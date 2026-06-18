Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошлади
Глобал криптовалюта бозорида Bitcoin (BTC) нархининг тебраниши фонида инвесторларнинг хатти-ҳаракати ўзгармоқда. Глассноде таҳлилий платформасининг сўнгги маълумотларига кўра, бозордаги сўнгги ваҳимали сотувлар (капитуляция) феврал ойидаги пасайишга қараганда икки баравар кучсизроқ экани аниқланди. Бу эса рақамли активлар эгалари орасида зарарни тан олиб, активни сотиб юбориш тенденцияси пасайганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, июн ойидаги пасайиш даврида реализация қилинган зарарлар миқдори 1,4 миллиард долларни ташкил этди. Таққослаш учун, феврал ойидаги коррекция пайтида бу кўрсаткич 2,6 миллиард долларга етган эди. Глассноде экспертларининг таъкидлашича, Bitcoin нархи ўхшаш даражаларда тебранаётган бўлса-да, инвесторлар бу сафар ўз активларини арзон нархда сотишга шошилмаяптилар.
Ликвидлик ва бозор барқарорлигиҲозирги вақтда Bitcoinнинг реализация қилинган фойда ва зарар нисбати капитуляция ҳудудида қолмоқда. Бу шуни англатадики, бозорда ҳали ҳам фойда кўраётганлардан кўра, зарар билан чиқиб кетаётганлар кўпроқ. 30 кунлик силлиқланган коэффициент 0,28 атрофида бўлиб, бу жорий йилдаги энг паст кўрсаткичлардан биридир. Бироқ, зарарларнинг умумий ҳажми камайгани бозорнинг ички чидамлилиги ошганини кўрсатмоқда.
Binance биржасидаги спот буюртмалар китоби (ордербоок) ҳам ижобий ўзгаришларни намойиш этмоқда. Сотиб олишга бўлган талаб (бидс) сотув таклифларидан сезиларли даражада устун келмоқда. Ликвидликнинг бундай мувозанати нарх тушган пайтда фаол харидорлар пайдо бўлаётганини ва таклифни ўзлаштиришга тайёрлигини билдиради. Бу ҳолат 2025-йил декабридан бери кузатилган энг юқори талаб кўрсаткичидир.
Капитал оқими ва деривативлар бозориГлассноде маълумотларига кўра, Bitcoinнинг реализация қилинган капиталлашуви (Реализед Кап) ҳозирда 1,07 триллион долларни ташкил этмоқда. Охирги 90 кун ичида ушбу кўрсаткич 1,45 фоизга камайган бўлса-да, сўнгги ҳафтада капитал чиқиб кетиши деярли тўхтаган. Бу эса инвесторларнинг бозордан чиқиш босқичи якунланаётганидан дарак бериши мумкин.
Шу билан бирга, деривативлар бозорида ҳам агрессив позициялар камайган. Binance платформасида очиқ қизиқиш (Опен Интерест) кўрсаткичи кескин пасайиб, бир сутка ичида қарийб 878 миллион долларлик соф ўзгаришни қайд этди. Бу спекулятив босимнинг камайишига ва бозорнинг янада соғлом кўринишга келишига хизмат қилади.
Умуман олганда, таҳлилчилар Bitcoin бозоридаги иккинчи ваҳима тўлқини биринчисидан анча заиф ўтаётганини қайд этишмоқда. Инвесторларнинг психологик чидамлилиги ва йирик биржалардаги харид ликвидлиги нархнинг кескин тушиб кетишидан ҳимоя қилувчи асосий омиллар бўлиб хизмат қилмоқда.
…