Процессорлар ичидан совутилади: Жанубий Кореяда инқилобий технология яратилди
Замонавий сунъий интеллект тизимлари ва юқори унумдорликка эга ҳисоблаш қурилмалари дуч келадиган энг катта муаммолардан бири — бу ҳаддан ташқари қизиб кетишдир. Корея илғор технологиялар институти (КАИСТ) олимлари ушбу масалага мутлақо янгича ёндашув таклиф қилиб, сув билан совутиш тизимини бевосита кремний кристалли ичига жойлаштиришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Анъанавий тизимларда иссиқлик ташқи радиаторлар ва иссиқлик тарқатувчи қопқоқлар орқали чиқариб юборилади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланмада сув махсус микроскопик каналлар орқали бевосита чипнинг ичида айланади. Бу усул иссиқликни манбанинг ўзидаёқ бартараф этиш имконини беради, бу эса совутиш самарадорлигини кескин оширади.
Тизимнинг асоси кўплаб кириш ва чиқиш нуқталарига эга бўлган мураккаб микроканаллар тармоғидан иборат. Улар кристалл юзаси бўйлаб бир текис тақсимланган бўлиб, оддий хона ҳароратидаги сув ёрдамида чипнинг ҳар бир нуқтасини бир хил совутишни таъминлайди. Бу эса процессорнинг айрим қисмлари ҳаддан ташқари қизиб кетиши (локал термал нуқталар) хавфини йўқотади.
Рекорд даражадаги самарадорлик ва қувватЎтказилган синовлар натижаси муҳандисларни ҳайратда қолдирди. Квадрат сантиметрга 2000 ваттгача бўлган улкан иссиқлик юкламаси остида ҳам кристалл ҳарорати 100 °К даражадан ошмаган. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу тизимнинг унумдорлик коэффициенти 2020-йилда ўрнатилган аввалги жаҳон рекордидан қарийб ўн баравар юқоридир.
Янги технологиянинг яна бир муҳим устунлиги унинг иқтисодий жиҳатдан қулайлигидир. Бундай чипларни ишлаб чиқариш учун экзотик ёки ўта қиммат материаллар талаб этилмайди. Энг муҳими, жараённи мавжуд яримўтказгич заводларининг ишлаб чиқариш линияларига жиддий модернизациясиз интеграция қилиш мумкин.
Ушбу кашфиёт келажакда NVIDIA каби компанияларнинг кучли график процессорлари, йирик маълумотлар марказлари ва суперкомпьютерлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Совутиш тизимининг ихчамлашиши ва самарадорлиги ошиши натижасида қурилмаларнинг энергия сарфи камаяди ва уларнинг ишлаш муддати узаяди.
Ҳозирда олимлар ушбу технологияни тижоратлаштириш ва йирик технологик гигантлар билан ҳамкорликда оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш устида иш олиб бормоқда. Яқин йилларда биз компьютерларимизда ташқи кулерларсиз, ичидан сув оқиб турувчи процессорларни кўришимиз эҳтимоли юқори.
…