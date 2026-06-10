Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқда
Netflix компанияси ўзининг мобил ва ўйин йўналишидаги фаолиятини кучайтирмоқда. Яқинда бўлиб ўтган APАК Продукт Инноватион Шовкасе тадбирида компания Осиё-Тинч океани минтақасидаги қўшимча бозорлар учун янгиланган мобил интерфейсни тақдим этиш ҳамда болалар учун мўлжалланган Netflix Плайгроунд ўйин платформасини кенгайтириш режаларини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Йил бошида Австралия, Янги Зеландия, Филиппин, Ҳиндистон ва Малайзияда муваффақиятли синовдан ўтган янги дизайн июль ойида Жанубий Корея ва Японияда ҳам ишга туширилади. Янгиланишнинг асосий қисми бўлган “Клипс” функцияси фойдаланувчиларга қисқа форматдаги вертикал видеоларни томоша қилиш имконини беради. Бу тўлиқ метражли фильм ёки сериал кўришга вақти кам бўлган томошабинлар учун қулай ечим бўлиши кутилмоқда.
Шунингдек, Netflix ушбу концепцияни янада ривожлантириб, мавзули “Клипс” тўпламларини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу тўпламлар фойдаланувчининг кайфияти, қизиқишлари ва жанрларга қараб сараланади. Унда реалити-шоулардан энг ёрқин лаҳзалар, саҳна орти жараёнлари ва подкастлардан қизиқарли парчалар жой олади.
Ўйин соҳасида эса компания Netflix Плайгроунд лойиҳасига алоҳида эътибор қаратмоқда. Платформага машҳур “КПоп Демон Ҳунтерс” анимацион мусиқий фильми асосидаги олтита мини-ўйин қўшилади. Маълумотларга кўра, ушбу мультфильм дастлабки олти ой ичида 518 миллиондан ортиқ кўришлар сонини қайд этиб, Netflix тарихидаги энг муваффақиятли анимацион лойиҳалардан бирига айланди.
Netflix Плайгроунд илк бор апрель ойида АҚШ, Канада ва Буюк Британияда ишга туширилган эди. Эндиликда компания ушбу тажрибани глобал миқёсда ёйиш орқали оилавий аудиторияни ўз платформасида узоқроқ ушлаб қолишни кўзламоқда.
…