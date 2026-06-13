SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикояси

·28·Техно
SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикояси

SpaceX компаниясининг муваффақиятли IPO жараёнидан сўнг, нафақат йирик инвесторлар ва Elon Musk, балки оддий ходимлар ҳам диққат марказида қолди. Мекцикадан келган ва корхонада соатига тахминан $28 ҳақ эвазига пайвандчи бўлиб ишлайдиган Хуан Эрнандес (Жуан Ҳернандез) ана шундай бахтли ходимлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2015-йилда тўлиқ ставкада иш бошлаган Эрнандесга SpaceX дастлаб $10 000 қийматидаги акциялар пакетини тақдим этган эди. Шунингдек, у қарийб 10 йил давомида ўз маошидан мунтазам равишда компания қимматли қоғозларини сотиб олиб борган. SpaceX биржага чиққач ва акциялар нархи $167 гача кўтарилгач, унинг активлари қиймати $1 миллиондан ошиб кетди.

Ушбу муваффақият ҳикояси Elon Musk уни ижтимоий тармоқларда улашганидан сўнг кенг тарқалди. Компаниянинг ходимларни капиталга жалб қилиш дастури минглаб ишчиларга бизнес ҳаммуаллифи бўлиш имконини берди. Кўп йиллик эгалик ҳуқуқи очиқ бозорда акциялар нархи ошиши билан уларнинг фаровонлигини кескин оширди.

Маълумотларга кўра, SpaceX биржага чиққанидан сўнг 4 000 дан ортиқ амалдаги ва собиқ ходимлар долларли миллионерга айланиши кутилмоқда. Яна 400 га яқин киши узоқ муддатли рағбатлантириш тизими туфайли $100 миллиондан ортиқ қийматдаги акциялар пакетига эга бўлиши мумкин.

SpaceX компаниясининг Nasdaq биржасидаги дебюти котировкаларнинг кучли ўсиши билан якунланди. Савдоларнинг биринчи кунидаёқ акциялар 19 фоизга қимматлашиб, $160,95 ни ташкил этди. Натижада компаниянинг бозор қиймати $2,1 триллионга етиб, у Броадком ва Amazon каби гигантларни ортда қолдирди.

SpaceXElon MuskIPOАкцияларМиллионер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиХитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиБугун, 06:28Google ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиGoogle ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиБугун, 06:22Samsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиSamsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиБугун, 05:52“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айландиБугун, 05:21Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиХитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушдиБугун, 04:56Andrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаAndrew Yang: Навбатдаги йирик стартап имконияти яшаш харажатларини камайтиришдаБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди