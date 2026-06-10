AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқда
NVIDIA раҳбариятидан бири яқинда ҳисоблаш қувватлари учун сарфланадиган харажатлар ходимларнинг маошидан ошиб кетганини маълум қилди. Меркор стартапи бош директори ҳам ички агентлар учун токенларга ходимлар сонидан кўра кўпроқ маблағ сарфланаётганини тасдиқлади. Бу эса корхоналар орасида сунъий интеллектга инсонлардан кўра кўпроқ пул сарфланяптими, деган саволни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ramп AI Индех тадқиқотига кўра, Америка бизнесида сунъий интеллектни жорий этиш суръатлари таҳлил қилинганда, энг юқори 1 фоизлик кўрсаткичга эга бўлган, яни "AI-пиллед" (сунъий интеллектга бутунлай боғланиб қолган) компаниялар ҳар бир ходим учун ойига ўртача 7500 доллар сарфламоқда. Бу катта маблағ бўлиб кўринса-да, дастурий таъминот муҳандисининг ўртача 16 000 долларлик ойлик маошидан ҳали ҳам камдир.
Статистикага кўра, барча компаниялар ҳам бундай катта харажатларга тайёр эмас. Энг фаол фойдаланувчиларнинг топ 10 фоизи ҳар бир ходим учун ойига 611 доллар сарфласа, ўртача кўрсаткич (медиан) бор-йўғи 11,38 долларни ташкил этади. Бу асосан корпоратив тариф режасидаги битта лицензия нархига тенгдир.
Шунга қарамай, сунъий интеллектга бўлган харажатлар ўсишда давом этмоқда. "AI-пиллед" тоифасидаги фирмаларда ўтган ойда харажатлар ҳар бир ходим учун 14,1 фоизга ошган. Ҳозирча бу тенденция қанча давом этиши номаълум, бироқ етакчи компаниялар бир вақтнинг ўзида бир нечта фронтиер моделлардан фойдаланишга ва арзонроқ опен-соурсе моделларга ўтишга ҳаракат қилмоқдалар.
…