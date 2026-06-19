Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi Европа бозори учун мўлжалланган янги ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар линиясини расман намойиш этди. Мазкур серия юқори сифатли тасвир технологиясини ҳамёнбоп нарх билан бирлаштиргани билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар Mini LED панеллари билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг нархи кўплаб замонавий смартфонлардан ҳам арзонроқ қилиб белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги линиядан уч хил ўлчамдаги моделлар ўрин олган: 43, 55 ва 65 дюймли экранлар. Нархлар сиёсати жуда рақобатбардош бўлиб, энг кичик модел 350 евро, 55 дюймли версия 500 евро ва энг йирик 65 дюймли вариант 650 евро қийматида баҳоланмоқда. Бу каби нархлар Mini LED технологиясига эга телевизорлар сегментида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва тасвир сифатиБарча моделлар 3840 × 2160 пикселли (4К) аниқликдаги Mini LED панеллари билан таъминланган. Mini LED технологияси анъанавий ЛEД экранларга қараганда юқорироқ контраст ва чуқур қора рангни тақдим этиши билан ажралиб туради. Қурилмаларнинг базавий кадр янгиланиш частотаси 60 Hz ни ташкил этади, бироқ тизим Фулл ҲД (1920 × 1080) режимида 120 Hz частотани қўллаб-қувватлай олади.
Геймерлар учун Xiaomi муҳандислари махсус ечим таклиф қилишган: телевизорларда 120 Hz частотани қўллаб-қувватловчи битта HDMI кириш порти мавжуд. Бу эса ўйин консоллари эгалари учун силлиқ ва динамик тасвирдан баҳраманд бўлиш имконини беради. Шунингдек, қурилмалар тўрт ядроли Кортех-А55 процессори базасида ишлайди.
Дастурий таъминот ва ақлли функцияларТВ ФХ Mini LED 2026 серияси Фире ТВ платформаси бошқарувида ишлайди. Бу фойдаланувчиларга энг оммабоп стриминг хизматлари ва иловалардан чекловсиз фойдаланиш имконини беради. Бундан ташқари, Xiaomi ТВ+ сервиси орқали кўплаб бепул телеканалларни томоша қилиш имконияти ҳам мавжуд. Қурилманинг хотира имкониятлари ҳам ёмон эмас: 2 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира ўрнатилган.
Телевизорларнинг қўшимча имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Икки диапазонли Wi-Fi ва Bluetooth модули;
- Масофадан бошқариш пулти орқали овозли буйруқлар бериш функцияси;
- Замонавий ва ингичка рамкали дизайн;
- Турли хил ташқи қурилмаларни улаш учун кенгайтирилган портлар жамланмаси.
…