Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi Европа бозори учун мўлжалланган янги ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар линиясини расман намойиш этди. Мазкур серия юқори сифатли тасвир технологиясини ҳамёнбоп нарх билан бирлаштиргани билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар Mini LED панеллари билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг нархи кўплаб замонавий смартфонлардан ҳам арзонроқ қилиб белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линиядан уч хил ўлчамдаги моделлар ўрин олган: 43, 55 ва 65 дюймли экранлар. Нархлар сиёсати жуда рақобатбардош бўлиб, энг кичик модел 350 евро, 55 дюймли версия 500 евро ва энг йирик 65 дюймли вариант 650 евро қийматида баҳоланмоқда. Бу каби нархлар Mini LED технологиясига эга телевизорлар сегментида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва тасвир сифати

Барча моделлар 3840 × 2160 пикселли (4К) аниқликдаги Mini LED панеллари билан таъминланган. Mini LED технологияси анъанавий ЛEД экранларга қараганда юқорироқ контраст ва чуқур қора рангни тақдим этиши билан ажралиб туради. Қурилмаларнинг базавий кадр янгиланиш частотаси 60 Hz ни ташкил этади, бироқ тизим Фулл ҲД (1920 × 1080) режимида 120 Hz частотани қўллаб-қувватлай олади.

Геймерлар учун Xiaomi муҳандислари махсус ечим таклиф қилишган: телевизорларда 120 Hz частотани қўллаб-қувватловчи битта HDMI кириш порти мавжуд. Бу эса ўйин консоллари эгалари учун силлиқ ва динамик тасвирдан баҳраманд бўлиш имконини беради. Шунингдек, қурилмалар тўрт ядроли Кортех-А55 процессори базасида ишлайди.

Дастурий таъминот ва ақлли функциялар

ТВ ФХ Mini LED 2026 серияси Фире ТВ платформаси бошқарувида ишлайди. Бу фойдаланувчиларга энг оммабоп стриминг хизматлари ва иловалардан чекловсиз фойдаланиш имконини беради. Бундан ташқари, Xiaomi ТВ+ сервиси орқали кўплаб бепул телеканалларни томоша қилиш имконияти ҳам мавжуд. Қурилманинг хотира имкониятлари ҳам ёмон эмас: 2 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира ўрнатилган.

Телевизорларнинг қўшимча имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Икки диапазонли Wi-Fi ва Bluetooth модули;
  • Масофадан бошқариш пулти орқали овозли буйруқлар бериш функцияси;
  • Замонавий ва ингичка рамкали дизайн;
  • Турли хил ташқи қурилмаларни улаш учун кенгайтирилган портлар жамланмаси.
Ушбу янги моделлар яқин вақт ичида Ўзбекистон бозорига ҳам параллел импорт ёки расмий дистрибюторлар орқали кириб келиши эҳтимоли юқори. Ҳамёнбоп нарх ва илғор технологиялар уйғунлиги Xiaomi брендининг телевизорлар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

XiaomiMini LEDСмарт ТВТехнологияЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 21:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 21:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 21:21Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 21:18Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди