Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошлади

·10·Иқтисодиёт
Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошлади

Глобал криптовалюта бозорида Bitcoin (BTC) нархининг тебраниши фонида инвесторларнинг хатти-ҳаракати ўзгармоқда. Глассноде таҳлилий платформасининг сўнгги маълумотларига кўра, бозордаги сўнгги ваҳимали сотувлар (капитуляция) феврал ойидаги пасайишга қараганда икки баравар кучсизроқ экани аниқланди. Бу эса рақамли активлар эгалари орасида зарарни тан олиб, активни сотиб юбориш тенденцияси пасайганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, июн ойидаги пасайиш даврида реализация қилинган зарарлар миқдори 1,4 миллиард долларни ташкил этди. Таққослаш учун, феврал ойидаги коррекция пайтида бу кўрсаткич 2,6 миллиард долларга етган эди. Глассноде экспертларининг таъкидлашича, Bitcoin нархи ўхшаш даражаларда тебранаётган бўлса-да, инвесторлар бу сафар ўз активларини арзон нархда сотишга шошилмаяптилар.

Ликвидлик ва бозор барқарорлиги

Ҳозирги вақтда Bitcoinнинг реализация қилинган фойда ва зарар нисбати капитуляция ҳудудида қолмоқда. Бу шуни англатадики, бозорда ҳали ҳам фойда кўраётганлардан кўра, зарар билан чиқиб кетаётганлар кўпроқ. 30 кунлик силлиқланган коэффициент 0,28 атрофида бўлиб, бу жорий йилдаги энг паст кўрсаткичлардан биридир. Бироқ, зарарларнинг умумий ҳажми камайгани бозорнинг ички чидамлилиги ошганини кўрсатмоқда.

Binance биржасидаги спот буюртмалар китоби (ордербоок) ҳам ижобий ўзгаришларни намойиш этмоқда. Сотиб олишга бўлган талаб (бидс) сотув таклифларидан сезиларли даражада устун келмоқда. Ликвидликнинг бундай мувозанати нарх тушган пайтда фаол харидорлар пайдо бўлаётганини ва таклифни ўзлаштиришга тайёрлигини билдиради. Бу ҳолат 2025-йил декабридан бери кузатилган энг юқори талаб кўрсаткичидир.

Капитал оқими ва деривативлар бозори

Глассноде маълумотларига кўра, Bitcoinнинг реализация қилинган капиталлашуви (Реализед Кап) ҳозирда 1,07 триллион долларни ташкил этмоқда. Охирги 90 кун ичида ушбу кўрсаткич 1,45 фоизга камайган бўлса-да, сўнгги ҳафтада капитал чиқиб кетиши деярли тўхтаган. Бу эса инвесторларнинг бозордан чиқиш босқичи якунланаётганидан дарак бериши мумкин.

Шу билан бирга, деривативлар бозорида ҳам агрессив позициялар камайган. Binance платформасида очиқ қизиқиш (Опен Интерест) кўрсаткичи кескин пасайиб, бир сутка ичида қарийб 878 миллион долларлик соф ўзгаришни қайд этди. Бу спекулятив босимнинг камайишига ва бозорнинг янада соғлом кўринишга келишига хизмат қилади.

Умуман олганда, таҳлилчилар Bitcoin бозоридаги иккинчи ваҳима тўлқини биринчисидан анча заиф ўтаётганини қайд этишмоқда. Инвесторларнинг психологик чидамлилиги ва йирик биржалардаги харид ликвидлиги нархнинг кескин тушиб кетишидан ҳимоя қилувчи асосий омиллар бўлиб хизмат қилмоқда.

BitcoinКриптовалютаГласснодеBinanceИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиАҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиБугун, 20:50Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаBlockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаБугун, 20:17Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиFIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиБугун, 19:16АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиКеча, 18:16Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиKalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиКеча, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда