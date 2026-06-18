Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчи

·0·Спорт
Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчи

Футбол оламидаги энг узоқ давом этган баҳслардан бири ўз якунига етаётган кўринади. Бразилиялик афсонавий ҳужумчи Роналдо Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳақида кутилмаган ва қатъий баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, энди дунё футболи тарихидаги энг яхши ўйинчи ким эканлиги борасида ҳеч қандай шубҳа қолмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Аргентина Жазоир терма жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур учрашувда Лионель Месси ўзининг навбатдаги қаҳрамонлигини кўрсатиб, рақиб дарвозасига учта гол уришга муваффақ бўлди. Интер Миами юлдузининг ушбу хет-трики нафақат жамоасига ғалаба келтирди, балки унинг шон-шуҳратини янги босқичга олиб чиқди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Португалиянинг А Бола нашрига интервю берган Роналдо Мессининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмаган. "Дунё энди ҳақиқатдан қочишни тўхтатиши ва унинг барча даврларнинг энг яхши футболчиси эканини тан олиш вақти келди", — дея таъкидлади бразилиялик собиқ юлдуз. Унинг сўзларига кўра, Месси ҳар мавсумда ва ҳар бир йирик турнирда ўз даражасини исботлашда давом этмоқда.

Рекордлар ва тарихий натижалар

Канзас-Сити шаҳрида бўлиб ўтган ушбу баҳс Лионель Месси учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бу унинг жаҳон чемпионатлари доирасидаги илк хет-трики сифатида қайд этилди. Мазкур голлар эвазига Месси турнирдаги умумий голлари сонини 16 тага етказиб олди. Бу натижа билан у Роналдони ортда қолдирди ва Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Мирослав Клосе билан бирга жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар унвонига шерик бўлди.

Роналдо ушбу рекорд ҳақида гапирар экан, буни табиий ҳол деб баҳолади: "Рекордлар янгиланиши учун яратилган. Мессидек футболчи буни амалга ошириши ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак. Аргентина амалдаги чемпион сифатида ўз мақомини муносиб ҳимоя қилмоқда". Таъкидлаш жоизки, ушбу ғалаба аргентиналиклар учун ўта муҳим эди, чунки улар Қатардаги мундиални Саудия Арабистонидан қабул қилинган кутилмаган мағлубият билан бошлашган эди.

Рақибларнинг қарама-қарши ҳолати

Лионель Месси жароҳатидан сўнг қайтиб, юксак натижалар қайд этаётган бир пайтда, унинг асосий рақиби Криштиано Роналдо учун вазият бироз мураккаброқ кечмоқда. Португалия терма жамоаси Конго ДРга қарши ўйинда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур баҳсда 39 ёшли ҳужумчи ўз имкониятларидан фойдалана олмади ва кетма-кет тўққизта йирик турнир ўйинидан буён гол ура олмаётгани маълум бўлди.

Икки буюк футболчининг айни дамдаги ҳолати ўртасидаги фарқ мутахассислар ва мухлислар ўртасида Мессининг устунлиги ҳақидаги фикрларни янада мустаҳкамламоқда. Бразилиялик Роналдонинг эътирофи эса ушбу "ГОАТ" (барча даврларнинг энг буюги) баҳсига якуний нуқтани қўйиши мумкин. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси ўз гуруҳида етакчиликни қўлга олган ва чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида ишончли қадам ташламоқда.

Лионель МессиРоналдоАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаГарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаБугун, 21:12Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиРубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиБугун, 20:33Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиБугун, 20:20Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди