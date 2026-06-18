Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчи
Футбол оламидаги энг узоқ давом этган баҳслардан бири ўз якунига етаётган кўринади. Бразилиялик афсонавий ҳужумчи Роналдо Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳақида кутилмаган ва қатъий баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, энди дунё футболи тарихидаги энг яхши ўйинчи ким эканлиги борасида ҳеч қандай шубҳа қолмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Аргентина Жазоир терма жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур учрашувда Лионель Месси ўзининг навбатдаги қаҳрамонлигини кўрсатиб, рақиб дарвозасига учта гол уришга муваффақ бўлди. Интер Миами юлдузининг ушбу хет-трики нафақат жамоасига ғалаба келтирди, балки унинг шон-шуҳратини янги босқичга олиб чиқди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Португалиянинг А Бола нашрига интервю берган Роналдо Мессининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмаган. "Дунё энди ҳақиқатдан қочишни тўхтатиши ва унинг барча даврларнинг энг яхши футболчиси эканини тан олиш вақти келди", — дея таъкидлади бразилиялик собиқ юлдуз. Унинг сўзларига кўра, Месси ҳар мавсумда ва ҳар бир йирик турнирда ўз даражасини исботлашда давом этмоқда.
Рекордлар ва тарихий натижаларКанзас-Сити шаҳрида бўлиб ўтган ушбу баҳс Лионель Месси учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бу унинг жаҳон чемпионатлари доирасидаги илк хет-трики сифатида қайд этилди. Мазкур голлар эвазига Месси турнирдаги умумий голлари сонини 16 тага етказиб олди. Бу натижа билан у Роналдони ортда қолдирди ва Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Мирослав Клосе билан бирга жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар унвонига шерик бўлди.
Роналдо ушбу рекорд ҳақида гапирар экан, буни табиий ҳол деб баҳолади: "Рекордлар янгиланиши учун яратилган. Мессидек футболчи буни амалга ошириши ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак. Аргентина амалдаги чемпион сифатида ўз мақомини муносиб ҳимоя қилмоқда". Таъкидлаш жоизки, ушбу ғалаба аргентиналиклар учун ўта муҳим эди, чунки улар Қатардаги мундиални Саудия Арабистонидан қабул қилинган кутилмаган мағлубият билан бошлашган эди.
Рақибларнинг қарама-қарши ҳолатиЛионель Месси жароҳатидан сўнг қайтиб, юксак натижалар қайд этаётган бир пайтда, унинг асосий рақиби Криштиано Роналдо учун вазият бироз мураккаброқ кечмоқда. Португалия терма жамоаси Конго ДРга қарши ўйинда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур баҳсда 39 ёшли ҳужумчи ўз имкониятларидан фойдалана олмади ва кетма-кет тўққизта йирик турнир ўйинидан буён гол ура олмаётгани маълум бўлди.
Икки буюк футболчининг айни дамдаги ҳолати ўртасидаги фарқ мутахассислар ва мухлислар ўртасида Мессининг устунлиги ҳақидаги фикрларни янада мустаҳкамламоқда. Бразилиялик Роналдонинг эътирофи эса ушбу "ГОАТ" (барча даврларнинг энг буюги) баҳсига якуний нуқтани қўйиши мумкин. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси ўз гуруҳида етакчиликни қўлга олган ва чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида ишончли қадам ташламоқда.
…