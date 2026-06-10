Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқда

·0·Техно
Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқда

Netflix компанияси ўзининг мобил ва ўйин йўналишидаги фаолиятини кучайтирмоқда. Яқинда бўлиб ўтган APАК Продукт Инноватион Шовкасе тадбирида компания Осиё-Тинч океани минтақасидаги қўшимча бозорлар учун янгиланган мобил интерфейсни тақдим этиш ҳамда болалар учун мўлжалланган Netflix Плайгроунд ўйин платформасини кенгайтириш режаларини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Йил бошида Австралия, Янги Зеландия, Филиппин, Ҳиндистон ва Малайзияда муваффақиятли синовдан ўтган янги дизайн июль ойида Жанубий Корея ва Японияда ҳам ишга туширилади. Янгиланишнинг асосий қисми бўлган “Клипс” функцияси фойдаланувчиларга қисқа форматдаги вертикал видеоларни томоша қилиш имконини беради. Бу тўлиқ метражли фильм ёки сериал кўришга вақти кам бўлган томошабинлар учун қулай ечим бўлиши кутилмоқда.

Шунингдек, Netflix ушбу концепцияни янада ривожлантириб, мавзули “Клипс” тўпламларини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу тўпламлар фойдаланувчининг кайфияти, қизиқишлари ва жанрларга қараб сараланади. Унда реалити-шоулардан энг ёрқин лаҳзалар, саҳна орти жараёнлари ва подкастлардан қизиқарли парчалар жой олади.

Ўйин соҳасида эса компания Netflix Плайгроунд лойиҳасига алоҳида эътибор қаратмоқда. Платформага машҳур “КПоп Демон Ҳунтерс” анимацион мусиқий фильми асосидаги олтита мини-ўйин қўшилади. Маълумотларга кўра, ушбу мультфильм дастлабки олти ой ичида 518 миллиондан ортиқ кўришлар сонини қайд этиб, Netflix тарихидаги энг муваффақиятли анимацион лойиҳалардан бирига айланди.

Netflix Плайгроунд илк бор апрель ойида АҚШ, Канада ва Буюк Британияда ишга туширилган эди. Эндиликда компания ушбу тажрибани глобал миқёсда ёйиш орқали оилавий аудиторияни ўз платформасида узоқроқ ушлаб қолишни кўзламоқда.

NetflixМобил ИловаГамингОсиёТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиМосква ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиБугун, 17:29Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиБугун, 17:25AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаAI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаБугун, 17:24Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаҲиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаБугун, 16:57Yandex Карталар иссиқ сув ўчирилган пайтда ёрдамга келадиYandex Карталар иссиқ сув ўчирилган пайтда ёрдамга келадиБугун, 16:52Россияда Роблох платформасига қўйилган чекловлар бекор қилиндиРоссияда Роблох платформасига қўйилган чекловлар бекор қилиндиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус