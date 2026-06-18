Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушиши

·21·Техно
Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушиши

Снап компанияси ўзининг узоқ кутилган ва ўн йилдан ортиқ вақт давомида ишлаб чиқилган янги авлод АР (тўлдирилган борлиқ) кўзойнакларини — Спектаклес моделини расман намойиш этди. Бироқ, ушбу технологик янгилик инвесторлар томонидан кутилганидек илиқ кутиб олинмади. Тақдимот ортидан компания акциялари қиймати сезиларли даражада пасайиб кетди, бу эса бозорнинг янги маҳсулот тижорий муваффақиятига шубҳа билан қараётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, янги қурилма намойиш этилганидан сўнг Снап акциялари 5 фоиздан кўпроққа арзонлашган. Сешанба куни бир дона акция нархи 5,86 долларни ташкил этган бўлса, чоршанба тонгига келиб бу кўрсаткич 4,83 долларгача тушиб кетди. Таъкидлаш жоизки, компаниянинг бир йиллик умумий молиявий ҳолати ҳам барқарор эмас — сўнгги 12 ой ичида акциялар қиймати жами 30 фоизга йўқотилган.

Нарх масаласи ва мақсадли аудитория

Экспертлар ва инвесторларнинг асосий хавотири Спектаклес кўзойнакларининг ҳаддан ташқари қимматлигидир. Компания ушбу гаджетни қарийб 2200 доллар этиб белгилаган. Бу нарх Снап платформасининг асосий фойдаланувчилари бўлган ўсмирлар ва ёшлар учун жуда юқорилик қилади. Кузатувчиларнинг фикрича, бундай юқори нарх стратегияси маҳсулотнинг кенг оммалашишига ва компания даромадининг ошишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Снап бош директори Эван Спиегель КНБК телеканалига берган интервюсида маҳсулот нархини ҳимоя қилиб чиқди. Унинг сўзларига кўра, Спектаклес шунчаки кўзойнак эмас, балки тўлақонли компьютердир. "Ушбу қурилмага компьютер сифатида қараш керак, шунинг учун унинг нархи юқори даражадаги ноутбуклар ёки компьютерлар нархи билан бир хил даражада белгиланган", — дея тушунтирди Спиегель.

Бозордаги рақобат ва жойлашув

Эван Спиегель ўз маҳсулотини бозордаги бошқа қурилмалар билан солиштирар экан, Спектаклес ўзига хос ўринни эгаллашини таъкидлади. Унинг фикрича, янги кўзойнаклар Meta компаниясининг Рай-Бан ақлли кўзойнакларидан кучлироқ, лекин Apple Vision Pro гарнитурасидан кўра ихчамроқ ва қулайроқдир. Meta қурилмаси арзон бўлса-да, ҳисоблаш қуввати паст, Apple маҳсулоти эса жуда кучли, аммо оғир ва қиммат.

Снап раҳбари янги Спектаклес моделини ҳам тақиб юришга қулай, ҳам иммерсив ҳисоблаш технологиялари учун етарли даражада қувватли эканини урғулади. Шунга қарамай, бозор таҳлилчилари 2200 долларлик гаджетнинг оммавий истеъмол бозорида ўз ўрнини топиши қийин кечишини башорат қилмоқдалар. Ҳозирча инвесторлар Снапнинг ушбу инновацион қадами молиявий натижаларга қандай таъсир қилишини кутишмоқда.

СнапСпектаклесТехнологияАкцияларЭван Спиегель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиЕрда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиБугун, 20:55Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Бугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди