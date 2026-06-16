AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошди
Сунъий интеллектга асосланган аппарат воситалари бозори бугунги кунда мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Кўплаб стартаплар муваффақиятсизликка учраётган бир пайтда, Плауд компанияси ўзининг инновацион ёндашуви билан соҳада ҳақиқий бурилиш ясади. Маълум қилинишича, компаниянинг йиллик такрорланувчи даромади (АРР) 100 миллион доллар кўрсаткичидан юқори натижани қайд этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Плауд асосан учрашув ва музокараларни ёзиб олиб, уларни матнга айлантирувчи ва таҳлил қилувчи ақлли қурилмалар ишлаб чиқариш билан шуғулланади. Бугунги кунга қадар компания 2 миллиондан ортиқ қурилма, жумладан, Плауд Пин ва смартфон орқасига ёпишадиган кредит карта кўринишидаги гаджетларни сотишга муваффақ бўлди. Бу натижа AI-аппаратлар сегментида камдан-кам учрайдиган муваффақият ҳисобланади.
Экранларсиз келажак сариКомпания асосчиси ва бош директори Натан Ху таъкидлашича, аксарият AI компаниялари монитор ортидаги дастурий таъминотга эътибор қаратган бир пайтда, Плауд бошқача йўлни танлаган. Унинг фикрича, ҳақиқий муҳим мулоқотлар клавиатура орқали эмас, балки жонли суҳбатлар жараёнида содир бўлади. Шу сабабли, компания экрансиз интерфейс яратиб, одамларга диққатни суҳбатдошга қаратиш имконини берди.
Плауд қурилмалари суҳбатларни ёзиб олади, уларнинг қисқача мазмунини (суммарй) чиқаради ва бажарилиши керак бўлган вазифалар рўйхатини шакллантиради. Бу айниқса кўп учрашувлар ўтказадиган мутахассислар ва корпоратив мижозлар учун жуда қулай воситага айланди. TechCrunch маълумотига кўра, компания даромадининг асосий қисми айнан обуна хизматларидан келиб тушмоқда.
Ҳозирда фойдаланувчиларнинг қарийб 50 фоизи бепул базавий режадан пуллик Pro ёки чексиз режаларга ўтмоқда. Компания ҳозирча алоҳида дастурий таъминот обунасини сотмайди; пуллик хизматлардан фойдаланиш учун фойдаланувчида Плауд қурилмаси бўлиши шарт. Ўтган йили 179 долларлик Плауд Pro модели, жорий йилда эса шунга ўхшаш нархдаги Плауд Пин С тақдим этилган эди.
Рақобат ва кенгайишПлауд нафақат жисмоний қурилмалар, балки дастурий экотизимни ҳам ривожлантирмоқда. Яқинда корпоратив мижозлар учун Плауд Теаms платформаси ва онлайн учрашувлар аудио ёзувини қайта ишловчи десктоп иловаси ишга туширилди. Бу эса компанияга нафақат шахсий фойдаланувчилар, балки йирик бизнес тузилмалари билан ҳам ишлаш имконини беради.
- Плауд қурилмалари ихчам дизайни ва узоқ вақт ишлайдиган аккумулятори билан ажралиб туради;
- Фойдаланувчиларга ҳар ой 300 дақиқа бепул транскрипция тақдим этилади;
- Сунъий интеллект суҳбатдаги энг муҳим нуқталарни автоматик ажратиб беради.
…