ташқи кулерларсиз, ичидан сув оқиб турувчи процессорларни кўришимиз эҳтимоли юқори.

ТехнологияПроцессорКАИСТСовутиш ТизимиИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиBosch илк бор электр велосипедлар учун ғилдирак ичига ўрнатилувчи мотор тақдим этдиБугун, 04:29Anthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиAnthropic компаниясининг Claude модели робопитни бошқаришда одамлардан ўзиб кетдиБугун, 03:30Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 02:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 02:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 02:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди