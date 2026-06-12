Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айланди
Bloomberg Невс хабарига кўра, SpaceX компаниясининг жума куни фонд бозорига муваффақиятли чиқиши ортидан Elon Musk расман дунёнинг биринчи триллионерига айланди. IPO арафасида ракета компаниясининг акциялари ҳар бири 135 доллардан баҳоланган бўлиб, бу Мускнинг мазкур компаниядаги улушини тахминан 860 миллиард долларга етказди. Tesla'даги улуши ва SpaceX акцияларининг савдолар бошлангандан кейинги кескин ўсиши натижасида технология магнатининг бойлиги қоғозда 1 триллион доллардан ошиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мускнинг триллионер мақомига эришиши унинг сиёсий ва ижтимоий таъсири чўққига чиққан даврга тўғри келмоқда. У 2024-йилда Доналд Трумп сайлов кампаниясига 300 миллион доллар атрофида маблағ сарфлади ва кейинчалик янги маъмурият таркибида "Ҳукумат самарадорлиги департаменти"га раҳбарлик қила бошлади. Бироқ, унинг УСAIД каби бутун бошли департаментларни тугатиш борасидаги қарорлари жамоатчилик ва соғлиқни сақлаш экспертлари томонидан кескин танқид қилинмоқда.
Келажакда Мускнинг бойлиги янада ортиши кутилмоқда. Ўтган йили Tesla акциядорлари унга маълум операцион марраларга эришиш шарти билан 1 триллион долларгача қийматга эга бўлиши мумкин бўлган мукофот пакетини тасдиқлаган эди. Гарчи унинг SpaceX'даги 1 миллиард дона акцияси Марсда инсоният колонияси барпо этилмагунча сотилиши мумкин бўлмаса-да, Муск ушбу акцияларни гаровга қўйган ҳолда миллиардлаб доллар нақд пул қарз олиш имкониятига эга.
SpaceX эндиликда очиқ акциядорлик жамиятига айланган бўлса-да, Elon Musk компания устидан мутлақ назоратни сақлаб қолади. У овоз бериш ҳуқуқининг 80 фоизидан кўпроғига эгалик қилади, директорлар кенгашини шахсан танлайди ва компания тузилмасини ҳар қандай ҳуқуқий эътирозларни чеклайдиган тарзда шакллантирган. Бу эса унга коинот саноатидаги энг йирик бозорни эгаллаш йўлида чексиз ҳокимият беради.
…