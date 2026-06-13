SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикояси
SpaceX компаниясининг муваффақиятли IPO жараёнидан сўнг, нафақат йирик инвесторлар ва Elon Musk, балки оддий ходимлар ҳам диққат марказида қолди. Мекцикадан келган ва корхонада соатига тахминан $28 ҳақ эвазига пайвандчи бўлиб ишлайдиган Хуан Эрнандес (Жуан Ҳернандез) ана шундай бахтли ходимлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2015-йилда тўлиқ ставкада иш бошлаган Эрнандесга SpaceX дастлаб $10 000 қийматидаги акциялар пакетини тақдим этган эди. Шунингдек, у қарийб 10 йил давомида ўз маошидан мунтазам равишда компания қимматли қоғозларини сотиб олиб борган. SpaceX биржага чиққач ва акциялар нархи $167 гача кўтарилгач, унинг активлари қиймати $1 миллиондан ошиб кетди.
Ушбу муваффақият ҳикояси Elon Musk уни ижтимоий тармоқларда улашганидан сўнг кенг тарқалди. Компаниянинг ходимларни капиталга жалб қилиш дастури минглаб ишчиларга бизнес ҳаммуаллифи бўлиш имконини берди. Кўп йиллик эгалик ҳуқуқи очиқ бозорда акциялар нархи ошиши билан уларнинг фаровонлигини кескин оширди.
Маълумотларга кўра, SpaceX биржага чиққанидан сўнг 4 000 дан ортиқ амалдаги ва собиқ ходимлар долларли миллионерга айланиши кутилмоқда. Яна 400 га яқин киши узоқ муддатли рағбатлантириш тизими туфайли $100 миллиондан ортиқ қийматдаги акциялар пакетига эга бўлиши мумкин.
SpaceX компаниясининг Nasdaq биржасидаги дебюти котировкаларнинг кучли ўсиши билан якунланди. Савдоларнинг биринчи кунидаёқ акциялар 19 фоизга қимматлашиб, $160,95 ни ташкил этди. Натижада компаниянинг бозор қиймати $2,1 триллионга етиб, у Броадком ва Amazon каби гигантларни ортда қолдирди.
…