Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказида

·10·Иқтисодиёт
Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказида

Ирландия ҳукумати рақамли активлар билан боғлиқ молиявий жиноятларга қарши курашиш мақсадида криптовалюта соҳасида янги хавфсизлик чораларини жорий этишни режалаштирмоқда. Расмий Дублин пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши қаратилган халқаро стандартларни 2027-йилнинг иккинчи ярмига қадар тўлиқ татбиқ этишни ўзининг устувор вазифаси деб белгилади. Бу қадам мамлакат молия тизимини замонавий кибер-таҳдидлардан ҳимоя қилиш йўлидаги муҳим стратегик босқич сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ирландия Молия вазирлиги томонидан эълон қилинган миллий хавф-хатарларни баҳолаш ҳисоботига кўра, крипто активлар жиноий даромадларни легаллаштириш борасида “жуда жиддий” хавф туғдирмоқда. Сўнгги етти йил ичида илк бор ўтказилган ушбу таҳлил шуни кўрсатдики, рақамли валюталар ёрдамида амалга оширилган фирибгарлик ҳолатлари ва ноқонуний пул ўтказмалари бўйича жиноий ишлар сони сезиларли даражада ошган. Жиноий гуруҳлар учун транзакцияларнинг анонимлиги ва тезкорлиги асосий жалб қилувчи омил бўлиб қолмоқда.

Санкцияларни четлаб ўтиш ва коррупция хавфи

Ҳисоботда қайд этилишича, Bitcoin ва бошқа криптовалюталар нафақат анъанавий жиноятлар, балки халқаро санкцияларни четлаб ўтиш учун ҳам қулай воситага айланиши мумкин. Шунингдек, рақамли активларнинг солиқ интизомига салбий таъсири ва давлат амалдорларини пора эвазига сотиб олишда қўлланилиши эҳтимоли ҳукуматни жиддий ташвишга солмоқда. Айниқса, марказлашмаган молия (DeFi) тизимларининг тартибга солинмагани назорат органлари учун қўшимча қийинчиликлар туғдирмоқда.

Ҳозирги вақтда Ирландияда крипто саноатини тартибга солувчи қонунчилик базаси Европа Иттифоқи ёки АҚШдаги каби мукаммал эмас. Ваҳоланки, мамлакат аҳолиси орасида рақамли активларга бўлган қизиқиш юқори даражада сақланиб қолмоқда. Ирландия Марказий банки маълумотларига кўра, мамлакат аҳолисининг қарийб 10 фоизи криптовалюталарга инвестиция киритган. Бу кўрсаткич минтақадаги бошқа давлатларга қараганда анча юқори ҳисобланади.

Йирик жарималар ва қатъий чекловлар

Назоратнинг кучайтирилаётгани амалий чораларда ҳам ўз аксини топмоқда. Масалан, 2025-йил ноябрь ойида Ирландия Марказий банки Coinbase Эуропе Limited компаниясини пул ювишга қарши кураш қоидаларини бузгани учун 24 миллион доллар миқдорида жаримага тортган эди. Компания транзакцияларни мониторинг қилиш тизимидаги носозликлар ҳақида ўз вақтида хабар бермаганликда айбланган.

Сиёсий соҳада ҳам чекловлар ўрнатилган. 2022-йилдан буён Ирландиядаги сиёсий партияларга Bitcoin, Ethereum ва бошқа аноним тангалар кўринишида хайрия маблағларини қабул қилиш тақиқланган. Бу чора сайлов жараёнларига ташқи аралашув ва шаффоф бўлмаган молиялаштиришнинг олдини олишга хизмат қилади.

Янги қонунчилик ташаббуслари доирасида Ирландия ҳукумати қуйидаги йўналишларга эътибор қаратади:

  • Крипто хизмат кўрсатувчи провайдерлар учун қатъий лицензиялаш талабларини жорий этиш;
  • Мижозларни идентификация қилиш (KYC) жараёнларини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш;
  • DeFi ва бошқа тартибга солинмаган сегментлар устидан назорат механизмларини ишлаб чиқиш;
  • Солиқ органларининг рақамли активлар айланмасини кузатиш имкониятларини кенгайтириш.

Хулоса қилиб айтганда, Ирландия криптовалюта бозорини тақиқлаш эмас, балки уни қонуний ва хавфсиз ўзанга солиш йўлидан бормоқда. 2027-йилга қадар амалга ошириладиган ислоҳотлар мамлакатнинг халқаро молия маркази сифатидаги нуфузини сақлаб қолишга ва инвесторлар ишончини мустаҳкамлашга қаратилган.

ИрландияКриптовалютаBitcoinМолияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаБугун, 20:20Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаБугун, 19:56Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиBitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиБугун, 19:55Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКеча, 17:57HIVE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиHIVE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиКеча, 17:55Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиBitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиКеча, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда