Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг дебют баҳсида Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, ҳужумкор вакилимиз Аббосбек Файзуллаев ўзининг ноёб ютуғи билан жаҳон футболи солномасига кирди.

Аср рекорди: 167 сантиметрлик гол

«Opta Sports» статистика маркази экспертларининг маълумотига кўра, учрашувда вакилларимизнинг ягона жавоб тўпини киритган Аббосбек Файзуллаев XXI асрда Жаҳон чемпионатларида бош билан гол урган энг паст бўйли футболчи сифатида тарихга кирди. Иқтидорли футболчининг бўйи бор-йўғи 167 сантиметрни ташкил этади. Шунингдек, у Ўзбекистоннинг Мундиаллардаги илк голи муаллифига айланди.

Қаҳрамонларнинг учрашув ҳақидаги фикрлари

Аббосбек Файзуллаев:

«Натижа биз учун жуда аламли бўлди, ваҳоланки камида бир очко олиш имкониятимиз бор эди. Биринчи бўлимдаги ҳаяжондан сўнг, иккинчи бўлимда анча ишончли ўйнадик, бироқ ўз хатоимиз туфайли ўтказиб юборилган иккинчи гол бизга оғир ботди. Стадионга келган ва экран орқали бизни кузатган барча ишқибозларга миннатдорлик билдираман. Энди бор эътиборимиз қолган икки учрашувга қаратилади».

Дмитрий Ан (футболчининг биринчи мураббийи):

«Аббос ҳақиқий тарих яратди ва юртимиз футболига ўз ҳиссасини қўшди. Унда доим гол сезиш қобилияти кучли бўлган. Болалигидан бўйи унчалик баланд бўлмаса-да, саралаш босқичида ҳам боши билан жуда муҳим голларни урарди. Шогирдимдан фахрланаман», — деди мутахассис Россиянинг «Чемпионат» нашрига берган интервьюсида.

Файзуллаевнинг Ўзбекистон миллий терма жамоасидаги умумий статистикаси:

  • Майдонга тушган ўйинлари: 33 та

  • Урилган голлар сони: 9 та

  • Голли узатмалари (пас): 2 та

Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичи доирасида олдинда турган иккита ҳал қилувчи баҳсда вазиятни ўнглаш учун курашни давом эттиришади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 19:55Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиИнфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиБугун, 19:36Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиЛиверпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиБугун, 19:31Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирдиБугун, 19:13Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиЖуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиКеча, 18:52Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиҲусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиКеча, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди